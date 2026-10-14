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Lectura aduce oamenii împreună, la Miroslava. Patru cluburi pentru copii, adolescenți și adulți. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 14 octombrie 2026, 10:20


La Miroslava Literară, Cartea de sâmbătă îi aduce pe adulți în jurul literaturii contemporane și nu numai! O comunitate deschisă tuturor celor care cred în puterea cărților și a dialogului.

Andreea Pîrlea, scriitoare și profesor de limba și literatura română, în matinal cu Adina Șuhan.

Miroslava Literară este un proiect cultural coordonat de profesorul Andreea Pîrlea, care reunește patru cluburi de lectură dedicate copiilor, adolescenților și adulților: Magic Club, Lecturino, Lecturiada și Cartea de Sâmbătă.

Ce spune Andreea Pîrlea:

Miroslava Literară înseamnă, astăzi, patru cluburi de lectură, sute de cărți citite împreună și o comunitate construită cu răbdare, bucurie și dragoste pentru oameni.

Toate activitățile noastre sunt gratuite și se desfășoară din dorința sinceră de a aduce lectura mai aproape de copii, adolescenți și adulți, de a crea spații în care fiecare să se simtă ascultat, înțeles și primit cu drag.

Magic Club, dedicat celor mai mici cititori, este coordonat cu multă dăruire de doamna Florența Rață Cruciuleanu.

Lecturino, pentru copiii de gimnaziu.

Lecturiada – Liceenii citesc, pentru adolescenții care aleg să crească împreună prin cărți și dialog.

Cartea de sâmbătă, noul nume al clubului nostru pentru adulți, o întâlnire deschisă tuturor celor care iubesc lectura și conversațiile autentice.

Am bucuria de a coordona acest proiect și trei dintre cluburile sale, iar sprijinul doamnei Florența Rață Cruciuleanu la Magic Club face ca această familie a cititorilor să fie și mai frumoasă.

Miroslava Literară poartă numele locului în care a prins rădăcini, se află sub egida Parohiei Sfântul Antonie cel Mare – Valea Adâncă, dar nu este un spațiu închis. De-a lungul anilor, ni s-au alăturat oameni din multe colțuri ale județului, uniți de aceeași dragoste pentru cărți.

Patru cluburi. O singură pasiune: cărțile.
De la prima poveste la comunitatea pe care o construim împreună.

Vă așteptăm alături de noi!

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