InfoEconomic: Amalia Georgescu, coordonatoare a Clubului Afaceri.ro Iași: ”când o antreprenoare dezvoltă o afacere, nu o face doar pentru ea, ci o face și pentru a aduce ceva nou sau mai bun, mai bine celor din comunitate”.

În acest an, în cadrul unui eveniment, la București, a fost lansată statistica potrivit căreia patru din zece antreprenori, în România, sunt femei, iar la nivelul întregii economii românești, peste o treime dintre manageri sunt de gen feminin.

Plecând de la acest reper, la Radio Iași, despre femeile antreprenor în regiunea Moldovei.

Invitată a fost doamna Amalia Georgescu, ea însăși antreprenoare de succes, prim-vicepreşedintă a Organizației Femeilor de Afaceri din cadrul Uniunii Generale a Industriașilor din România.

Interlocutoarea lui Horia Daraban a oferit povești de succes, dar a enumerat și provocările pe care le întâmpină femeile care aleg să pornească pe acest drum al afacerilor.

Într-unul din răspunsurile sale, Amalia Georgescu evidențiază faptul că ”cea mai mare provocare pe care o are o femeie este multitudinea de roluri pe care trebuie ea să le ocupe în afara business-ului. Dacă alege să fie și soție și mamă și să se ocupe de multe alte lucruri, aici, prima și prima dată trebuie să-și comunice și să stabilească foarte bine cu partenerul de viață sau cu familia sa care va fi nivelul de implicare și timpul pe care îl va aloca pentru business și pentru viața personală.”

Horia Daraban: Cineva ar putea spune că femeile nu au ce căuta în lumea asta a afacerilor, a punerii în practică a ideilor antreprenoriale. Dumneavoastră ce i-ați răspunde?

Amalia Georgescu: Cred că se simte amenințat, pentru că, atunci când vorbim de antreprenoriat, nu există antreprenoriat de gen masculin sau antreprenoriat de gen feminin, ci există antreprenoriat pentru oameni care sunt curajoși, care au idei, dornici să se implice pe acest drum și, mai mult decât atât, să-și asume riscurile și oportunitățile aferente acestui traseu.

Horia Daraban: Dacă e să confruntăm cu realitățile, mai există această preconcepție pe care am invocat-o în deschiderea dialogului? Au fost colege care s-au lovit de această prejudecată?

Amalia Georgescu: Mai există în anumite regiuni, într-adevăr. Dar aici, cred că ține și de capacitatea noastră, a femeilor, de a ne înțelege rolul în societatea de astăzi, pentru că, astăzi, avem acces la educație. Putem, ca femei, să ne specializăm în orice domeniu de activitate ne dorim. Putem să alegem dacă ne înființăm în familie sau nu. Putem alege dacă dorim să avem copii sau nu. Putem alege dacă ne dorim să locuim într-o anumită țară sau nu. Iar când vorbim de alegeri, inclusiv la zona drumului profesional, femeile cred că pot să hotărască dacă își aleg o meserie sau merg pe ceva vocațional sau intră în lumea antreprenoriatului. Și aici ține de capacitatea noastră de a comunica și de a ne negocia într-un fel acest drum în viață, alături de familie, de partenerii cu care suntem zi de zi.

Și cred că ține de fiecare dintre noi să ne facem o auto-analiză corectă asupra a ceea ce suntem și ce ne dorim să facem, fie pe termen scurt, mediu sau termen lung.

Horia Daraban: Referitor la zona Moldovei, plecând de la statisticile pe care l-am invocat la început, are reprezentare consistentă a femeilor de afaceri, mai multe antreprenoare decât în alte părți ale țării?

Amalia Georgescu: Există foarte multe antreprenoare. Dacă la nivelul țării, per general, spuneați că sunt patru din 10 sunt femei, în regiunea noastră, suntem undeva între 2-3 persoane din 10, să zicem, dar concurăm cu succes, comparativ cu zona Transilvaniei, care depășește pe plus această statistică, este peste medie. Însă, la noi în zonă foarte mult vedem femei care se implică în antreprenoriat în ideea de a începe mici afaceri, care fie au la bază un hobby, o pasiune sau simt că se află într-o perioadă din viață în care ar dori mai mult să fie stăpânele alegerilor proprii. Și multe dintre ele aleg antreprenoriatul, chiar după ce termină, poate, concediul de maternitate sau termină zona de studii, își înființează familia și, după câțiva ani de experiență profesională, simt că este timpul să pornească pe un drum antreprenorial. Exemple sunt foarte frumoase. Putem da exemple de reușită inclusiv din zonele care sunt mai tehnice, aparent conduse de bărbați.

De exemplu, în regiunea noastră Nord-Est avem cea mai dinamică și mai mare academie de IT, cursuri profesionale de reconversie profesională și specializare în IT, care este înființată și condusă de o femeie cu un succes foarte mare. La fel, din organizația femeilor antreprenor avem foarte multe exemple de succes, femei care au înființat afaceri din zona contabilă, fiscală, consultanță, resurse umane, zona de evenimente, marketing. Avem, de asemenea, femei care conduc afaceri în zona de producție, tipografie. Avem inclusiv pe zona de auto și accesorii auto și exemple pot fi date din orice sector de activitate. Un lucru pe care noi cred că ar trebui să-l facem mai mult, femeile este să avem mai mult curaj să ne promovăm și să avem această disponibilitate de a ieși în față. Pentru că noi, având multiple roluri, uneori lăsăm să ne laude clienții, să ne laude partenerii sau să ne vină recomandări în urma lucrului bine făcut.

Nu este suficient doar asta și cred că statisticile pot fi schimbate cu mult în bine, dacă noi am avea mai mult curaj să ieșim, să ne promovăm real.

Horia Daraban: Ați spus dumneavoastră că doamnele antreprenor pornesc cu mici afaceri. Este dificil să urce treptele dezvoltării acestor inițiative antreprenoriale?

Amalia Georgescu: Depinde din ce perspectivă vorbim. Dacă începi dintr-o pasiune și vrei să controlezi tu, singură, ca femeie, tot procesul și vrei să fii și antreprenor, dar și contabil și director de vânzări și director de aprovizionare și să faci absolut toate lucrurile, la un moment dat, te blochezi și îți dai seama că nu mai faci față tuturor rolurilor. Succesul și scalarea în business încep în momentul în care îți fundamentezi foarte bine oferta de produse sau de servicii, îți creezi o ofertă unică de vânzare față de client, cu strategia de vânzare și de marketing bine fundamentată și, din momentul acela, să ai curajul să delegi, să îți formezi echipe: fie de oameni angajați, fie de colaboratori sau furnizori cu care să lucrezi și cu care să simți că poți să dezvolți afacerea.

Astăzi o afacere nu mai este blocată sau ținută de aspectul de a avea un birou în fizic și, din perspectiva aceasta, business-ul se poate dezvolta de oriunde, iar dacă ai zonă de servicii, și mai ușor, pentru că internetul te ajută astăzi să poți să îți dezvolți afacerea din orice colț al lumii. Deci cred că trebuie să ne schimbăm strategia, că business-ul nu este despre noi și capacitatea noastră de lucru, ci este despre noi alături de echipele cu care vrem să lucrăm.

Horia Daraban: Am discutat noi în deschiderea dialogului, referitor la prejudecățile în ideea antreprenoriatului la feminin. Care sunt provocările, dincolo de aceste prejudecăți? Mă gândesc la finanțare. De altfel, am văzut că este disponibil programul de anvergură națională ”Femeia antreprenor”, care oferă finanțare nerambursabilă de 200.000 lei, o cofinanțare de 10, 20 sau 30% peste suma solicitată. Ăsta este un exemplu. Și revin cu întrebarea: care sunt provocările pentru doamnele, domnișoarele care se află pe drumul antreprenoriatului?

Amalia Georgescu: Spuneai de linia de finanțare „Femeia antreprenor”, sunt multe alte linii care sunt acum disponibile și finanțarea nu mai este o problemă, chiar dacă discutăm doar despre finanțarea europeană. Sunt și alte surse de finanțare pe care femeile le pot accesa, însă există aceste inegalități legate de mediul de unde începe afacerea. Uneori poate fi dificil să începi, aparent, un business în mediul rural, dar acum sunt linii care se deschid specific pentru mediul rural și atunci dacă sunt femei deschise în zona aceasta, pot urmări oportunitățile și să profite de ocazie. Sunt uneori provocări și în mediul urban pentru dezvoltare. Dar cea mai mare provocare pe care o are o femeie este multitudinea de roluri pe care trebuie ea să le ocupe în afara business-ului, pentru că, dacă alege să fie și soție și mamă și să se ocupe de multe alte lucruri aici, prima și prima dată trebuie să-și comunice și să stabilească foarte bine cu partenerul de viață sau cu familia sa care va fi nivelul de implicare și timpul pe care îl va aloca pentru business și pentru viața personală. Pentru că nu există echilibru.

Asta e de fapt una dintre piedicile pe care ea le poate avea pentru dezvoltarea business-ului, pentru că nu reușește să jongleze între aceste roluri. Finanțare se găsește pentru că, la urmei, dacă business-ul fie are o sursă de finanțare sau clienți sau o piață potențială, banii vin. Doi, disponibilitatea de timp de care spuneam mai devreme. Apoi, trei, este capacitatea ei de a dezvolta continuu serviciile și produsele pe care le oferă. Într-un business, dacă nu există inovare și dezvoltare continuă, business-ul încet, încet, moare sau nu mai este relevant pe piață.

De ce? Clientul, tot timpul, vrea ceva nou, este atras de alte oferte, concurența este foarte mare și, în mediul acesta al transformării digitale, foarte ușor se poate pierde informația. O altă piedică poate fi lipsa educației sau învățării continue. Femeia antreprenor trebuie să fie dispusă să învețe mereu să citească, să fie la curent cu noutățile. Al cincilea lucru, să zicem, o aparentă piedică, dar în același timp și o mare oportunitate, networking-ul și deschiderea de a crea conexiuni și colaborări, fie prin participare la evenimente, conferințe de afaceri sau de a deveni partea unor comunități, a unor organizații, care să le aducă în față toate noutățile pe care trebuie să le știe sau, inclusiv să fie la zi cu partea de legislație și responsabilitățile care vin la pachet.

În zona asta, a antreprenoriatului, sunt foarte multe lucruri pe care le putem aduce în discuție, dar cred că astea cinci ar fi foarte importante de ținut cont pentru o femeie când vrea să intre în zona antreprenorială.

Horia Daraban: Mai dispuse femeile de afaceri să caute elementul de inovație, să găsească elementul de noutate pentru a ieși pe piață, pentru a-și dezvolta ideea de afaceri?

Amalia Georgescu: Sigur că da, pentru că femeia, de obicei, dacă e să ne gândim la modul în care ea își are rolul în societate, în primul rând se gândește la binele familiei, la binele comunității și când dezvoltă o afacere, nu o face doar pentru ea, ci o face și pentru a aduce ceva nou sau mai bun, mai bine celor din comunitate. Un exemplu foarte frumos: o afacere care s-a dezvoltat extraordinar de bine a început dintr-un hobby de recondiționare mobilier. Dorința de frumos de a reutiliza mobilierul a făcut-o pe antreprenoarea din Iași la care fac referire să dezvolte o mică afacere în balconul și sufrageria de acasă, iar în mai puțin de 3 ani a reușit acum să aibă unul dintre cele mai mari centre și ateliere de recondiționare mobilier, retapițare din regiunea noastră, făcând chiar concurență cu nume mari care poate vând mobilă nouă.

Ea este foarte apreciată pentru că a adus tendințele și noutățile de la nivel internațional în materie de design, fashion și a fost deschisă să integreze ceea ce părea de nefolosit. ”Să aruncăm la gunoi, că e vechi”, ea a reușit să reinterpreteze și cred că ăsta este un exemplu de succes când îți dai voie să creezi alături de echipă, pentru că are acum undeva la șapte angajați, și să fii deschis să dezvolți business-ul mai departe. Un alt exemplu este o școală de cursuri de străine în Iași, engleză și germană, curs care a început, inițial, din dorința unei studente de a face un centru diferit de limbi străine, acreditat Cambridge. Și lucrurile au căpătat o valență atât de frumoasă, căci în pandemie a fost printre puținele centre care imediat au adoptat sistemele digitale, au trecut în online, au schimbat metodologia de predare și au fost disponibili oricui, de oriunde din această lume, indiferent de orar, dacă pot să spun așa.

Business-ul a scalat exponențial, astăzi fiind unul dintre cele mai apreciate business-uri la nivel de furnizori de cursuri de limbi străine.

Horia Daraban: Spuneați dumneavoastră despre conexiuni în colaborări, networking. În acest sens sunt evenimente viitoare și în cadrul cărora să aibă întâietate, să iasă în evidență antreprenoriatul feminin din zona Moldovei?

Amalia Georgescu: Foarte multe evenimente sunt în pregătire și de patronatul nostru, Organizația Femeilor Antreprenori din UGIR. Noi deja am început în septembrie, am dat startul primului eveniment, cea de-a douăzecea Conferință Națională pe care am avut-o la Suceava și sunt planificate în fiecare lună în județele din regiunea Nord-Est și din țară. Dar foarte important este ca doamnele să fie atente la evenimentele făcute Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, este autoritatea care prezintă toate noutățile și oportunitățile de investiții specifice regiunii noastre. De asemenea, prin ADR Nord-Est sunt prezentați parteneri și experții care, la rândul lor, organizează diverse workshop-uri și evenimente. La fel, în Iași și în regiunea noastră urmează foarte multe evenimente dezvoltate de Digital Innovation Hub. Este singurul hub de inovare digitală din regiunea noastră care conectează antreprenorii cu furnizorii de tehnologie și, în primă etapă, furnizează servicii gratuite și acces la eveniment cu titlul gratuit, pentru a le prezenta oportunitățile în sensul acesta, dacă vor să dezvolte, să inoveze pentru transformarea digitală a organizațiilor lor.

De asemenea, sunt multe evenimente de business networking care se găsesc în social media, promovate fie prin camerele de comerț sau din contextul celor mai dinamici antreprenori și antreprenoare implicate la nivel local. Eu sunt destul de activă în social media și cine este dornică să mă urmărească poate găsi numele meu, Amalia Georgescu, în social media, poate găsi evenimentele pe care le facem și le aștept cu mare drag.

Horia Daraban: Așadar, în concluzia dialogului nostru, dacă o doamnă, o domnișoară are o idee de afacere, un sfat din partea dumneavoastră să nu rămână la statul de idee?

Amalia Georgescu: Să își dea voie să încerce să exploreze oportunitățile de dezvoltare a acestei idei și chiar dacă ideea poate nu va fi 100% de succes sau poate nu se va putea implementa în viitorul imediat apropiat, să nu fie cea care își pune singură stop visurilor și posibilităților de a-și schimba viața. Deci, concluzia mea ar fi ”dragă, frumoasă și puternică femeie, dă-ți voie să-ți creezi propria ta poveste de succes.”

Varianta audio a interviului:

Amalia Georgescu este cunoscută ca expertă în comunicare, competențe antreprenoriale și management de evenimente și are expertiză internațională acumulată în cei peste 20 ani de activitate, dintre care 18 în antreprenoriat.

Dr. ec. Amalia Georgescu este fondatoarea AGEO Biz & Corporate Events – agenție completă de organizări evenimente, consultanță PR & comunicare. Alături de familia sa deține și firma BIOCOMP, ce produce de mai bine de 33 de ani, în Iași, dispozitive de dezinfecție pe bază de lumina ultravioletă, UV-C, fiind promotorii biosecurității ecologice integrate și sustenabile în orice loc ne-am afla.

Amalia este și vicepreședintă al patronatului Organizației Femeilor Antreprenor din UGIR – OFA UGIR și sustine antreprenoriatul feminin prin diverse proiecte pe care le coordonează ca și formator sau coach.

De asemenea, Amalia Georgescu este Consul Onorific al Olandei pentru Regiunea de Nord-Est din România și coordonator al Clubului Afaceri.ro Iași.