Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Importanța educației la Pufești, Vrancea. Mariana Bogdan Damian, director de școală cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 18.09.2025.

Importanța educației la Pufești, Vrancea. Mariana Bogdan Damian, director de școală cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 18.09.2025.

Școala din Pufești, județul Vrancea este implicată în numeroase proiecte naționale și internaționale, în special proiecte de mobilitate cu elevii și cadre didactice de tip Erasmus.

Importanța educației la Pufești, Vrancea. Mariana Bogdan Damian, director de școală cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 18.09.2025.

Publicat de mihaipohoata, 18 septembrie 2025, 11:38


Școala este o prioritate pentru administrația locală din Pufești, Vrancea și a devenit un model de conlucrare prin derularea proiectelor de prevenire a abandonului școlar, destinate copiilor cu părinți în străinătate, reabilitarea de spații școlare și transformare în școli smart (energetic, digital), dotări de tehnică IT- fonduri europene; masă ( caldă) sănătoasă la prânz, logoped pentru copii.

De asemenea, este în plin proces de construire un centru de zi pentru copiii în situație de risc, tot pe fonduri europene.

Mariana Bogdan Damian, director al școlii din Pufești, Vrancea vine cu amănunte astăzi, joi, 18 septembrie 2025, în intervalul orar 13:25 – 13:35, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: Mariana Bogdan Damian, director al școlii din Pufești, Vrancea.

Etichete:
Sergiu Anfimov, canotorul de aur al României – invitat al emisiunii Comunități Etnice/Ruși Lipoveni de miercuri, 17 SEPTEMBRIE 2025, ora 20:30 – 21 – cu Dumitru Șerban
Emisiuni miercuri, 17 septembrie 2025, 10:59

Sergiu Anfimov, canotorul de aur al României – invitat al emisiunii Comunități Etnice/Ruși Lipoveni de miercuri, 17 SEPTEMBRIE 2025, ora 20:30 – 21 – cu Dumitru Șerban

În ediția de astăzi a emisiunii Comunități Etnice/Ruși Lipoveni, stăm de vorbă cu Sergiu Anfimov, medaliat cu aur la Campionatele Europene de...

Sergiu Anfimov, canotorul de aur al României – invitat al emisiunii Comunități Etnice/Ruși Lipoveni de miercuri, 17 SEPTEMBRIE 2025, ora 20:30 – 21 – cu Dumitru Șerban
Bărbați și femei: diferențele care pot face viața un rai sau un iad. Psihoterapeuții Dana Galupa și Marian Irimia, în Bună Dimineața, cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 17 septembrie 2025, 10:17

Bărbați și femei: diferențele care pot face viața un rai sau un iad. Psihoterapeuții Dana Galupa și Marian Irimia, în Bună Dimineața, cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea Bărbații și femeile, diferențele majore care ne pot face viața iad sau rai. Ceea ce ne diferențiază din punct de vedere...

Bărbați și femei: diferențele care pot face viața un rai sau un iad. Psihoterapeuții Dana Galupa și Marian Irimia, în Bună Dimineața, cu Adina Șuhan
Începe Bac-Fest! Adrian Jicu, managerul bibliotecii,  în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 17 septembrie 2025, 10:06

Începe Bac-Fest! Adrian Jicu, managerul bibliotecii,  în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Bacau – Începe Bac-Fest! Festivalul Național „George Bacovia”, organizat de Biblioteca Județeană „C. Sturdza” Bacău, cu finanțare...

Începe Bac-Fest! Adrian Jicu, managerul bibliotecii,  în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Puls Juridic: Libertatea de exprimare pe rețelele de socializare
Emisiuni miercuri, 17 septembrie 2025, 09:57

Puls Juridic: Libertatea de exprimare pe rețelele de socializare

”Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine”, potrivit...

Puls Juridic: Libertatea de exprimare pe rețelele de socializare
Emisiuni miercuri, 17 septembrie 2025, 09:34

Artista Ștefania Mihăilescu ne invită la Festivalul Străzii Lăpușneanu, 19 – 21 septembrie 2025

Artista Ștefania Mihăilescu ne invită la Festivalul Străzii Lăpușneanu, 19 – 21 septembrie 2025 La Belle Vie, recital live alături de...

Artista Ștefania Mihăilescu ne invită la Festivalul Străzii Lăpușneanu, 19 – 21 septembrie 2025
Emisiuni marți, 16 septembrie 2025, 12:33

Munca – o cale de a răzbate în viață. Întreprinzător Vasilică Scripcaru din Poiana Teiului, Neamț, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 16.09.2025.

Care a fost motivația pentru a pune cap la cap ideile pentru a crea această inițiativă, cum a fost identificată această oportunitate în...

Munca – o cale de a răzbate în viață. Întreprinzător Vasilică Scripcaru din Poiana Teiului, Neamț, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 16.09.2025.
Emisiuni marți, 16 septembrie 2025, 10:33

Teatrul independent – provocări și reușite (16.09.2025)

La Iași, teatrul independent este sublim, dar lipsește cu desăvârșire. Niciun proiect de acest fel nu a reușit să reziste în timp, deși...

Teatrul independent – provocări și reușite (16.09.2025)
Emisiuni marți, 16 septembrie 2025, 10:26

Ce se întâmplă la Zbor Academy Iași? Andra Boscodeală și Cristin Murafa, reprezentanți Zbor Hub Iași, pe frecventele Radio România Iași

Ce se întâmplă la Zbor Academy Iași? Proiectul care aduce împreună tineri prin educație non-formală, dezvoltare personală și implicare în...

Ce se întâmplă la Zbor Academy Iași? Andra Boscodeală și Cristin Murafa, reprezentanți Zbor Hub Iași, pe frecventele Radio România Iași