Importanța educației la Pufești, Vrancea. Mariana Bogdan Damian, director de școală cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 18.09.2025.

Școala din Pufești, județul Vrancea este implicată în numeroase proiecte naționale și internaționale, în special proiecte de mobilitate cu elevii și cadre didactice de tip Erasmus.

Publicat de mihaipohoata, 18 septembrie 2025, 11:38



Școala este o prioritate pentru administrația locală din Pufești, Vrancea și a devenit un model de conlucrare prin derularea proiectelor de prevenire a abandonului școlar, destinate copiilor cu părinți în străinătate, reabilitarea de spații școlare și transformare în școli smart (energetic, digital), dotări de tehnică IT- fonduri europene; masă ( caldă) sănătoasă la prânz, logoped pentru copii.

De asemenea, este în plin proces de construire un centru de zi pentru copiii în situație de risc, tot pe fonduri europene.

Mariana Bogdan Damian, director al școlii din Pufești, Vrancea vine cu amănunte astăzi, joi, 18 septembrie 2025, în intervalul orar 13:25 – 13:35, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: Mariana Bogdan Damian, director al școlii din Pufești, Vrancea.