(I)Conferința anuală a Muzeului Municipal „Regina Maria”, ediția a VI-a

Publicat de Andreea Drilea, 22 septembrie 2025, 06:52

La Iași, în perioada 4–5 septembrie 2025, s-a desfășurat Conferința anuală a Muzeului Municipal „Regina Maria”, manifestare aflată la ediția a VI-a. Conferința s-a intitulat Din istoria orașului Iași: Oameni, Locuri, Instituții.

Evenimentul, devenit deja o tradiție în peisajul academic și cultural al Iașului, s-a desfășurat cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași în parteneriat cu Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române, Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Iași și Societatea de Medici și Naturaliști Iași.

Conferința a reunit istorici, arheologi, filologi și muzeografi din întreaga țară, oferind publicului prezent un cadru de dezbatere științifică interdisciplinară.

Deschiderea conferinței a avut loc în ziua de joi, 4 septembrie a.c., începând cu ora 9, în Sala „Vasile Pogor” din incinta Primăriei Municipiului Iași.

Pentru început, Mihai Chirica, edilul șef al Iașului, pe scurt, creionează o imagine a manifestării.

O altă voce pe care am înregistrat-o înaintea deschiderii manifestării de la Iași, este a doamnei Aurica Ichim, director al Muzeului Municipal „Regina Maria”. Doamna Aurica Ichim ne creionează o imagine de ansamblu al evenimentului, cu accent pe comunicările din programul conferinței.

„Ioan Neculce”, Buletinul Muzeului Municipal „Regina Maria”, Numărul VI, un alt subiect al dialogului.

Volumul 1918. Unirea Basarabiei cu România de-a pururi și totdeauna, semnat de către istoricul Ion Giurcă, o altă temă despre care aflăm amănunte.

Evnimentele de la Iași, după cum ne spune directorul Muzeului Municipal, „confirmă importanța Iașului în istoria românilor”.

Anul acesta se împlinesc 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, iar manifestările Muzelui Municipal sunt organizate sub acest auspiciu, ne mai spune doamna Aurica Ichim.

În prima zi a conferinței a fost prezentată tema Vechea alimentare cu apă a Iașilor din sursa Ciric, Aroneanu, Șapte Oameni, subiect descris de către Nicolae Peiu, de profesie geochimist.

Nicolae Peiu, alături de Constantin Ostap și Dionisie Simionescu, a scris cercetarea Lungul drum al apei pentru Iași. Istoricul alimentării cu apă și canalizării dulcelui târg, carte aflată la ediția a III-a adăugită și revizuită. Volumul a văzut lumina tiparului în anul 2023 la Editura Asachiana din Iași.

Nicolae Peiu ne amintește de „cișmelele siameze” situate de o parte și de alta a Turnului Clopotniță (Spitalul „Sfântul Spiridon”); cișmelele, monumente istorice, din păcate, se află într-o stare accentuată de degradare. Cu acest prilej, domnul Nicolae Peiu trage, pentru cei responsabili, un semnal de alarmă pentru salvarea acestora.

În prima zi a conferinței Din istoria orașului Iași: Oameni, Locuri, Instituții a fost lansată și revista „Ioan Neculce” (seria a III-a, nr. VI), periodic al Muzeului Municipal „Regina Maria”. Periodicul a fost prezentat către profesor universitar, doctor în Științe Istorice, Ovidiu Buruiană de la Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași.

Imediat după prezentare, l-am invitat la dialog pe istoricul Ovidiu Buruiană, cel care ne vorbește despre trecutul și prezentul revistei „Ioan Neculce”, cu accent pe obiectivele acesteia.

Istoricul Ovidiu Buruiană ne vorbește și despre echipa care face posibilă apariția revistei, dar ne amintește și principalele subiecte surprinse în paginile acesteia, teme care reflectă „o frescă a preocupărilor istoricilor privitoare la trecutul orașului Iași”.

Înregistrările postate le difuzăm în câteva ediții viitoare ale emisiunii Dialog intercultural (vineri, h 20:30), de pe toate frecvențele Radio România Iași (1053 KHz/AM, 90,8; 94,5 și 96,3 MHz/FM).

Ne auzim online – AICI – http://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIuPTomsG6iAMVCKhoCR1xegBvEAAYASAAEgLtV_D_BwE

AUDIO și TEXT: Dumitru ȘERBAN

FOTO: Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași (Facebook)