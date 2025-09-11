”Hărnicia alungă sărăcia”. Fermierul și producătorul de lactate Dumitru Scutaru (Unțeni, jud. Botoșani) cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 11.09.2025.

Calitate, muncă și perseverență de peste 25 de ani – rețeta succesului pentru un producător de lactate din Unțeni, sat Burlești, județul Botoșani.

Publicat de mihaipohoata, 11 septembrie 2025, 11:27



Nu în zadar se spune că hărnicia alungă sărăcia sau că omul harnic, muncitor de pâine nu duce dor.

Munca neobosită de peste 25 de ani, pasiunea pentru creșterea caprelor și a oilor și calitatea produselor lactate comercializate de 24 de ani în magazinul său propriu din piața Vatra Dornei i-au adus lui Dumitru Scutaru, fermier din Unțeni, sat Burlești, județul Botoșani, aprecierea permanentă a cumpărătorilor de pretutindeni.

Care este rețeta sa de succes și ce anume îi asigură o clientelă constantă, ne va dezvălui chiar dumnealui, fermierul Dumitru Scutaru din Unțeni, sat Burlești, județul Botoșani astăzi, joi, 11 septembrie 2025, în intervalul orar 13:25 – 13:35, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.