Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » ”Hărnicia alungă sărăcia”. Fermierul și producătorul de lactate Dumitru Scutaru (Unțeni, jud. Botoșani) cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 11.09.2025.

”Hărnicia alungă sărăcia”. Fermierul și producătorul de lactate Dumitru Scutaru (Unțeni, jud. Botoșani) cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 11.09.2025.

Calitate, muncă și perseverență de peste 25 de ani – rețeta succesului pentru un producător de lactate din Unțeni, sat Burlești, județul Botoșani.

”Hărnicia alungă sărăcia”. Fermierul și producătorul de lactate Dumitru Scutaru (Unțeni, jud. Botoșani) cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 11.09.2025.

Publicat de mihaipohoata, 11 septembrie 2025, 11:27


Nu în zadar se spune că hărnicia alungă sărăcia sau că omul harnic, muncitor de pâine nu duce dor.

Munca neobosită de peste 25 de ani, pasiunea pentru creșterea caprelor și a oilor și calitatea produselor lactate comercializate de 24 de ani în magazinul său propriu din piața Vatra Dornei i-au adus lui Dumitru  Scutaru, fermier din Unțeni, sat Burlești, județul Botoșani, aprecierea permanentă a cumpărătorilor de pretutindeni.

Care este rețeta sa de succes și ce anume îi asigură o clientelă constantă, ne va dezvălui chiar dumnealui, fermierul Dumitru Scutaru din Unțeni, sat Burlești, județul Botoșani astăzi, joi, 11 septembrie 2025, în intervalul orar 13:25 – 13:35, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Etichete:
Țesând povești. Istorii de viață în camera bună maramureșeană, de Anamaria Iuga – temă a emisiunii Tradiții de joi, 11 SEPTEMBRIE 2025, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN
Emisiuni miercuri, 10 septembrie 2025, 11:52

Țesând povești. Istorii de viață în camera bună maramureșeană, de Anamaria Iuga – temă a emisiunii Tradiții de joi, 11 SEPTEMBRIE 2025, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Stimați prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, relatăm de la prezentarea cărții Țesând povești. Istorii de viață în camera...

Țesând povești. Istorii de viață în camera bună maramureșeană, de Anamaria Iuga – temă a emisiunii Tradiții de joi, 11 SEPTEMBRIE 2025, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN
O poveste de călătorie cu Irina Nichifiriuc. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 10 septembrie 2025, 10:16

O poveste de călătorie cu Irina Nichifiriuc. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Muzeul Național al Literaturii Române din Iași și Editura pentru Artă și Literatură invită publicul la o călătorie prin poveste....

O poveste de călătorie cu Irina Nichifiriuc. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Lecții de viață: liceenii din Iași învață primul ajutor prin proiectul EduMed Start
Emisiuni miercuri, 10 septembrie 2025, 09:20

Lecții de viață: liceenii din Iași învață primul ajutor prin proiectul EduMed Start

Tinerii din Iași vor învăța cum să acorde primul ajutor prin proiectul EduMed Start, derulat de Asociația pentru Susținerea Educației...

Lecții de viață: liceenii din Iași învață primul ajutor prin proiectul EduMed Start
Puls Juridic: Sfaturi de la polițiști pentru un început de an școlar în siguranță (Partea II)
Emisiuni miercuri, 10 septembrie 2025, 08:32

Puls Juridic: Sfaturi de la polițiști pentru un început de an școlar în siguranță (Partea II)

Loviri, furturi, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, amenințare sunt infracțiuni care s-au înregistrat, în anul școlar...

Puls Juridic: Sfaturi de la polițiști pentru un început de an școlar în siguranță (Partea II)
Emisiuni marți, 9 septembrie 2025, 10:18

Avocatul Tudor Florea a lansat cartea „Între da și adio – Ghidul divorțului românesc”. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Avocatul sucevean Tudor Florea a lansat „Între da și adio – Ghidul divorțului românesc”, prima carte din țară care explică pe...

Avocatul Tudor Florea a lansat cartea „Între da și adio – Ghidul divorțului românesc”. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni marți, 9 septembrie 2025, 09:02

Ivan Patzaichin, omul și campionul – temă a emisiunii Comunități Etnice/Ruși Lipoveni de miercuri, 10 SEPTEMBRIE 2025, ora 20:30 – 21 – cu Dumitru ȘERBAN

Pentru că la 5 septembrie 2025 s-au împlinit patru ani de la plecarea în „satul stelelor” a canoistului Ivan Patzaichin, născut la 26...

Ivan Patzaichin, omul și campionul – temă a emisiunii Comunități Etnice/Ruși Lipoveni de miercuri, 10 SEPTEMBRIE 2025, ora 20:30 – 21 – cu Dumitru ȘERBAN
Emisiuni marți, 9 septembrie 2025, 08:44

Despre „dramaturgiile alcoolului”, într-o „istorie fluidă a teatrului”, în noua carte semnată Călin Ciobotari – OAMENI ȘI IDEI, cu Ioana Soreanu (09.09.2025)

„Oameni și idei”. Astăzi, la prima ediție a acestei emisiuni, vă propunem o trecere inedită prin istoria teatrului, alături de invitatul...

Despre „dramaturgiile alcoolului”, într-o „istorie fluidă a teatrului”, în noua carte semnată Călin Ciobotari – OAMENI ȘI IDEI, cu Ioana Soreanu (09.09.2025)
Emisiuni luni, 8 septembrie 2025, 20:10

(INTERVIU) Loren, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (07.09.2025)

„Vreodată” se numește noul single lansat de Loren în calaborare cu Misty. Loren este ”proiectul muzical” de suflet al lui Keo....

(INTERVIU) Loren, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (07.09.2025)