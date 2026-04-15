Hachițe Culturale la Iași, 24 – 26 aprilie 2026! Actorii Natalia Corban și George Cocoș în direct la Radio Iași

Publicat de Andreea Drilea, 15 aprilie 2026, 09:01

Hachițe Culturale la Iași, 24 – 26 aprilie 2026!

Tribut adus marelui actor ieșean Teodor Corban – ateliere de teatru, film și cascadorie!

Actorii Natalia Corban și George Cocoș, fondatori Hachițe Culturale, în matinal cu Adina Șuhan:

Ce spune echipa?

Un concept cultural nou, axat pe formarea noii generații de artiști, care își propune să revitalizeze scena culturală ieșeană printr-o serie de activități ce se integrează perfect în domeniul teatral și cinematografic autohton.

Pasionații de teatru se pot regăsi atât în postura de spectator cât și în cea de participant direct având în vedere tipul de ateliere organizate.

Un eveniment dedicat și tinerilor care vor să experimenteze senzațiile prin care trece un actor de teatru sau de film.

Program, locații și acces:

Vineri 24 Aprilie 2026

Ora: 15:00 – 19:00 – Atelier de Cascadorie – ABC-ul Cascadoriilor. (17+)

Locație: Centrul Internațional de Artă Contemporană – Baia Turcească Iași.

Acces: Donație recomandată: 100 ron / 50 ron – pentru elevi și studenți.*

Trainer: Cristian Prisecaru

Ora: 20:00 – Proiecție film lungmetraj – Cărturan – regia Liviu Săndulescu.

Locație: Centrul Internațional de Artă Contemporană – Baia Turcească Iași.

Acces: Gratuit*

Sâmbătă 25 Aprilie 2026

Ora: 10:00 – 14:00 – Atelier de cascadorie – ABC-ul cascadoriilor. (17+)

Locație: Centrul Internațional de Artă Contemporană – Baia Turcească Iași.

Acces: Donație recomandată: 100 ron / 50 ron – pentru elevi și studenți*

Trainer: Cristian Prisecaru

Ora: 18:00 – Proiecție spectacol de teatru Vizita Bătrânei Doamne, regia Claudiu Goga.

Locație: Sala Studio a Teatrului Național Vasile Alecsandri din Iași.

Acces: gratuit*

Duminică 26 Aprilie 2026

Ora: 10:00 – 14:00 – Atelier de teatru și improvizație pentru tineri. (17+)

Locație: Centrul Internațional de Artă Contemporană – Baia Turcească Iași.

Acces: gratuit*

Traineri: Filip Odangiu & Ferenc Sinko

Ora: 15:00 – Lansare carte Viața ca un carambol – scrisă de Teodor Corban

Locație: Casa Muzeelor Iași.

Acces: gratuit*

Ora: 19:30 – Proiecție Scurtmetraje

1. Betoniera, regia Liviu Săndulescu. (16 min)

2. Controlul minții, regia Tudor Botezatu. (5 min)

3. Fața Galbenă care râde, regia Constantin Popescu. (15 min)

4. Ana se întoarce acasă, regia Emilian Floareș. (15 min)

5. Niște dorințe, regia Violeta Gorgoș. (14 min)

Locație: Acaju Cafe.

Acces: gratuit.

*Accesul la toate evenimentele se face pe bază de rezervare la:

https://forms.gle/ gGBqvcPNo2k5Gpno8 sau prin e-mail direct către: asociatiaarteka@gmail. com precizând evenimentul și prin mesaj la www.facebook.com/ hachiteculturale