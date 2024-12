Din nou vorbim despre volumul – Marele Inchizitor. Dostoievski în interpretări teologico-filosofice – tradus de prof. univ. Leonte Ivanov – în emisiunea Comunități Etnice/Ruși Lipoveni de miercuri, 4 DECEMBRIE 2024, ora 20:30, de pe undele Radio România Iași – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 4 decembrie 2024, 09:44

În ediția de astăzi a emisiunii noastre, relatăm de la prezentarea cărții Marele Inchizitor. Dostoievski în interpretări teologico-filosofice (Konstantin Leontiev, Vladimir Soloviov, Vasili Rozanov, Serghei Bulgakov, Nikolai Berdiaev, Dmitri Merejkovski, Semion Frank, Nikolai Losski), eveniment desfășurat, nu demult, la Iași, în incinta Librăria Tafrali, corpul A al Universității „Alexandru Ioan Cuza”. Organizatorii manifestării au fost reprezentanții Catedrei de Slavistică „Petru Caraman” din cadrul Facultății de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași. Cartea a apărut într-o ediție îngrijită, traducere, prefață, note și comentarii realizate de către profesor universitar, specialist în Filologie, Leonte Ivanov la Editurile Doxologia, Iași, 2024 și a Comunității Rușilor Lipoveni din România, București, 2024.

Volumul a fost prezentat de către profesor universitar, specialist în Filologie, Marina VRACIU; scriitorul Valentin TALPALARU și Mircea PLATON, scriitor, redactor-șef al revistei „Convorbiri literare”.

Din partea Editurii Doxologia a vorbit Dragoș Mîrșanu, coordonatorul colecției „Historia Christiana”, secretar științific al Centrului de Studii Patristice al Arhiepiscopiei Iașilor.

Întâi de toate, vă invit să ascultați, în contextul lansării volumului – Marele Inchizitor. Dostoievski în interpretări teologico-filosofice, pe scriitorul Mircea Platon, redactor-șef al Revistei „Convorbiri literare, periodic al Uniunii Scriitorilor din România, fondată de către membrii Societății Junimea din Iași, la 1 Martie 1867.

Mircea Platon ne spune, concret și la obiect, cât de actuală este ediția cărții de față, precizând că „nu există o astfel de antologie în marile culturi ale lumii”.

Mircea Platon are cuvinte de apreciere pentru traducătorul volumului, amintindu-ne că „toți scriitorii, gânditorii prin eseurile din volum aprofundează diversele direcții de interpretare pe care le identificăm în Legenda Marelui Inchizitor”.

Scriitorul Mircea Platon ne vorbește și despre importanța cărții de față, amintindu-ne că „este plină de ironia, de inteligența, de jocul liber al ideilor și de sarcasmul unor oameni liberi și culți”; Mircea Platon ne mai spune că volumul de față „arată cât de multă cultură se poatea făuri în mediul rural”.

Astăzi, mai difuzăm discursul domnului profesor, specialist în Filologie, Leonte Ivanov, traducătorul volumului; aflăm amănunte concrete despre geneaza Legendei Marelui Inchizitor; mai aflăm detalii unde o găsim în creația scriitorului Feodor Mihailovici Dostoievski, creație care este imensă; diavolul ca personaj în literatura rusă, alt subiect pe care ni-l prezintă domnul profesor Leonte Ivanov; prezența lui Hristos în literatura rusă, altă temă despre care aflăm amănunte.

În final, domnul profesor aduce mulțumirile afrente tuturor celor implicați în apariția volumului de față.

Raportat la cele prezentate, încheiem prin cuvintele domnului profesor Leonte Ivanov: „O primă versiune a acestei cărți a fost publicată la Editura Polirom în anul 1997, sub titlul Marele Inchizitor. Dostoievski – lecturi teologice. Cartea de față vine cu trei noi studii privitoare la poemul lui Ivan Karamazov, semnate de două nume mari ale gândirii ruse și europene: Dmitri Merejkovski și Nikolai Losski; în plus, în finalul volumului, am selectat din documentele vremii opiniile lui Dostoievski însuși despre legenda personajului său. Schițele biografice ale autorilor cuprinși în volum au fost dezvoltate, traducerea textelor a fost revizuită și a fost mărit considerabil volumul de note și comentarii”.

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN