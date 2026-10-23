Din inima Chinei spre inima Moldovei: tradiție, știință și noi orizonturi în arta vindecării – teme ale emisiunii Dialog intercultural, vineri, 23 octombrie 2026, h 20:30, Radio România Iași – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 23 octombrie 2026, 06:21

Stimați prieteni, în ediția de astăzi (vineri, 23 octombrie a.c., h 20 :30) a emisiunii Dialog intercultural, stăm de vorbă cu doamna doctor Vali Ilieș de la centrul de medicină alternativă – Valmedica – din Iași, președinte al Societății Române de Medicină Tradițională Chineză, cea care, în prima parte a emisiunii, ne vorbește despre al VII-lea Congres Internațional de Medicină Tradițională Chineză, eveniment de înaltă ținută academică, desfășurat, nu demult, la Piatra Neamț.

Spre finalul emisiunii, invitatul nostru ne vorbește despre un Curs de Medicină Tradițională Chineză, cu participare gratuită, pe care reprezentanții Societății căreia îi coordonează activitățile, îl vor organiza în anul 2027, la Iași, în perioada 18 martie – 16 aprilie, worshop suținut de către profesori din China.

Referitor la cele prezentate, conchidem prin câteva proverbe și zicători chinezești despre sănătate: „Banii pot cumpăra un medic, dar nu pot cumpăra sănătatea”; „Cel mai bun medic este cel care previne boala, nu cel care o tratează”; „Sapă fântâna înainte de sete”.

Stimați prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu temele prezentate, vă invit diseară (vineri, 23 OCTOMBRIE 2026), începând cu ora 20 și 30 de minute, alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea Dialog intercultural.

Ne auzim online, AICI: https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: dr. Vali Ilies (Facebook)