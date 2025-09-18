A V-a ediţie a Târgului de Carte GAUDEAMUS Radio România la Iași, 17 – 21 septembrie 2025. Radioreportaj de Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 18.09.2025.

Ascultă Radio România Iași Live
Cea de a cincea ediţie a Târgului de Carte GAUDEAMUS Radio România din Iași se desfăşoară în perioada 17 – 21 septembrie 2025, pe bulevardul pietonal Ștefan cel Mare și Sfânt (tronsonul cuprins între str. Ioan I. C. Brătianu și Primăria Iași). Evenimentul este organizat de Radio România, prin Echipa Gaudeamus și Radio România Iași, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași.

Organizat într-un moment de maxim interes pentru carte și produse educaționale – începutul anului școlar pentru elevii din învățământul preuniversitar și perioada de pregătire pentru debutul anului universitar, într-unul dintre cele mai puternice centre culturale și universitare din țară – Gaudeamus Iași oferă o excelentă oportunitate de selecție și achiziție atât a materialelor necesare în următoarea perioadă, cât și a titlurilor căutate exclusiv pentru plăcerea lecturii.
Oferta ediției include:
– cele mai recente apariții editoriale, publicate de peste 30 dintre cele mai cunoscute edituri din țară;
– o gamă largă de jocuri, materiale educaționale și muzică;
– lansări și prezentări de carte, programate cu precădere în a doua parte a evenimentului;
– proiectul național „Invitați de nota 10 – Olimpicii României”, derulat de Radio România cu prilejul edițiilor din întreaga țară ale Târgului de Carte Gaudeamus; la ediția ieșeană, cinci elevi medaliați cu aur la olimpiade internaționale vor fi premiați de sponsorul ediției, Lions Club D Iași D.

