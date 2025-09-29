7 decenii de teatru la Galați! Bună Dimineața cu Adina Șuhan

#StareaEducației (INTERVIU) Doi elevi ai Liceului de Informatică ”Grigore Moisil” din Iași, laureați ai Concursului Uniunii Europene al Tinerilor Oameni de Știință. Dragoș Băbușanu: ”Ceea ce am creat noi nu este o invenție, ci o inovație.” /Sebastian Tănase: ” Dacă nu eram în echipa de robotică a școlii, n-ar fi fost această poveste.”

România a obținut două premii speciale la cea de-a 36-a ediție a concursului EUCYS (Concursul Uniunii Europene al Tinerilor Oameni de...