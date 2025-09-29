Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » 7 decenii de teatru la Galați! Bună Dimineața cu Adina Șuhan

7 decenii de teatru la Galați! Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 29 septembrie 2025, 09:30


Cum a fost la Gala Aniversară – 70 de ani de Teatru Dramatic „Fani Tardini”, am aflat în Bună Dimineața cu Adina Șuhan.

Actrița Petronela Buda și directorul teatrului, Florin Toma (actor), ne-au adus povestea aniversară în matinalul Radio România Iași:

Galatiul se pregătește și de festival!

Festivalul Național de Comedie, ediția a 36-a, va avea loc între 4 și 12 octombrie 2025.

Au fost puse în vânzare biletele online la Festivalul Național de Comedie și le puteți cumpăra și de la Casa se Cultură a Studenților Galați, strada Științei nr. 115.

Detalii eveniment și program AICI

