7 decenii de teatru la Galați! Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Publicat de Andreea Drilea, 29 septembrie 2025, 09:30
Cum a fost la Gala Aniversară – 70 de ani de Teatru Dramatic „Fani Tardini”, am aflat în Bună Dimineața cu Adina Șuhan.
Actrița Petronela Buda și directorul teatrului, Florin Toma (actor), ne-au adus povestea aniversară în matinalul Radio România Iași:
Galatiul se pregătește și de festival!
Festivalul Național de Comedie, ediția a 36-a, va avea loc între 4 și 12 octombrie 2025.
Au fost puse în vânzare biletele online la Festivalul Național de Comedie și le puteți cumpăra și de la Casa se Cultură a Studenților Galați, strada Științei nr. 115.
