Tom Jones, adevărată poveste rock, pop și soul...

Cunoscut ca unul dintre cei mai mari producători internaționali de hit-uri[1] ale ultimelor cinci decenii, cântărețul originar din Țara Galilor (Wales), născut[2] pe 7 iunie 1940, influențat, pe când era un copil, de blues american, r & b și rock ‘n’ roll, a continuat să lanseze albume (reușite) din anii ’80 ai secolului trecut până în noul mileniu…

Thomas John Woodward (numele său adevărat) s-a luptat cu dislexia[3], dar s-a bucurat de muzică[4]; diagnosticat cu tuberculoză (la vârsta de 12 ani), fusese ținut în carantină la domiciliu pentru o perioadă apreciabilă…

Ca adolescent, Tom Jones s-a dovedit mai interesat de băutură și de fete[5] decât de educația lui; a renunțat la școală pe când împlinise 16 ani; pentru a câștiga bani, a lucrat ca ajutor de constructor și vânzător (,,din ușă în ușă”).

În 1963, a început să cânte cu trupa ,,Tommy Scott”; grupul era îndrăgit, dar creșterea a fost limitată din cauza locației lor non-urbane[6]. Cu o nouă carieră solo, artistul și-a schimbat numele în Tom Jones[7]: ,,Decca Records” a semnat Jones, dar primul său single, Frisoane și febră, nu a fost gustat de public; cu toate acestea, al doilea single, groovy, Nu este neobișnuit, a atins punctul culminant/numărul 1 în topurile britanice[8] din 1965. Cu succesul deja asigurat, a avut o apariție, deloc surprinzătoare, în S.U.A., la ,,The Ed Sullivan Show”. De-a lungul celei de-a doua jumătăți a anilor ’60 ai secolului al XX-lea, Jones a fost protagonistul unei serii de hit-uri single-uri, inclusiv Once Upon a Time, With These Hands, Green, Green Grass of Home, Detroit City, Delilah…

Tom Jones a devenit o parte a peisajului cultural, prin intermediul implicării sale de pe o coloană sonoră; Burt Bacharach și Hal David au compus cântecul tematic pentru comedia What’s New Pussycat (din 1965)[9]. În același an, Jones a fost auzit, de asemenea, cântând Thunderball, piesa de top 40 a filmului James Bond. Crooner-ul a cântat mai târziu melodia tematică la comedia Promise Her Anything, a lui Warren Beatty (din 1966). În același an, a câștigat un ,,Grammy” pentru cel mai bun nou artist. Din 1969 până în 1971, a jucat în emisiunea sa de televiziune ,,This Is Tom Jones”[10]; a lansat, de asemenea, unul dintre cele mai iconice hit-uri, She’s a Lady[11].

În deceniul invocat, a avut un succes modest în America, cu Spuneți că veți rămâne până mâine /în primele 20 de single-uri/, dar prezența sa în topuri se apropia de final. În 1986, murea Mills, iar fiul lui Tom Jones, Mark, l-a înlocuit în calitatea managerului cântărețului. În anul următor, Jones a lansat melodia Un băiat de nicăieri, care l-a readus în topurile britanice și a ajuns nu. 2/secțiunea pop. Din 1988 până în 1991, a lucrat la diferite proiecte de colaborare. A cântat cu grupul ,,Art of Noise” pentru a crea un remake al melodiei-hit Prince Kiss a lui Prince (de top 5 în Marea Britanie), cu un videoclip care a câștigat premiul ,,MTV Breakthrough”. Totodată, a colaborat cu cântăreața Van Morrison pentru a lansa albumul Carrying a Torch (din 1991). Tom Jones a lansat, ulterior, albumele The Lead and How to Swing It (1994) și Reload (1999) – acesta din urmă a reprezentat o colecție de cover-uri care s-a transformat în platină (de șase ori în Marea Britanie); a ajuns să vândă ceva foarte căutat pe plan internațional, oferind hituri precum Mama mi-a spus să nu vin acasă și Sex Bomb. A apărut în televiziune și film (The Simpsons), Marte Attacks! (1996) și Agnes Browne (1999)…

Succesul continua până în anii 2000, timp în care a câștigat numeroase premii, inclusiv premiul ,,Brit” pentru cel mai bun artist de sex masculin. Alte momente importante au inclus o interpretare pentru președintele Bill Clinton[12] și pentru monarhia Marii Britanii/pentru ,,Jubileul de Aur” al Reginei[13]. Jones a primit, de asemenea, premiul ,,Brit” pentru contribuția remarcabilă la dezvoltarea muzicii.

În 2003, lansa un album prin colaborare cu Jean Wyclef, iar în anul următor a renunțat la altul (Tom Jones și Jools Holland). În 2006, un alt hit (lucra cu Chicane), Stoned in Love, a intrat în ,,top 10” U.K. În 2008, Jones a lansat primul său album în Statele Unite… după 15 ani. Praise & Blame, albumul său apreciat, un efort acustic și spiritual, a fost lansat în 2010. Bazându-se pe experiența sa muzicală, Tom Jones a devenit (2012) judecător al emisiunii ,,The Voice” în Marea Britanie/judecător al reality-show-ului BBC ,,The Musical”[14]. În luna mai a acelui an a lansat albumul Spirit in the Room, care a cuprins și coperțile melodiilor lui Paul McCartney, Paul Simon, ale altor artiști notabili. În 2015, a lansat Long Lost Suitcase, cel de-al 41-lea album de studio (în general, cu recenzii pozitive). În același an, și-a publicat lucrarea memorialistică Over the Top and Back: Autobiografia…

[1] Cele mai populare single-uri? Nu este neobișnuit, Green Green Grass of Home, Delilah, Till… În ultimele cinci decenii, legenda vie a produs hituri atât în ​​Statele Unite, cât și în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord…

[2] În localitatea Pontypridd… Fiul Fredei Jones (casnică) și al lui Thomas Woodward (miner de profesie), îi plăcea să cânte, de la o vârstă fragedă, la întâlniri și la corul școlii…

[3] Dislexia este o tulburare frustrantă, în care literele se amestecă una peste alta sau este dificilă asocierea unui sunet cu o literă, chiar și cuvintele familiare devenind greu de citit. Nu avem o regulă valabilă în toate cauzele de dislexie; aceasta se poate manifesta în multe feluri; unii oameni au probleme cu cititul, în timp ce alții au probleme cu ascultatul sau întâmpină dificultăți în ambele situații. Oricare dintre acestea reprezintă un risc crescut de a rămâne în urmă la școală…

[4] Inclusiv de Radio BBC, care prezenta, în programele sale, blues american, r & b și diferite genuri rock; ulterior, a influențat stilul său muzical…

[5] Mai târziu (în 1957), Tom Jones s-a căsătorit cu Melinda ,,Linda” Trenchard (aceasta avea vârsta de 16 ani), iubirea lui din copilărie; au avut un fiu, Mark, născut în același an. Au rămas împreună timp de aproape 60 de ani, până când Trenchard a murit din cauza cancerului (în 2016). În 1974, Jones și-a mutat familia în Statele Unite – din cauza resentimentelor impozitelor ridicate pe care le percepea Marea Britanie. A cumpărat casa lui Dean Martin, în regiunea Bel-Air din California. Deși a rămas căsătorit cu Trenchard, Jones s-a remarcat și prin infidelitățile sale. În 1987, modelul Katherine Berkery a depus o plângere pentru fiul său de peste 20 de ani; Tom Jones a negat paternitatea, un test ADN în 2008 a dovedit că el era tatăl băiatului…

[6] Acest lucru s-a schimbat anul următor (1964), atunci când Gordon Mills, din Londra, l-a descoperit pe Jones, lăsându-l în capitală și devenind directorul său…

[7] La indicația lui Mills, inspirat de filmul în care care rolul proncipal era deținut de Albert Finney (1963)/ecranizarea romanului scris de Henry Fileding, Istoria lui Tom Jones, un copil găsit… Vezi și articolul Henry Fielding: „Vinovăţia are auzul foarte ager pentru acuzare”

[8] A reprezentat și un hit american de ,,top 10”…

[9] Piesă pe care Jones a interpretat-o ​​în mijlocul a cinci piane, în afara sincronizării…

[10] Care și-a avut sediul în America; a fost difuzată în S.U.A. și Marea Britanie… Tom Jones petrecea o mare parte din timpul prin magazinele din Las Vegas (în anii 1970), făcând hangout (spațiu de petrecere a timpului liber) cu Elvis Presley, lansând și o etichetă de discuri, ,,MAM Records”, împreună cu managerul său….

[11] Piesă care a ajuns la nr. 2 pe clasamentele americane (din 1971); deși lirică, se situa în afara traseului agreat de mișcarea feministă…

[12] La ,,Celebrarea Mileniului”-Casa Albă…

[13] Pentru realizările sale muzicale, regina Elisabeta al II-lea i-a acordat lui Tom Jones ,,Ordinul Imperiului Britanic” (OBE) în 1999 și l-a înnobilat în 2006…

[14] Au apărut controverse legate de afilierea lui Tom Jones la ,,The Voice”; a fost concediat în 2015 și înlocuit de un coleg britanic (Boy George); reangajat în spectacol, s-a confruntat cu reacțiile unor (tele)spectatori care au simțit inadecvare în unele comentarii despre greutatea cântărețului câștigător…

Nicolae Tomescu

redactor-șef