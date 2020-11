Stela Popescu (21 decembrie 1935/Slobozia Hodorogea, Orhei, Basarabia-23 noiembrie 2017/București)

Nu pierdem niciodată oamenii pe care îi iubim (uneori, „ajunge” și respectul). Dincolo de moartea lor, continuă să participe la destule acte, gânduri și decizii pe care le iau cei rămași până la a plăti propriul tribut. Găsim confortul de a ști că viața noastră a fost îmbogățită prin faptul că am împărtășit ceea ce au făptuit oamenii care lasă o amprentă de neșters în amintiri.

Simpatică, fermecătoare, energică, plină de idei și de combativitate, Stela Popescu a oferit dovezile unei mari forțe fizice și morale. Realismul său declarativ nu a exclus latura idealistă, cu aspirații împărtășite sau ușor de dedus; mi s-a părut o visătoare influențabilă, oscilând, tocmai datorită sensibilității sale, de la o tendința la alta, până când a ajuns la maturitatea preocupărilor. Directă și sinceră, vorbăreață, spontană, activă și rapidă/ adevărat argint viu, o energie debordantă/, interesată de oameni, altruistă, fiind atentă și la semne exterioare de bogăție materială (descurcăreață, pe alocuri oportunistă), i-a plăcut să intre în grațiile semenilor, să comunice. Mai presus de orice, știa că în viață întâlnești două direcții și trebuie să alegi una: crești sau descrești/te dezintegrezi. Nu există plăcere fără durere, sprijin fără provocare, uşurinţă fără dificultate, succes fără eșec. Iată de ce îmi imaginez cuvintele:

„Vă dau un gând să mă păstrați. (Încă) sunt cu voi. Diamantul care glumește pe zăpadă. Lumina soarelui ascuns (m-am născut în decembrie și am plecat, de sub privirile voastre, în noiembrie). Când vă treziți, de dimineață, gândiți-mă că nu vă grăbesc (așa cum am făcut cu propria-mi viață pământească), ci vreau ca trăirea voastră să fie înălțătoare precum zborul unor păsări liniștite. Sunt Stela care strălucește (nu numai noaptea). Nu vă gândiți la mine ca fiind plecată. Sunt cu voi în fiecare zi.”

S-a născut într-o familie de învățători; se spune că prima amintire pe care o avea întipărită în memorie era invadarea Basarabiei; în 1940, tatăl ei, intelectual, deci „dușman de clasă”, „al poporului”, s-a trezit deportat în Siberia, iar mama s-a refugiat, împreună cu fiica sa, în Brașov…

în 1953, susținuse examenul de admitere la facultate, fiind repartizată la Facultatea de Limbă Rusă „Maxim Gorki” (la care a renunțat după un an și jumătate, atunci când intra în echipa „Teatrului Ministerului de Interne”)…

în 1956, era admisă la „Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică”; în paralel, continua să susțină spectacole de teatru…

la terminarea facultății, repartizată la Teatrul din Brașov, a ajuns să susțină 400 de spectacole pe an…

din 1963 până în 1969, a jucat la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”; în 1969, Stela Popescu părăsea Revista… și se angaja la „Teatrul de Comedie”…

începuse colaborarea cu Radiodifuziunea Română (din 1963)…

a susținut, profesional, „Revista Românească”, sub condeiul lui Mihai Maximilian, cu care avea să se căsătorească în 1969…

totodată, a jucat în celebrul serial „Boema” de la Grădina „Boema”, spectacole cu succes la public…

a evoluat, timp de 24 de ani (1969-1993) la Teatrul de Comedie; a revenit, însă, la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”; pe scena acestuia din urmă și pe scena Teatrului de Comedie, Stela Popescu a strălucit în piese precum „Omul care a văzut moartea”, „Mama Boema”, „Boema, slăbiciunea mea” ș.a.; a jucat, 18 ani, în „Preșul”, 12 ani în „Pețitoarea”, 10 ani în „Plicul”; a avut șansa să lucreze cu mari regizori – Sanda Manu, Ion Cojar, Lucian Giurchescu, Valeriu Moisescu…

amintesc, deopotrivă, cuplurile memorabile, alături de Ștefan Bănică (1971-1979) și, mai ales, de Alexandru Arșinel; până într-un moment anume, textele scenetelor erau semnate de Mihai Maximilian…

doamna Teatrului de Revistă a reușit să se mențină în topul celor mai iubiți actori ai scenei românești preț de mai bine de jumătate de veac. ..

a reușit să se mențină în topul celor mai iubiți actori ai scenei românești preț de mai bine de jumătate de veac. .. în 1958, debuta în cinematografie cu pelicula „Alo? Ați greșit numărul”; a interpretat roluri în peste 25 de filme – printre altele, „Nea Mărin miliardar” (1979), „Pe malul stâng al Dunării albastre” (1983), „În fiecare zi mi-e dor de tine” (1988)…

în televiziune – de la înființare până în anul de grație divină, jucase în piese de teatru și emisiuni de divertisment, reușind să transmită din spiritul satiric și contestatar al Revistei…, prin textele lui Mihai Maximilian, Grigore Pop, Octav Sava, Dan Mihăescu; TVR a propus pieței, suprasaturate de producții îndoielnice, DVD-urile „O stea printre stele” (2006), respectiv „Stela și Arșinel” (ambele reunesc cele mai semnificative apariții TV ale Stelei Popescu); începând cu jumătatea anilor ’90 ai secolului al XX-lea, a fost moderatoarea unor emisiuni TV pentru femei la posturile TVR, Realitatea, Național TV; a jucat, totodată, în serialul TV „Cuscrele” (2005-2006), în telenovelele „Râzboiul sexelor” (2007-2008), „Regina” (2008-2009), „Aniela” (2009-…)/în rolul Coanei Chiva…

Filmografie

* Sexy Harem Ada-Kaleh (2001) * A doua cădere a Constantinopolului (1994) * Maria și Mirabela în Tranzistoria (1989) * Figuranții (1987) * În fiecare zi mi-e dor de tine (1988) * Secretul lui Nemesis (1985) * Vara sentimentală (1985) * Galax, omul păpușă (1984) * Un petic de cer (1984) * Zbor periculos (1984) * Căruța cu mere (1983) * Pe malul stâng al Dunării albastre (1983) * Am o idee (1981) * Ana și hoțul (1981) * Grăbește-te încet (1981) * Nea Mărin miliardar (1979) * Drumuri în cumpănă (1978) * Tufa de Veneția (1977) * Ultima noapte a singurătății (1976) * Elixirul tinereții (1975) * Despre o anumită fericire (1973) * Dimitrie Cantemir (1973) * Astă-seară dansăm în familie (1972) * Recomandări (1971) (TV) * Pantoful Cenușăresei (1969) * Vin cicliștii (1968) * Faust XX (1966) * Sărutul (1965) * Omul de lângă tine (1961) * Alo? Ați greșit numărul (1958)…

Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” (1963-1969 și 1993-…)

* Aplauze, Aplauze (2010) * Revista revistelor * Omul care a văzut moartea * Te aștept diseară pe Lipscani * Nevestele vesele… la Boema (1979) * Boema, slăbiciunea mea (1980) * În grădina bucuriilor (1975) * Constelația Boema (1984) * Boema, bucuria mea (1985) * Stela, stelele și Boema (1987) * Buna seara, Boema (1989) Teatrul de comedie (1969-1993)* Dispariția lui Galy (Brecht) * Un om egal un om (Brecht) * Mutter Courage (Brecht) * Mandragora (Machiaveli) * Steaua fără nume (Mihail Sebastian) * Preșul (Ion Băiesu) * Pețitoarea (Thornton)* Plicul (Rebreanu)* Trei surori (Cehov) * Marele feudal (Al. Mirodan) * Curcanul * Turnul de fildeș – „Premiul pe țară pentru cel mai bun rol secundar” * Sfăntul Mitică Blajinul (Aurel Baranga) * Capcană pentru un bărbat singur (Neil Simon) Opera Comică pentru Copii* Piatra din casă * Cântăreț * Chirița…

Teatrul Radiofonic

* Agachi * Flutur * Avarul * Burghezul gentilom * Cafeneaua cea mică * Catrina din Heilbrunn * Caviar, vodka și bye bye * Cinci cânticele * Coana Chirița cântăreță * Dimineața pierdută * Din nou… Caragiale * Divanul Persian * Doamna ministru * Fata cinstită * Ferma de struți * Filantropul actor * Franțuzitele și un poet romantic * Gaițele (varianta 1964) * Gaițele (varianta 2002) * Hangița * Hades în război * Încurcă lume * Leac pentru chelie * Mănăstirea din Parma * Mizantropul * Nunta lui Figaro * O viață pe roată * Rinocerii * Sânziana și Pepelea * Stăpânul tăcerii * Suflete moarte * Trenurile mele * Un cuib de nobili…

Nicolae Tomescu