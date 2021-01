Rod Stewart: „Presupun că sunt un om al contradicțiilor”

Cunoscut pentru vocea lui „aspră”[1], Roderick David Stewart se născuse[2] pe 10 ianuarie 1945, în Londra…

A cântat[3] în mai multe formații din Marea Britanie înainte de a-și lansa cariera solo de succes („Maggie May” devenind primul său single reprezentativ, în 1971)…

Mutându-se în Statele Unite ale Americii (1975)[4], repertoriul lui includea „Tonight’s the Night” (1976) și „Do Ya Think I’m Sexy?” (1978)…

„Pauza” din anii 1980[5] (a avut doar câteva hituri și în anii 1990), a fost urmată de „clasicele” anilor 2000 – câștigând un premiu „Grammy” pentru cel mai bun album vocal pop tradițional[6]/2004…

A lansat „Unplugged and Seated” (1993)[7] și a prezentat hitul „Have I Told You Lately”… Apoi a decis să preia unele dintre melodiile clasice și să le transforme „după chipul și asemănarea lui” („It Had to be You: The Great American Songbook”/2002); înregistra patru volume din seria „Great American Songbook”[8]…

În 2006, revenea la muzica rock, cu „Still The Same: Great Rock Classics of Our Time”[9]; albumul a ajuns în „topul-topurilor” pop în octombrie (anul amintit). La 1 iulie 2007, Stewart cânta în Concertul[10] dedicat Prințesei Diana… La 29 septembrie 2009[11] era lansată o compilație pe 4 CD-uri, cu 65 de melodii, intitulată „Rod Stewart Sessions 1971-1998”[12]; la 17 octombrie 2009, Stewart a lansat albumul de studio „Soulbook”…

În 2011, cânta, alături de Stevie Nicks, în turneul „Heart & Soul”[13]… Pe 7 iunie 2012, se anunțase că Stewart a semnat un acord de înregistrare cu „Universal Music Group”[14]. În 2012[15], Stewart părea că lasă microfonul în favoarea pix-ului; doar pentru a-și scrie memoriile „Rod: The Autobiography”, întrucât, în anul următor, avea o revenire impresionantă prin compoziția de piese cu albumul „Time”[16]. În septembrie 2013, i-a oferit prietenului său, Elton John, primul premiu „Brits Icon”/într-un spectacol special la „London Palladium”/[17]. La 23 iunie 2015, Stewart a anunțat lansarea noului album de studio[18], „Another Country”. A înregistrat (împreună cu Joe Walsh) albumul „Frankie Miller Frankie Miller’s Double Take”, lansat pe septembrie 2016[19]. În data de 28 septembrie 2018, Stewart a lansat[20] „Blood Red Roses”, al 30-lea album de studio. De referință este și duetul[21] (din 2019) cu Bonnie Tyler. A colaborat cu „Royal Philharmonic Orchestra” pentru lansarea „You’re in My Heart” (în noiembrie 2019)[22]…

Recent, „Roundhouse Entertainment” și „Live Nation” anunțau că, din cauza restricțiilor de călătorie în curs de desfășurare, a închiderii frontierelor și a limitărilor continue asupra adunărilor în masă (nu numai din Australia), „The Hits ROD STEWART! Turul 2020”, programat inițial pentru octombrie și noiembrie 2020, va avea loc în martie și aprilie 2022. Completarea lui Rod Stewart pare un fel de mărturisire a stării lui de spirit numite viață: „Îmi pare foarte rău să spun că turneul meu din acest an a fost amânat. Dar voi fi acolo în 2022 și va fi minunat! ”

[1] Voce distinctivă, amprentată parcă printr-o „zgârietură”…

[2] Născut într-o familie de muncitori, Stewart a excelat în ceea ce privește fotbalul; totodată, a acceptat slujbe ciudate (inclusiv săpător de morminte)…

[3] În anii 1960… Rod Stewart a făcut parte din trupe diferite; în 1966, s-a alăturat grupului „Jeff Beck” (influențat de blues); experimenta prima sa recunoaștere publică, atâta timp cât grupul a făcut turnee în Marea Britanie și S.U.A., lansând două albume de succes; din 1969, făcea „fețe-fețe”/Ron Wood a fost unul dintre colegii săi de trupă și a devenit membru „Rolling Stones”/ iar Stewart interpreta, de asemenea, rolul de artist-solo și obținea primul său mare succes cu albumul „Every Picture Tells A Story”/care a propus hit-ul „Maggie May”/ în 1971; în același an, „Faces” s-a bucurat de reacția publicului în privința melodiei „Stay With Me”…

[4] Anul următor, a ajuns în „topul topurilor” din S.U.A., cu „Tonight’s the Night”/„A Night on the Town”; a continuat să producă un sunet mai elegant și mai pop; și-a dezvoltat reputația pentru stilul său care presupunea participări la tot felul de petreceri, pentru întâlnirile cu numeroase actrițe și modele (la vârsta de 60 de ani, Stewart a devenit tată pentru a șaptea oară, fiul său, Alastair Wallace Stewart, s-a născut la 27 noiembrie 2005; acesta a fost primul său copil alături de Penny Lancaster – cuplul s-a căsătorit în 2007 și a avut un al doilea fiu, Aiden, în 2011: Stewart are, de asemenea, o fiică, Kimberly, și un fiu, Sean, cu prima lui soție, Alana Stewart, și o fiică pe nume Ruby cu fosta iubită Kelly Emberg; mai are doi copii din căsnicia sa cu modelul Rachel Hunter-Renee și Liam; și-a recunoscut public fiica cea mare, Sarah Streeter, născută atunci când Stewart de abia împlinise 18 ani, iar el și mama fetei decideau să își ducă bebelușul spre adopție). „Blondes Have More Fun” (din 1978) a consacrat alt single de succes „Do Ya Think I’m Sexy?”…

[5] Anii 1980 s-au dovedit a fi provocatori… În timp ce „Tonight I’m Yours” (din 1981) devenea disc de platină, albumele nu erau prea gustate; cu toate acestea, a încheiat deceniul cu o notă pozitivă – remake-ul melodiei „Downtown Train”/a lui Tom Waits/ aduna, în 1989, o mulțime de difuzări radio…

[6] Pentru „Stardust: The Great American Songbook”, volumul III, în 2004…

[7] Care a fost înregistrat la concertul MTV Unplugged…

[8] La 19 octombrie 2010, Stewart a lansat o altă ediție a seriei sale „Great American Songbook” intitulată „Fly Me to the Moon”… „The Great American Songbook Volume V on J Records”…

[9] La 22 decembrie 2006, Stewart a găzduit și cea de-a 8-a ediție specială „A Home for the Holidays”/la CBS…

[10] Desfășurat pe stadionul „Wembley” din Londra, evenimentul a celebrat viața prințesei Diana la aproape 10 ani de la moartea ei; Stewart interpreta „Sailing”, „Baby Jane” și „Maggie May”… Pe 12 decembrie, a cântat pentru prima dată (alt număr de Cat Stevens, „Tatăl și fiul” + piesa lui Bonnie Tyler, „Este o durere de inimă…) la „Royal Variety Performance-London Coliseum”, în fața ASR Principele de Wales și Ducesei de Cornwall…

[11] La 20 mai 2009, Stewart a interpretat „Maggie May” în marea finală a sezonului 8 al „American Idol”… La 2 iulie 2009, Stewart și-a dat singura întâlnire cu Marea Britanie, din acel an, la „Home Park”, Plymouth… Pe 14 noiembrie 2009, a înregistrat un program TV în Marea Britanie pentru ITV (cu difuzare la 5 decembrie 2009; muzica din program conținea piese din noul său album și câteva melodii favorite vechi)…

[12] Compusă din piese inedite și preluări aparținând celei mai mari părți a carierei sale… Stewart a menționat, de asemenea, planurile pentru o compilație care privea clasicii soul, posibila lansare a unei alte ediții a albumului „Great American Songbook” și a unui album de cover-uri country…

La 14 ianuarie 2010, Rhino a lansat un „album pierdut”, înregistrat inițial în 1992, cu zece piese de copertă, inclusiv „Ruby Tuesday” de la Rolling Stones, „The Groom’s Still Waiting at the Altar” de Bob Dylan și „Stand Back” de Stevie Nicks, precum și „Tom Traubert’s Blues” de Tom Waits…

[13] Începând cu 20 martie (Fort Lauderdale-Florida), turneul a vizat concertele din „arena” Americii de Nord – cu spectacole în New York, Toronto, Los Angeles, Philadelphia, Chicago, Detroit, Tampa, Montreal (Canada); Stewart titra spectacolul „Festivalul(ui) de apeluri Hard Rock 2011” din 26 iunie în „Hyde Park” din Londra. Doi ani a acceptat angajamentul profesional la reședința „Colosseum Caesars Palace”, Las Vegas, începând cu 24 august; cântând cele mai mari hituri ale sale, nu au lipsit piese selectate din viitorul său album de blues (fără titlu)…

[14] La 4 septembrie 2012, cei care îl promovau pe Stewart au anunțat că acesta va lansa primul său album dedicat Crăciunului, intitulat „Merry Christmas, Baby”, cu eticheta „Verve Music Group” (divizie a „Universal Music Group”); la 30 octombrie 2012, albumul a fost produs de David Foster și prezenta mai multe duete, precum și o melodie originală scrisă de Stewart, Foster și Amy Foster (numită „Red-Suited Super Man”); Potrivit IFPI, „Merry Christmas, Baby” a fost al șaptelea cel mai bine vândut album din lume în 2012… În noiembrie 2012, Stewart a interpretat „Auld Lang Syne” de pe albumul său de Crăciun, deopotrivă hit-ul său „Sailing” la „Royal Albert Hall” pentru „Festivalul Regal al Legiunii Britanice Regale”, la care a participat Regina Elisabeta a II-a; în acea lună, Stewart a cântat /„When You Wish upon a Star”/, din nou la „Royal Albert Hall”, în fața reginei, pe timpul celui de-al 100-lea „Royal Variety Performance”. Pe 26 noiembrie, înregistrarea „Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! ” a ajuns în „Billboard Adult Contemporary Chart”; melodia numărul unu pe această diagramă de trei ori anterior, ultima fiind în 1993 cu „Have I Told You Lately”, oferindu-i al doilea cea mai mare diferență temporală recuperată între numărul unu din istoria topului; piesa a rămas pe locul I pentru un total de cinci săptămâni, legând-o pentru cel mai lung titlu de vacanță din istoria de 51 de ani a graficului…

[15] Menționez, printre alte realizări ale anului 2012: pe 10 decembrie 2012, Stewart a fost invitat, la televiziunea „Michael Bublé Home”, pentru un Crăciun special. A fost al zecelea cel mai bine vândut artist din Canada în anul 2012. În februarie 2013, era nominalizat la premiul canadian „Juno” în categoria „Album internațional al anului” pentru „Merry Christmas, Baby”…

[16] Stewart a scris multe dintre melodiile discului, fiindu-i recunoscută și calitatea de co-producător al proiectului… Albumul rock, cu propriul său material original, a marcat o revenire la compoziție, completând, fericit, ceea ce Stewart numea „perioada întunecată de douăzeci de ani”; scrierea autobiografiei i-ar dat impulsul de a scrie din nou muzică, albumul intrând în topul din Marea Britanie pe primul loc, stabilind un nou record britanic pentru cel mai lung decalaj între albumele de top ale unui artist – ultimul nr. I ocupat de Stewart fusese „Greatest Hits” Volumul 1 în 1979, ultimul său album de studio care a ocupat prima poziție de top numindu-se „A Night on the Town” din 1976…

[17] Recunoscând „impactul durabil” asupra culturii din Marea Britanie… Stewart a spus că Elton John este „al doilea cel mai bun cântăreț rock întâlnit vreodată”, înainte ca ei să interpreteze un duet pe scenă…

[18] Valabil pentru precomandă și lansat pe 23 octombrie 2015… Videoclipul primului single „Love Is” este disponibil pe contul său „Vevo”…

[19] A cântat, totodată, „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”/de la Beatles/ ca Sgt. Pepper for Beat Bugs episodul 17b, care a debutat pe 18 noiembrie 2016 pe „Netflix”…

[20] Pe „Republic Records”…

[21] Piesa „Bătălia Sexelor”, de pe albumul de studio, „Între Pământ și Stele”…

[22] Albumul conține noi versiuni ale pieselor de succes „Maggie May” și „It Takes Two” cu Robbie Williams…