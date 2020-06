Principele Radu al României

Născut pe 7 iunie 1960, în Iași, fiul medicului Gabriela Constandache și al profesorului doctor René Duda, a absolvit „Liceul Internat” din Iași/1979 și Universitatea de „Artă Teatrală și Cinematografică”/1984; în perioada 1974-1999, putem vorbi despre o carieră artistică în teatru, film și televiziune[1]; în 1993, realizase primul proiect de terapie prin artă Artécole/pentru orfanii din țara noastră…

Colonel în Armata României (r) (2005)[2] și doctor în știinte militare (2006), Doctor Honoris Causa al Universității Academiei de Științe a Republicii Moldova (2015), decorat de Mihai I cu „Marea Cruce a Ordinului Carol I” (2007) și cu „Marea Cruce a Ordinului Coroana României” (2011), reprezentant Special al Guvernelor României 2002-2008 și consilierul lui Mihai I 2001-2017, Principele Radu a jucat un rol important în cadrul vizitelor oficiale (din 1997 și 2002)[3] pentru integrarea României în NATO și UE. Între 1997-2001, l-a însoțit pe fostul rege în călătoriile lui în România, Europa și SUA. Alteța Sa Regală[4] a creat conceptul Turneului Mileniului, pe care Mihai I l-a făcut în țară pentru anul 2000. De la revenirea în România, la „Palatul Elisabeta”, în anul 2001, Majestatea Sa Margareta și Principele Radu au reprezentat Familia Regală în sute de acțiuni publice, în capitala României, în întreaga țară și în străinătate…

Principele a susținut[5] 360 de conferințe despre România. Împreună cu Margareta, Custodele Coroanei române (căsătorit[6] cu Majestatea Sa[7]), a fondat /în 2015/ bursele anuale „Regele Carol I” și „Regina Elisabeta” la Academia de Studii Economice din București și bursele „Regele Ferdinand” și „Regina Maria” la Universitatea Academiei de Științe din Chișinău…

În aprilie 2009, Principele Radu şi-a anunţat, oficial, candidatura la Preşedinţia României, în cadrul unei conferinţe de presă la „Palatul Elisabeta”[8]. După câteva luni, în septembrie 2009, anunţa că se retrage din cursa prezidenţială[9]…

[1] În România, deopotrivă în Franța, Belgia, Elveția, Luxemburg, S.U.A., Israel, Macedonia, Camerun…

[2] Colegiul Național de Apărare, seria a XI-a, 2002; Cursuri la Colegiul „George C. Marshall”, Garmisch, Germania (Senior Executives) septembrie 2003 și „John F. Kennedy School of Government”, Universitatea Harvard (Senior Executives in National and International Security) august 2004…

[3] În Marea Britanie, Belgia, Spania, Luxemburg, Țările de Jos, Norvegia, Suedia și Danemarca…

[4] Creat Principe al României și Alteță Regală (2005)…

[5] În Austria, Azerbaidjan, Belgia, Canada, Republica Cehă, Croația, Egipt, Elveția, Emiratele Arabe Unite, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, India, Iordania, Israel, Irlanda, Italia, Japonia, Letonia, Lituania, Marea Britanie, Maroc, Moldova, Olanda, Polonia, Senegal, Slovacia, Slovenia, Statele Unite ale Americii, Suedia, Thailanda,Turcia, Turkmenistan, Ungaria…

Principele Radu este, deopotrivă, autorul cărților: Dincolo de mască – „UNITEXT” 1997, L’âme du masque – Belgia 1998, Ana a României – Un război, un exil, o viață – „Humanitas” 2000, 2005 și 2008, Michael of Romania – A Tribute, Suedia – S.U.A. 2001, Mihai al României – „Humanitas” 2001 și 2008, Anne of Romania, A War, An Exile, A Life, „Fundația Culturală Română”, 2002 și „Humanitas” 2006. Kildine (traducerea românescă a cărții de povești a Reginei Maria a României), „Corint” 2003, Șapte, „Nemira” 2003, The Royal Family of Romania, „Humanitas” 2004 și 2008, Europa din noi, „Polirom” 2005, Persona, „Nemira” 2006, Palatul Elisabeta, „Humanitas” 2006, Biblioteca în flăcări, „Polirom” 2007, Elena, portretul unei regine, RAO 2007, Nunta de diamant, RAO 2008, Coroana română, Curtea Veche 2009, Altfel, Polirom 2009, Provizoratul istoric, „Polirom” 2010, Provisional Romania, „Litera” 2011, Lumea Regelui (editarea volumului), „Polirom” 2011, Muzica Regelui (textul volumului), „Curtea Veche” 2011, Anul Regelui, „Curtea Veche” 2011, Mașinile Regelui, „Curtea Veche” 2012, The King’s Year, „Curtea Veche” 2013, Ana. Portretul Reginei, „Curtea Veche” 2013, Trei poduri peste lume, „Curtea Veche” 2013, Crăciunul regal, „Curtea Veche” 2013 și 2014, Calendar regal 2015, „Curtea Veche” 2014, Regalitatea, astăzi, „Curtea Veche” 2015, Calendar regal 2016, „Curtea Veche” 2015, Săvârșin, detaliul, „Curtea Veche” 2015, Calendar regal 2017, „Curtea Veche” 2016, Povestea Castelului Peleș, „Curtea Veche” 2017, Calendar regal 2018, „Curtea Veche” 2017…

[6] Din 21 septembrie 1996…

[7] Moștenitoarea tronului regal al României, în calitatea sa de primă fiică a Majestăților Lor Regele Mihai I și Regina Ana ai Romaniei…

[8] „Candidatura unui independent la preşedinţie este garanţia exercitării nealterate a mandatului …un preşedinte de partid va fi întotdeauna aservit partidului său, va urmări interesele partidului său”…

[9] „Odată cu ieşirea mea din cursă, de aici încolo, campania prezidenţială nu va mai fi o luptă electorală, ci o luptă între clanuri”…

