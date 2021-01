Oana Pellea: „Viaţa este pe zile şi fiecare zi are o poveste!”

Fiica Domnicăi și a lui Amza Pellea s-a născut pe 29 ianuarie 1962 (în București)…

În 1984, a absolvit „Academia de Teatru și Film”[1]. Între 1984-1987, a fost actriță la Teatrul din Piatra Neamț. În perioada 1987-1999, atunci când devenea liber-profesionistă, a jucat la Teatrul „Bulandra” din București…

Pentru activitatea teatrală, cuprinzând zeci de roluri principale, a obținut premii[2]…

Ca actriță de film, a avut alte zeci de roluri[3] în producții regizate de Alexandru Tatos, Dan Pița, Stere Gulea[4], Bogdan Dreyer ș.a., a reprezentat Romania în jurii internaționale la festivaluri de teatru și de film…

„Jurnal 2003-2009” este prima carte publicată de Oana Pellea (cea mai vândută a Editurii „Humanitas”, cu peste 15.000 de exemplare cumpărate în mai puțin de trei luni)…

Implicarea în cinematografia internațională reprezintă un succes/nu numai filmul „I Really Hate My Job” („Chiar îmi urăsc meseria”)[5]/cu 5 femei în 5 roluri principale…

Tot în 2007 era distribuită în producția americană „Fire and Ice”. În 2009, juca în producția maghiaro-germană „Bibliothèque Pascal” (regia: Szabolcz Hajdu). „Primul film, în care am jucat fără să am rolul principal, se numește «Children of Men»[6], în regia lui Alfonso Cuaron, alături de Clive Owen[7] și de Julianne Moore…

În 2010, a primit „Premiul Academiei Române”, decernat pentru întreaga carieră artistică[8].

La 25 aprilie 2013, Oana Pellea a primit „Premiul pentru cultură” din partea publicaţiei „Forbes” (în cuprinsul „Galei Forbes Woman – cele mai influente femei din România”…

2015 a însemnat anul în care i-a fost decernat premiul „Omul Anului”[9] la secțiunea „Actor”…

„Eu iubesc această ţară cum ştiu că o iubiţi şi dumneavoastră. Cred că această ţară merită o soartă bună. Vreau să trăim cu toţii într-o ţară normală, într-o ţară educată, cinstită. Cu cât e misiunea mai imposibilă, cu atât e mai nobilă cauza. În perioadele de criză, oamenii însemnaţi se adună. Aş fi putut pleca din ţară, dar nu am făcut-o. În ultimul timp, m-am gîndit că îmi pot lua câinii şi morţii şi să plec în altă ţară. Am renunţat la idee pentru că am toate speranţele în dumneavoastră” (Oana Pellea, Congresul „PLUS”/26 ianuarie 2019)…

[1] Clasa profesoarei Sanda Manu…

[2] În 1994, Premiul „UNITER” pentru „cea mai bună actriță” (în „Mephisto”, regia Alexandru Darie); în 1996, drept urmare a rolurilor „Mașa” din „Trei surori” de Cehov, „Iulius” din „Iulius Cezar” de Shakespeare, „Maria” din „Woyzeck” de Georg Büchner, „Premiul pentru cea mai bunã actriță” – decernat de „Asociația Internațională a Criticilor de Teatru”; în 2000, „Premiul pentru carieră internațională remarcabilă”, decernat de Fundația Culturală Română; în același an, Premiul „Uniunii Teatrale din România” pentru cea mai bună actriță (rolul „Catarina” din „Îmblânzirea scorpiei” după Shakespeare, producția lui Mihai Măniuțiu); în 2009, Marele Premiu al „Festivalului Comediei Românești” pentru cel mai bun spectacol / „Buzunarul cu pâine” de Matei Vișniec, spectacol pe care l-a regizat și l-a interpretat alături de Sandu Mihai Gruia…

În stagiunea 2008-2009, jucase în „Scaunele” de Eugen Ionesco (la Teatrul „Bulandra”, în „Mă tot duc” de Marc Doré (la Teatrul „Foarte Mic”, în „Buzunarul cu pâine” de Matei Vișniec la Teatrul „Metropolis”…

A participat la turnee de teatru în străinătate (Marea Britanie, multe alte țări din Europa, S.U.A., Asia)…

[3] În limba română, în franceză, engleză, italiană…

[4] A obținut premii internaționale, inclusiv pentru „cea mai bună actriță” – la Festivalul de Film de la Geneva, Premiul orașului Geneva, premii la „Festivalul Filmului Politic” de la San Marino și la Festivalul Internațional de Film „Vulturul de Aur din Batumi”/Georgia, pentru rolul principal din „Stare de fapt” (regia: Stere Gulea)…

[5] „Regizorul, Oliver Parker a făcut filme foarte importante și e vestit întrucât lucrează atent cu actorul”…

[6] „Filmul” (n.n. – de 150 de milione de dolari, terminat în 2006, nominalizat la trei categorii «Oscar») „este o producție «Universal Pictures» care a avut premiera mondială la Festivalul de la Veneția și premiera oficială la Londra”…

[7] „Prima oară când am filmat la Londra nici nu am reușit să dau importanță oamenilor de pe platou. O lună și jumătate am filmat alături de Clive Owen, însă pentru mine era doar personajul din film. Abia la petrecerea de final mi-am dat seama că am lucrat alături de un actor minunat, o persoană generoasă și veselă; are o soție și doi copii minunați…”

[8] În acelaşi an, Oana Pellea revenea pe scena Teatrului „Bulandra” cu rolul „Tanti Roz” din „Oscar şi Tanti Roz”, avându-l ca autor pe Eric-Emmanuel Schmitt…

[9] Premiu oferit de Ziarul „Cotidianul”…