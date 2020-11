Jack London: „Cine crede că va fi învins a pierdut deja lupta”

Jack London[1] s-a născut în San Francisco… un copil din flori[2] pe care l-a adoptat[3] tatăl său vitreg, tâmplarul John London…

Familia exista în „San Francisco Bay Area” (condiții împânzite de sărăcie), încercările de a se îmbogăți în Oakland-California înregistrând un eșec; tatăl vitreg a cunoscut starea de invaliditate, Jack văzându-se nevoit să lucreze ca vânzător de ziare, mână de ajutor în birturi sau într-o fabrică de conserve; condițiile grele[4] i-au învăluit copilăria și vor determina, mai târziu, vederile socialiste ale scriitorului (chiar dacă el devenise, între timp, renumit pentru romanele sale)…

Opera[5] (de fapt, Jack London) și-a ales ca subiecte[6] existența crudă, sălbatică și spiritul de revoltă, de aventură; eroii, de o forță fizică și de o forță morală apropiate de supranatural, sunt antrenați într-o luptă brutală pentru supraviețuire…

Viața de scriitor a început, în esență, prin 1893. În acel an, după o călătorie uluitoare, în care un taifun aproape că i-a spulberat pe Jack London și echipajul din care făcea parte, aventurierul (în vârstă de 17 ani) s-a confesat mamei cu poveștile sale, iar aceasta, urmărind anunțuri într-unul din ziarele locale, și-a împins fiul să scrie și să-și prezinte povestea pentru un concurs; înarmat cu o educație de clasa a opta, Londra a câștigat premiul de 25 de dolari; victorios în fața studenților de la Berkeley și Stanford, concursul a fost o experiență de trezire a instinctului scriitoricesc (Jack a decis să-și dedice viața povestirilor scurte, pe care să le împărtășească publicului). Desigur, a avut dificultăți în găsirea editorilor dispuși. După ce a încercat să meargă pe Coasta de Est, s-a întors și s-a înscris la Universitatea Berkeley din California, înainte de a se îndrepta către Canada (a căutat să adune bani în agitația căutătorilor de aur din Yukon); cu toate acestea, până la vârsta de 22 de ani nu a avut parte de un trai decent…

Când s-a (re)întors în California, era hotărât să-și câștige existența ca scriitor. Experiența lui în Yukon îl convinsese că avea povestiri demne de a fi publicate. În plus, propria sărăcie și cea a oamenilor care intraseră în legătură cu el l-au împins să îmbrățișeze ideile socialiste (menținute întreaga viață). În 1899, a început să publice povești în „The Overland Monthly”. Foarte disciplinat ca scriitor, a făcut o practică din a scrie cel puțin o mie de cuvinte pe zi. A atins faima și a acumulat avere, la vârsta de 27 de ani, cu romanul Chemarea străbunilor/ The Call of the Wild (1903). Succesul nu l-a ajutat să-și atenueze stilul de viață greu de condus (de el însuși). Scriitorul prolific publica peste 50 de cărți[7] în ultimii 16 ani ai vieții sale.

În 1900, s-a căsătorit cu Bess Maddern[8], iar, în 1905, cu Charmian Kittredge (aveau să fie împreună pentru restul vieții scriitorului[9])…

[1] Pseudonimul literar al scriitorului și ziaristului american John Griffith Chaney (12 ianuarie 1876, San Francisco-22 noiembrie 1916, Glenn Ellen, California)…

[2] Mama lui era Ann Wellman; tatăl natural, astrologul William Mike Chaney, a refuzat recunoașterea paternității…

[3] Copilul va păstra, pe mai departe, numele de Chaney…

[4] Până a găsit acea slujbă într-o fabrică, se poate vorbi despre călătorii, fără bilet, în trenuri, stridii piratate, cărbuni zburători, lucrul pe o navă de etanșare (în Pacific)…

[5] Romane, îndeosebi…

[6] În plan literar, a fost influențat de Robert Louis Stevenson, Rudyard Kipling, Joseph Conrad, în cel ideologic de Charles Darwin, Herbert Spencer, Karl Marx, Friedrich Nietzsche…

[7] Titlurile includ: Poporul abisului (1903), o critică aspră a capitalismului;

Colț Alb (1906), o poveste populară despre un câine-lup sălbatic îmblânzit de un copil;

John Barleycorn (1913), un fel de lucrare memorialistică/descrie, în detaliu, lupta sa cu alcoolul pe tot parcursul vieții…

Jack „a operat realitatea și în alte moduri”: a acoperit, ca semnificație jurnalistică, războiul ruso-japonez (în 1904), a introdus cititorii americani în problematica insulei Hawaii, în cea surfing-ului, a discutat – frecvent – despre problemele legate de capitalism…

[8] Cuplul a avut două fete, Joan și Bess. Relația dintre Bess și Londra a fost construită mai puțin în jurul iubirii și mai mult în jurul ideii că ar putea avea împreună copii sănătoși. Nu este surprinzător faptul că mariajul lor a durat doar câțiva ani…

[9] Jack a murit, pe 22 noiembrie 1916, la ferma din California, pe care a împărțit-o cu Kittredge… Se confrunta cu probleme grave de sănătate (boala de rinichi a ajuns să-i răpească viața)…