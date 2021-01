Elvis Presley: „(...)Cristos este Regele. Eu sunt doar un entertainer”

Elvis Aaron Presley, cunoscut ca „Regele Rock ‘n’ Roll-ului”, s-a născut în ziua de 8 ianuarie 1935, în Tupelo (orăşel din statul american Mississippi)…

Prima apariţie pe scenă s-a produs la vârsta de 10 ani; primea în dar şi prima chitară, părinţii neputându-şi permite bicicleta mult dorită de fiu. În încercarea alor săi de a-şi croi o viaţă mai bună, aceștia s-au mutat în nordul oraşului Memphis. Aici, Elvis a muncit în diferite locuri pentru a sprijinii financiar familia, urmând liceul şi continuând să cânte la chitară. Și-a lăsat părul lung (în comparaţie cu standardele vremii) şi perciunii să crească, ceea ce îl făcea să se distingă de ceilalţi adolescenţi. După absolvirea liceului, a lucrat în diferite fabrici din oraş, iar în 1953 înregistra primul demo – conţine piesele My Happiness (Bucuria mea) şi That’s When Your Heartaches Begin (Atunci încep durerile tale de inimă)…

La începutul anului 1954 apărea un al doilea demo; a înregistrat o serie de cinci single-uri printre care şi celebrul That’s All Right alături de Scotty Moore (chitară) şi Bill Black (bas). După ce era respins la preselecţia pentru „Grand Ole Opry”, îndrumat de organizatori să se întoarcă la slujba sa de conducător de camioane, i s-a oferit un contract pe un an de zile pentru a cânta în fiecare săptămână în cadrul programului „Louisiana Hayride” (realizat de un radio local). Aici l-a întâlnit pe Colonel Tom Parker, promotor şi manager cu care a semnat un contract (în 1955)…

În noiembrie 1955, Elvis ajunsese la înțelegere cu „RCA Records”, Colonel Parker negociind vânzarea tuturor înregistrărilor făcute la „Sun Studio” de către interpret contra imensei (în acele vremuri) sume de 40.000 de dolari plus un bonus de 5.000 de dolari pentru Presley. Cele cinci single-uri au fost relansate de către RCA, Elvis devenind cel mai mediatizat nou interpret din industria muzicală. Pe 10 ianuarie 1956, Elvis participa la o sesiune de înregistrări în Nashville, alături de grupul back in vocals „Jordanaires”, acolo unde a înregistrat, printre alte piese, şi Heartbreak Hotel. Single-ul Heartbreak Hotel / I Was The One a fost vândut în peste 300.000 de exemplare numai în primele trei săptămâni, fiind şi primul single al lui Elvis care a înregistrat vânzări de peste un milion de exemplare, aducându-i interpretului primul disc de aur…

28 ianuarie 1956 este momentul primei sale apariţii într-o emisiune de televiziune („Stage Show” la CBS). Tot în acest an i-a apărut şi primul album intitulat Elvis Presley, ajuns foarte repede pe prima poziţie în „Billboard 200” (a rămas acolo timp de zece săptămâni). Semnând un contract pe şapte ani cu „Paramount Pictures”, a fost protagonist la NBC/„The Steve Allen Show” – unde interpretase Hound Dog; continua să concerteze în toată America; a lansat single după single; a semnat pentru o serie de trei apariţii la „Ed Sullivan Show” (sumă record, în acel moment, de 50.000 de dolari). Pe 26 septembrie a fost proclamată Ziua Elvis Presley, în oraşul natal Tupelo, iar la mijlocul lui noiembrie avea loc premiera primului său film – Love Me Tender; pelicula s-a bucurat de un succes imens, Elvis primind recenzii favorabile din partea criticilor. A fost un an extraordinar pentru copilul-minune al Americii, vânzările ajungând la un total de 22 de milioane de dolari, nemaivorbind de avântul carierei muzicale şi actoriceşti…

Începutul anului 1957 l-a găsit lucrând la al doilea său film – Loving You. În martie cumpără „Graceland”, atât pentru el cât şi pentru familia sa; în mai, începe lucrul la filmul Jailhouse Rock. Pe 14 august 1958, moartea lui Gladys Presley, răpusă de hepatită (la 46 de ani), îl face pe Elvis să rămână profund îndurerat…

În noiembrie 1959, a cunoscut-o pe Priscilla Ann Beaulieu. Aceasta, în vârstă de 14 ani şi jumătate. În 1961, Elvis a filmat Blue Hawaii; în 1962, Follow that Dream şi Kid Gallahad, Girls! Girls! Girls!; în 1963 It Happened at the World’s Fair. Până în 1969 a mai jucat în filme precum: Fun In Acapulco (1963), Viva Las Vegas (1963) etc. Pe 1 mai 1967, Elvis s-a căsătorit cu Priscilla Beaulieu în Las Vegas; pe 1 februarie 1968 s-a născut Lisa Marie Presley, singurul lor copil. La sfârşitul anului 1968, revenit în Memphis, unde înregistrase două albume extraordinare – From Elvis in Memphis şi From Memphis to Vegas, From Vegas to Memphis (conţin, printre altele, marile hituri In the Ghetto, Suspicious Minds, Don’t Cry Daddy şi Kentucky Rain), a susţinut – în Las Vegas – o serie de spectacole pentru a stabili un nou record în ceea ce priveşte audienţa concertelor ce aveau loc în oraşul cazinourilor. La sfârşitul anului 1969 era lansat single-ul Suspicious Minds, primul lui single care ajunge pe locul întâi în topul Billboard (de la Good Luck Charm, în 1962)…

În februarie 1970, a înregistrat On Stage, un album live, în Las Vegas. În noiembrie, acelaşi an, apare documentarul That’s The Way It Is. Din respectiva clipă şi până în august 1977, viaţa lui Elvis s-a transformat într-un şir nesfârşit de concerte şi turnee, apariţii la emisiuni de televiziune, înregistrări de albume (atât de studio cât şi live) şi de single-uri. Singurul lucru notabil? Divorţul de Priscilla, în octombrie 1973, care s-a mutat din reşedinţa de la Graceland, împreună cu fiica lor, Lisa Marie…

Stresul turneelor şi lipsa de odihnă încep să-şi spună cuvântul, Elvis având nevoie de mai multe spitalizări. Tot în această perioadă, ia diverse pastile energizante şi tot felul de alte droguri…

Ceea ce nu s-a scris îndeajuns priveşte faptul că, pe lângă concertele de caritate, avea obiceiul de a-i întreţine pe cei din jurul lui: prieteni, familie, chiar şi oameni străini, plătindu-le facturile şi datoriile, spitalizările, cumpărându-le case sau întreţinându-le familiile. Ani în şir a dăruit mai mult de o mie de dolari fiecăruia dintre chitariştii care locuiau în Memphis; activitatea caritabilă continuă şi în zilele noastre, prin intermediul „Elvis Presley Charitable Foundation”…

Pe 16 august 1977, întors la „Graceland”, Elvis pregătise ultimele detalii în legătură cu spectacolul pe care avea să-l susţină în Portland (Maine); s-a retras pentru a se odihni; a doua zi dimineaţa, era găsit fără suflare…

Timp de 22 de ani, Regele Rock-and-Roll-ului s-a pus în slujba muzicii şi a celor din jurul său. 31 de filme şi 2 (două) documentare, 64 de albume de studio sau live, 149 de single-uri şi nenumărate concerte; acestea sunt doar câteva din cifrele ce pot caracteriza o carieră fantastică. Sute de discuri de aur sau platină primite pentru numărul record de discuri vândute (peste un miliard), 14 nominalizări la premiile „Grammy”, dintre care trei câştigate, premiul pentru întreaga carieră (decernat la vârsta de 36 de ani) sau primirea din partea „United States Junior Chamber of Commerce”, în 1971, a titlului de „Unul dintre cei zece cei mai merituoşi tineri ai naţiunii”, sunt numai câteva din onorurile pe care le-a primit Elvis Presley. A fost (1986) în primul grup de cântăreţi ce a intrat în „Rock-and-Roll Hall of Fame”, iar, în 1998, a fost introdus în „Country Music Hall of Fame”. În 2001, odată cu intrarea sa în „Gospel Music Hall of Fame”, Presley devenise singurul interpret-membru al tuturor celor trei anuale. În 1992, „Serviciul Poştal American” a anunţat că imaginea lui Elvis va apărea pe un timbru poştal comemorativ; acesta a fost lansat pe 8 ianuarie 1993 şi înfăţişează „Regele Rock-and-Roll-ului” în postura tânărului cântăreţ de la mijlocul anilor 1950…

Nicolae Tomescu

Redactor Șef Radio Iași