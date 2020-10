Costel Busuioc: „Românii nu prea îmi apreciază muzica”

Un zidar[1] cu opt clase, născut, la 21 octombrie 1974, lângă Iaşi (Goruni, comuna Tomeşti), emigrant (pe atunci) în Spania[2], fermeca telespectatorii televiziunii publice din țara amintită (finala concursului „Hijos de Babel”). În pofida calităților vocale dovedite(chiar și celor care au ajuns, ulterior, să-l „urmărească” prin benzinării), Costel Busuioc a refuzat oferta de a studia canto[3] la Opera din Viena (avea nevoie de bani pentru a-și întreține soția și cei patru copii[4])…

„Românii nu prea îmi apreciază muzica, cred că unii oameni au și idei (…)preconcepute pentru că eu nu am facultate”… Nu știu dacă aceste cuvinte (din august 2014) au rămas în categoria „noua disperare” a lui Costel Busuioc. Chestiunea, din punctul meu de vedere? Am aflat de el prin intermediul spaniolilor. Românul, cu cea mai mare parte a vieții sale petrecute în țară, pentru care unii s-au grăbit să-l laude drept mare talent după triumful din Spania și după ce nu făcuseră nimic pentru a-i sprijini calitățile incontestabile, îndreptățește altă întrebare: Câți oameni (de vârste diferite), cărora România lor nu le-a oferit (mai) nimic, au decis să plece și au ajuns să atingă performanțe remarcabile? Iar când s-au întors, au dat peste nepotisme și politicianism fără margini?

Mai este ceva… A pune în cauză necesităţile muzicii, a le înţelege, evitând riscul de a le transforma în fetişuri, rămâne – probabil – singura cale de a le transforma în sursă a libertăţii; frica de a gândi sau pretenţia de a gândi „mai presus de toţi ceilalţi” este un mod de a renunţa să devii liber; dogmatismul pune în pericol nu numai limbajul; nu putem fi liberi decât cucerindu-ne în fiecare zi libertatea; nu putem fi liberi decât lucizi; cultura (de ce ar face excepție cultura muzicală?) reprezintă şansa transformării mentalităţilor;ar fi ideal să preţuim valorile de altădată, fără a dispreţui (toate) valorile prezentului; ar fi perfect să producem efecte; ar fi moral să punem în valoare (fără ostentaţie, prin selecţie, moderaţie, promovarea culturii artistice, muzicale; interpretarea cântecelor are nevoie şi de aşa-numiţii amatori/care pot deveni profesionişti/ – pentru a se feri de plictiseală, de aroganţă)…

*

Foto: Costel Busuioc, invitat la Radio Iași (2011)

În ziua de 3 mai 2011, la Casa de Cultură a Studenţilor-Iaşi, am atins o altă performanţă, transformând Concertul de Binefacere„Povestea unui cântec. Costel Busuioc” într-o reuşită deplină[5]…

[1] În vis, zidarul este simbolul prietenului (sau al medicului), care are grijă să ne simţim bine din punct de vedere sufletesc şi fizic; cine visează că este zidar, fără să fie. de fapt. în realitate, doreşte să construiască ceva cu răbdare, util pentru el însuşi şi pentru rudele sale (vezi, de asemenea, „casă” , „zid”)…

[2] Costel Busuioc a păzit oi, a spălat vagoane, a fost maseur într-un azil pentru oameni de vârsta a treia, după care a plecat (din localitatea timișeană Ghilad) în Spania (a lucrat, ca zilier, pe șantiere, până când prietenii l-au convins să se înscrie la concursul care l-a făcut celebru)…

[3] Câștigând marea finală a concursului (și 100.000 de Euro), Costel Busuioc a avut un contract cu casa de discuri „Sony BMG”, care urma să producă și să promoveze primul său disc, asigurându-i cei mai buni profesori de canto din Spania… Adrian Iorgulescu, fost ministru al Culturii și Cultelor, i-a oferit lui Costel Busuioc o bursă de studii la Universitatea Națională de Muzică din București…

[4] Maria Ioana Tăbiță (18 ani), unul dintre cei patru copii, s-a înscris la audiţiile „X Factor” (show difuzat la Antena 1). „M-am obişnuit cu lipsa lui, am învăţat să am grijă de mine şi să fiu mai puternică. Mă simt foarte norocoasă că este tatăl meu, pentru că mi-e şi prieten, vorbim foarte multe lucruri”. Maria i-a cucerit pe juraţi cu răspunsul său: „Aş vrea să îi calc pe urme, dar cu paşii mei”. Delia a fost cea care a subliniat faptul că fiica lui „Pavarotti din Carpaţi” are o sarcină extrem de dificilă, având în vedere moştenirea tatălui său. „Duce pe umeri povara tatălui, e greu să fii copilul cuiva care a demonstrat deja în muzică”…

[5] Radio Iași, MCAmazing (echipă formată din masteranzi ai Universităţii „Al. I. Cuza”, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Masterul de Marketing şi Comunicare în Afaceri, anul 2), în parteneriat cu asociaţia non-guvernamentală „Familia Nostra”, au organizat concertul caritabil „Povestea unui cântec(…)”. Costel Busuioc s-a alăturat în sprijinirea a 13 copii din cadrul asociaţiei „Familia Nostra” – pentru a le transforma amintirile (nu întotdeauna dintre cele mai plăcute), tristeţea şi necazul, în adevărate împliniri…