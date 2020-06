„Bonnie Tyler” împlinește 69 de ani

„Bonnie Tyler” (născută Gaynor Hopkins Sullivan/8 iunie 1951, în Swansea / sudul Ţării Galilor), cunoscută pe plan mondial grație șlagărelor sale din anii ’70 și ’80 ai secolului al XX-lea („It’s a Heartache”, „Holding Out for a Hero”, „Total Eclipse of the Heart”), a cântat – cu mult înainte de cunoscutele sale colaborări cu Jim Steinman, producătorul lui Meat Loaf – în diferite oraşe din ținutul natal, ca solistă vocală a grupului de Rhythm & Blues, „The Mumbles”.

Pe lângă faptul că, la acea vreme, nu s-a bucurat de un succes demn de amintit, artista a avut probleme de sănătate (înaintea anului 1976). Din cauza nodulilor apăruţi pe coardele vocale, nu a mai cântat un timp. După intervenția chirurgicală, Bonnie s-a ales cu un nou timbru vocal, căpătând răgușeală în voce; glasul dogit avea să îi asigure succesul, fiind remarcată de echipa de compozitori și producători alcătuită din Ronnie Scott și Steve Wolfe.

În 1978, cântareaţa s-a facut remarcată cu primul ei hit „It’s a Heartache“. Managerii încercau să facă din ea o solistă de muzică country, în timp ce Bonnie Tyler își dorea să cânte rock, stilul său artistic fiind influențat de Rod Stewart şi Janis Joplin. Ultimul album înregistrat la casa de discuri RCA a apărut în 1981 și s-a intitulat „Goobye To The Island”. Atunci când contractul său cu Scott și Wolfe a expirat, în 1983, Bonnie a semnat contractul cu Jim Steinman, de la casa de discuri CBS; una dintre primele sale înregistrări a fost balada rock „Total Eclipse of the Heart”; piesa a staţionat, timp de patru săptămâni, pe locul I în Billboard 100, iar albumul „Faster Than the Speed of Night” s-a vândut în peste un milion de exemplare şi a intrat direct pe locul 1 În Marea Britanie. În 1988, Bonnie Tyler a colaborat cu Mike Oldfield – pentru piesa „Holding Out For a Hero”, care a fost aleasă pentru coloana sonoră a filmului american Footloose.

În septembrie 2006, Tyler și-a făcut apariția, pentru prima dată în ultimii ani, la televiziunea americană (publică) și a cântat single-ul „Total Eclipse of the Heart”. În 2007, a lansat compilaţia Greatest Hits, „From the heart”. În 2011, Bonnie Tyler a apărut în videoclipul „Newport State of Mind”, o parodie a lui Jay Z și Alicia Keys, care a contribuit la o acțiune de caritate pentru BBC Comic Relief. Artista a participat, în Marea Britanie, la trei dintre concertele turneului Status Quo, având calitatea de invitat special. Interpretarea piesei „Turtle Blues” a lui Janis Joplin, în varianta proprie, s-a transformat într-una din atracţiile concertelor comune (cu Status Quo).

În primăvara anului 2013, cântăreaţa a anunțat apariția albumului „Rocks and Honey”. Albumul a intrat în top 100 din Danemarca, Marea Britanie, Germania și Elveția. În același timp, a început să lucreze la piesa „Believe in Me” – pentru a reprezenta Marea Britanie la Concursul Eurovision din 2013/Malmo, Suedia (clasandu-se pe locul 18, cu 23 de puncte). În 2014, Meat Loaf și-a exprimat dorința de a colabora cu artista pentru următorul său album, înregistrând o versiune a piesei „Anything For Love“. Bonnie Tyler a susţinut două concerte la Bucureşti, în 2012 si 2014…

feature: Nicolae Tomescu