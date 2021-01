Sindicatele continuã seria protestelor atât în ţarã cât şi în Bucureşti.

Ieri, la Galați, peste 50 de pensionari au protestat în fața Prefecturii, cerând Executivului majorarea pensiilor cu 40%.

Vârstnicii au scandat mesaje împotriva Guvernului şi a partidelor de la putere, pe care le consideră responsabile pentru nivelul scăzut de trai al pensionarilor din România.

-: După 50 de ani de muncă, 1.300 de lei pensie şi am construit spitalul judeţean, am construit Turistul, am construit Stadionul Oţelul cu munci patriotice. În 15 ani de zile am muncit în Galaţi.

-: Au zis că vor da 10%. După aia, au mai dat vreo 3%, au zis că nu vor mări taxele, taxele din ianuarie s-au mărit. Au zis că vor lua măsuri de protecţie pentru măriri. Întâi au liberalizat preţurile şi acum urmează să calculeze, dar timp de un an de zile, ce au făcut? Ei au fost la guvernare.

-: Noi vrem 40%. Noi nu avem timp de aşteptat. Vor 3.600 de pensionari pe an. Când vor ei cu 3%? Să-şi ia ei 3%.