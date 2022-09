Vrancea: Trei grădiniţe din comuna Vidra – închise din cauza numărului mic de copii

Trei grădiniţe din Vidra vor fi închise, începând cu anul şcolar 2022 – 2023, din cauza numărului mic de copii, preşcolarii urmând să înveţe într-o grădiniţă nouă, modernă, inaugurată anul trecut de autorităţile locale, în centrul comunei, potrivit primarului Silviu Pintilie.

‘La nivelul comunei noastre vor fi închise trei grădiniţe, la Scafari, Tichiriş şi Voloşcani, acolo unde numărul de copii era foarte mic pentru a mai putea funcţiona. La Voloşcani aveam circa şapte copii de ani de zile. Copiii vor fi preluaţi de grădiniţa nouă, pe care am inaugurat-o anul trecut, în centrul comunei. Am angajat acolo bucătar, asistent medical, avem contract şi cu un medic, am dotat cu toate cele necesare, pentru a oferi condiţiile normale de funcţionare. Primăria va suporta anul acesta şi masa preşcolarilor. Aici vor învăţa, la program prelungit, circa 55 de copii, dar avem în continuare solicitări, astfel că vom suplimenta cu siguranţă numărul de pătuţuri, pentru a putea primi pe toată lumea’, a declarat, pentru AGERPRES, primarul Silviu Pintilie.

Potrivit edilului, desfiinţarea grădiniţelor din cele trei sate ar putea duce, pe termen lung, şi la desfiinţarea şcolilor din satele respective, întrucât tendinţa părinţilor este aceea de a-şi duce şi copiii mai mari la şcoala de centru.

‘Dacă părinţii îşi aduc copiii de grădiniţă la Vidra, tendinţa este de a-i aduce şi pe cei de şcoală primară. Oricum numărul de elevi este în scădere în aceste sate. Din fericire, majoritatea elevilor rămân la Vidra, chiar şi la liceu, pentru că avem în comună un liceu foarte bun, cu un colectiv de profesori de excepţie’, a susţinut primarul.

Cele trei grădiniţe din Vidra nu sunt singurele închise începând cu acest an şcolar. La nivelul judeţului, alte şase şcoli şi grădiniţe vor fi închise din cauza numărului mic de elevi.

‘La nivelul judeţului Vrancea există 113 unităţi şcolare cu personalitate juridică, în total 441 de şcoli. Anul trecut, numărul total de şcoli a fost 450. S-au închis, ca urmare a unor hotărâri ale consiliilor locale, şcolile primare de la Călimăneasa şi Costişa din comuna Tănăsoaia, Grădiniţa Topeşti de la Bârseşti, Şcoala Costişa de la Jariştea, Grădiniţa Dealul Lung de la Gura Caliţei, Grădiniţa Dumitreşti din Dumitreşti şi Grădiniţele Scafari, Tichiriş şi Voloşcani de la Vidra’, a spus inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Vrancea, Daniela Marchitan.

Copiii din unităţile de învăţământ care se închid vor merge către şcolile şi grădiniţele din centru, astfel că se pune problema transportului, mai ales că în cele 68 de comune şi cinci oraşe din judeţ există 82 de microbuze funcţionale.

Deşi microbuzele şcolare sunt insuficiente pentru transportul elevilor, reprezentanţii IŞJ Vrancea spun că numărul acestora ar putea fi suplimentat.

‘La nivelul judeţului avem 82 de microbuze şcolare funcţionale, un număr insuficient pentru nevoile şcolilor. A fost transmisă o listă către minister (Ministerul Educaţiei – n.r.) din partea şcolilor şi a UAT-urilor şi avem promisiuni că se vor face dotări la nivelul şcolilor cu mult mai multe microbuze, astfel încât să putem asigura transportul copiilor’, a precizat Daniela Marchitan. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)