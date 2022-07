Vrancea: Peste 170 de tineri au finalizat prima etapă a programului de competenţe digitale Generaţia Tech

Peste 170 de tineri din Vrancea, cu vârste între 16 şi 25 de ani, au finalizat prima etapă a programului Generaţia Tech şi vor începe faza de microproiecte, au anunţat, vineri, organizatorii.

‘Prima etapă a programului de competenţe digitale în rândul tinerilor Generaţia Tech 2022 tocmai s-a încheiat. Cursanţii, denumiţi ‘exploreri’ în cadrul programului, au trecut de prima etapă, cea de dezvoltare a aptitudinilor, urmând să înceapă acum partea practică, de dezvoltare de microproiecte. Această fază, cea de micro-proiecte, este un punct cheie al programului Generaţia Tech, indiferent de oraşul în care se desfăşoară. În această etapă, tinerii pun în practică tot ceea ce au învăţat până la acest moment, pornind proiecte cu finalitate în lumea reală’, a declarat directorul de dezvoltare din cadrul Digital Nation, Claudiu Pană.

Potrivit organizatorilor, peste 760 de tineri din Vrancea au aplicat în cadrul programului Generaţia Tech, 463 au fost eligibili în program, 275 au fost activi în primele trei săptămâni, îndeplinind cerinţele din program, iar dintre aceştia, 63%, respectiv 173 de tineri, au promovat la finalul programului.

În primele patru luni de program, 52 de exploreri au devenit freelanceri, aplicând pentru dezvoltarea de proiecte pentru IMM-uri, iar 35 de exploreri au început deja să lucreze la proiecte cu beneficiari reali. În cadrul programului Generaţia Tech au fost organizate nouă evenimente de socializare în comunitate, online şi fizic, cu aproximativ 60 de participanţi per eveniment, între exploreri şi mentori fiind schimbate, pe parcursul implementării proiectului, peste 38.000 de mesaje.

Startul programului Generaţia Tech în Vrancea s-a dat la începutul lunii aprilie, iar timp de patru luni, tinerii au avut posibilitatea să înveţe, alături de mentori, programare, digital marketing şi abilităţi de project management. Programele pentru care tinerii au aplicat au fost JavaScript, Java, Web Design, Web Development, Digital Marketing şi Project Management.

Programul a fost susţinut de Consiliul Judeţean Vrancea, în parteneriat cu omul de afaceri Valentin Resmeriţă.

‘Digitalizarea a venit de mult peste noi. Îmi place să cred că sunt unul dintre cei care au înţeles asta, deşi nu ştiu să o manipulez foarte bine, pentru că nu am avut timpul necesar să mă joc. Folosiţi instinctul care vi s-a creat prin joc. Pentru că fără digitalizare nu mai putem respira aproape. Toate aparatura medicală are nevoie de un soft, toate maşinăriile, angrenajele în mişcare, au nevoie de softuri, de programe. Vrei să deschizi o afacere, ai nevoie de un mic program de contabilitate. Tot ce este modern, are nevoie de un soft, de un programator, de cineva care să îl întreţină. Nu toţi dintre voi veţi ajunge programatori, dar în mod sigur veţi înţelege în ce fel funcţionează un program, importanţa lui şi veţi apreciaţi munca celor care fac aceste lucruri’, a declarat Valentin Răzmeriţă în cadrul festivităţii de final a primei etape a proiectului.

Generaţia Tech este un proiect Digital Nation. Pentru cei care nu au reuşit să se înscrie deja în acest proiect, Generaţia Tech promite să revină cât mai curând cu o altă serie, la care vor putea aplica toţi tinerii din Vrancea cu vârste între 16 şi 25 de ani interesaţi de IT.

