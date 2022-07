Vrancea: Fermierii vrânceni i-au cerut prefectului să facă demersuri pentru declararea judeţului ‘calamitat’

Mai mulţi fermieri vrânceni i-au cerut prefectului Nicuşor Halici, în cadrul unei întâlniri la Focşani, să facă demersurile necesare pentru ca judeţul Vrancea să fie declarat judeţ calamitat, dar şi pentru urgentarea lucrărilor la canalul Siret – Bărăgan.

‘Sunt administratorul unei exploataţii de 46 de hectare teren. Am în exploataţie şi pomicultură, sunt un beneficiar al sistemului antigrindină. (…) Sunt nemulţumit, nu pentru că sistemul este ineficient, ci pentru că s-a exagerat cu tragerile. (…) Am parcurs, în ultimele zece zile, 1.800 de kilometri prin România. Am străbătut-o de la est la vest şi tot nordul ţării. Cea mai proastă situaţie este în Vrancea. În momentul în care intri în judeţ, pur şi simplu te cutremuri să vezi culturi care practic au dispărut. (…) În celelalte judeţe, recolta la grâu a fost aproape normală, cultura de rapiţă la fel, la floarea-soarelui de la bine la foarte bine, porumbul suferă şi la ei, dar e firesc. Vă rugăm, domnule prefect, să profitaţi de contextul acesta foarte neplăcut şi să susţineţi faptul că judeţul Vrancea este cel mai afectat judeţ de secetă. Vă rugăm să insistaţi pentru a urgenta lucrările pentru canalul Siret – Bărăgan. Haideţi să solicităm Guvernului, în zona aceasta, care este polul secetei, să facă lucrări de infrastructură pe cursurile râurilor’, a spus Gelu Scutaru, unul dintre marii fermieri din Vrancea.

Prefectul Nicuşor Halici a susţinut că face demersuri pentru accelerarea investiţiilor în Vrancea, dar că, la acest moment, nu există pârghii legislative pentru declararea judeţului calamitat.

‘Ministrul Agriculturii m-a asigurat că va deveni o prioritate şi va asigura finanţarea, respectiv cele 120 de milioane de euro estimate pentru cei 20 de kilometri din canalul până la intersecţia cu Şoimu. După aceia, continuate investiţiile, în paralel, şi pe celelalte canale. (…) Pe de altă parte, am cerut şi crearea acelor microsisteme pe cursurile de apă, pentru că Vrancea are cinci cursuri de apă importante, care pot crea acele microclimate de reechilibrare şi revenire la normalitate. (…) Din păcate, nu avem o pârghie legislativă (pentru declararea judeţului calamitat – n.red.). Legea nu prevede declararea ca judeţ calamitat. Legea prevede alte pârghii pe care le discut cu ministerul şi Guvernul României şi când le avem stabilite o să le discutăm. Ceea ce am în vedere, cu ceea ce permite legea, este ca judeţul Vrancea să fie recunoscut ca judeţ calamitat. Nu mai există acea prevedere, dar asta nu înseamnă că nu încerc alte soluţii. Voi face toate demersurile să avem despăgubiri la timp, PNRR, canalul Siret – Bărăgan şi avioanele’, a spus Halici.

Acesta a dat asigurări că, până la sfârşitul lunii iulie, vor fi centralizate toate rapoartele de evaluare a terenurilor calamitate din Vrancea, care vor fi trimise, la începutul lunii august, la Ministerul Agriculturii, pentru decontare.

Prefectul judeţului Vrancea a intermediat, miercuri, o întâlnire între fermierii din Vrancea şi reprezentanţii Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor şi ai Societăţii Meteorologice Române, după ce fermierii vrânceni i-au solicitat prefectului oprirea tragerilor cu rachete antigrindină în judeţ, considerând că sistemul antigrindină ar fi de vină pentru seceta extremă din Vrancea.

Potrivit reprezentanţilor Direcţiei Judeţene pentru Agricultură Vrancea, circa o treime din culturile agricole de toamnă din judeţ sunt calamitate. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă