Vrancea: Consilierii judeţeni au retras titlul de cetăţean de onoare al judeţului fostului primar, Decebal Bacinschi

Consilierii judeţeni au retras, joi, titlul de cetăţean de onoare al judeţului Vrancea fostului primar al Focşaniului, Decebal Bacinschi, ca urmare a condamnării acestuia pentru infracţiunea de abuz în serviciu, într-un dosar de corupţie instrumentat de Direcţia Naţională Anticorupţie.

‘Votul de astăzi nu este despre activitatea domnului Bacinschi, în calitate de fost primar al municipiului Focşani. Votul de astăzi este despre respectarea regulilor pe care noi le-am votat în şedinţa din 16 iunie 2022, atunci când, în unanimitate, am votat statutul unităţii administrativ-teritoriale judeţul Vrancea. De aceea, vă rog ca astăzi, prin votul dumneavoastră, să dăm dovadă de respect faţă de regulile pe care noi înşine ni le-am stabilit’, a susţinut unul dintre iniţiatorii acestui proiect de hotărâre, consilierul judeţean Vasile Alexe.

Din 33 de aleşi judeţeni prezenţi, 28 s-au exprimat pentru retragerea titlului de cetăţean de onoare, în timp ce alte cinci voturi au fost declarate nule.

Conform regulamentului din statutul unităţii administrativ-teritoriale a judeţului Vrancea, aprobată prin Hotărârea nr. 125 din 16 iunie 2022, ‘se retrage titlul de cetăţean de onoare acordat unei persoane atunci când, ulterior decernării, apare o incompatibilitate conform art. 4, lit. A’, care stipulează faptul că ‘titlul nu poate fi conferit persoanelor care au fost condamnate prin hotărâre definitivă pentru săvârşirea unor fapte penale cu intenţie’.

Prin sentinţa penală nr. 1.765 din 2020 a Tribunalului Vrancea, rămasă definitivă prin decizia penală a 1.249 din 2021 a Curţii de Apel Galaţi, fostul primar al municipiului Focşani, Decebal Bacinschi, a fost condamnat la trei ani închisoare pentru săvârşirea unor infracţiuni asimilate celor de corupţie, respectiv infracţiunea de abuz în serviciu.

‘Condamnă pe inculpatul Bacinschi Decebal Gabriel la pedeapsa trei ani închisoare (…) pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 ( modificată) comb. cu art. 297 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 5 C. pen. (…) Confiscă în baza art. 112 alin. 1 lit. e C. pen. de la inculpatul Bacinschi Decebal Gabriel suma 197.427,3 lei. Suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale şi a pedepsei accesorii aplicate inculpatului Bacinschi Decebal Gabriel. Durata termenului de supraveghere stabilit potrivit art. 92 C. pen. este de patru ani’, se arată în Hotărârea nr. 175/2020 a Tribunalului Vrancea.

Potrivit rechizitoriului procurorilor DNA, în perioada decembrie 2013 – ianuarie 2014, ‘inculpatul Bacinschi Decebal-Gabriel, în calitate de primar al municipiului Focşani, cu intenţie, a atribuit în mod direct către o firmă ‘agreată’ un contract privind obiectivul ‘Instalaţii de iluminat ornamental în Piaţa Unirii – Municipiul Focşani’ şi ulterior a achitat contravaloarea lucrărilor, deşi ştia că preţul acestora este supraevaluat’.

Conform aceleiaşi surse, edilul a acţionat contrar dispoziţiilor legale, rezultatul acestor acţiuni fiind prejudicierea bugetului local cu suma de 394.855 de lei, concomitent cu obţinerea unui folos necuvenit în cuantum de 267.482 de către societatea comercială respectiv. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)