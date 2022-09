Vaslui: Şofer reţinut după ce a provocat un accident soldat cu moartea unui tânăr şi rănirea altor patru

Un bărbat în vârstă de 27 de ani care, aflat în stare de ebrietate, a provocat la sfârşitul lunii august un accident rutier soldat cu decesul unui tânăr şi rănirea altor patru, a fost reţinut de poliţişti, au informat, vineri, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui.

‘Poliţiştii vasluieni l-au reţinut pe bărbat, pe o perioadă de 24 ore. Acesta urmează a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, pentru dispunerea unei măsuri preventive. Cercetările sunt continuate de către poliţişti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, în vederea stabilirii şi probării activităţii infracţionale, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, urmând a fi stabilite împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier’, precizează un comunicat de presă remis de IPJ Vaslui.

Cinci bărbaţi au fost răniţi, în noaptea de 28 spre 29 august, după ce autoturismul cu care circulau a căzut într-un râu, în localitatea Oprişiţa.

La locul producerii accidentului s-au deplasat două autospeciale de stingere echipate cu module pentru descarcerare, o autospecială pentru descarcerare grea şi două ambulanţe SMURD şi trei ambulanţe aparţinând Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

‘Din primele cercetări efectuate de poliţişti a rezultat că autoturismul înmatriculat în judeţul Vaslui, condus de un bărbat în vârstă de 27 de ani, din comuna Deleşti, a părăsit partea carosabilă şi s-a răsturnat în albia râului Racova. În urma evenimentului rutier, au fost vătămate cinci persoane, conducătorul auto şi patru pasageri, bărbaţi cu vârste între 17 şi 27 de ani, care au fost transportate la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale. Unua dintre persoane a decedat ulterior. Conducătorul autoturismului a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind 0.44 mg/l alcool pur în aerul expirat’, a afirmat purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghiţă.

