Vaslui: ISU a identificat spaţii pentru primirea eventualilor refugiaţi din Ucraina

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui a identificat la nivelul judeţului spaţii în care ar putea fi amplasate tabere de refugiaţi din Ucraina, dar şi alte locaţii în care aceştia ar putea fi cazaţi, în funcţie de solicitări.

‘Ne aşteptăm să vină pe Albiţa, din Sud, din Nord, nu ştim exact care va fi forma de acces, dar noi am luat în calcul toate variantele. Nu avem o locaţie stabilită acum, că acolo va fi tabără de refugiaţi. Avem capabilităţi, avem tabără, în aşa fel încât să putem fi operativi şi în cele 12 ore menţionate de procedură să o avem şi funcţională. Am identificat mai multe locaţii, noi am mers pe valori cât mai mari luate în calcul şi în funcţie de care va fi fluxul de refugiaţi, o să amenajăm aceste tabere sau o să folosim capabilităţile existente la nivel de alte centre de cazare‘, a declarat şeful ISU Vaslui, Niculae Tătaru.

Până la această dată, la nivelul judeţului Vaslui nu au existat solicitări pentru primirea de refugiaţi din Ucraina.

Potrivit ISU Vaslui, tabăra de cazare are o capacitate de 200 de locuri, însă numărul refugiaţilor care ar putea fi primiţi în judeţ este mai mare, deoarece există şi spaţii care pot fi puse la dispoziţie de alte instituţii. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)