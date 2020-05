Vaslui: Asistent medical vindecat de COVID-19, primul donator de plasmă din judeţ

Un bărbat din Vaslui, asistent medical la o clinică privată, vindecat de COVID-19 şi externat din spital în urmă cu două săptămâni, a donat, luni, plasmă care va fi folosită pentru tratarea pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus.

El a anunţat pe contul său de socializare că a devenit primul pacient vindecat de COVID-19 care a donat plasmă din Vaslui.

‘Astăzi am fost la centrul de donare din Bârlad şi am donat sânge, din care se va separa ulterior plasmă. Din păcate, nu s-a putut recolta plasmă direct prin aparatul de plasmafereză, din motive tehnice, nu am avut o venă destul de groasă pentru recoltare, aşa că am donat sânge integral şi plasma se va separa ulterior. Peste două luni voi veni iarăşi să donez. Vă invit pe toţi care aţi avut şansa să vă vindecaţi de COVD-19 să treceţi pe la centrul de transfuzii. Prin gestul vostru puteţi salva o viaţă!’, a transmis Andrei Sarca.

Reprezentanţii Centrului Judeţean de Transfuzie Sanguină (CJTS) Bârlad au lansat zilele trecute un apel către pacienţii care s-au vindecat în urma infectării cu noul coronavirus să doneze sânge.

‘Oameni ca dumneavoastră au avut şansa să învingă boala. Plasma dumneavoastră are anticorpi contra virusului după 14 zile de la externare şi v-aţi putea gândi să ajutaţi prin gestul dumneavoastră o persoană aflată în momente dificile. Conform cu Ordinul M.S. nr.654/22.04.2020, apelăm la cei care au fost internaţi în spital pentru COVID-19, confirmaţi prin test RT-PCR pozitiv, vindecaţi şi externaţi în urma RT-PCR negativ, să contacteze CTS Bârlad, după 14 zile de la externare, în vederea programării pentru donarea de plasmă prin procedura de plasmafereză prioritar sau prin donare de sânge total’, au transmis reprezentanţii CJTS Bârlad pe pagina de socializare.(Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)