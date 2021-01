(UPDATE) Ministerul Justiţiei trimite procurorului general cererea de urmărire penală în cazul fostului ministru Costel Alexe

UPDATE, ora 16:57 – Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a transmis marţi procurorului general Gabriela Scutea cererea de urmărire penală încuviinţată de preşedintele Klaus Iohannis privind începerea urmăririi penale a fostului ministru al Mediului Costel Alexe.

‘Astăzi, 5 ianuarie 2021, Stelian Ion, ministrul Justiţiei, i-a transmis procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cererea de urmărire penală formulată de preşedintele României privindu-l pe Costel Alexe, fost ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru faptele ce fac obiectul dosarului nr. 176/P/2020 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie. Cererea a fost transmisă în temeiul art. 109 alin. 2 teza întâi din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 12, art. 18 şi art. 19 din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, cu modificările şi completările ulterioare’, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Justiţiei.

Potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale, şeful statului a transmis marţi ministrului Justiţiei cererea de urmărire penală a lui Costel Alexe pentru luare de mită şi instigare la săvârşirea infracţiunii de delapidare.

DNA a cerut, luni, Parchetului General sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis pentru începerea urmăririi penale a fostului ministru al Mediului.

Potrivit DNA, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă că, în perioada martie – aprilie 2020, Alexe ar fi pretins, în mod direct, de la managerul unui combinat siderurgic mai multe produse din tablă în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu referitoare la alocarea cu titlu gratuit către fabrica respectivă a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi la monitorizarea măsurilor luate de aceasta pentru închiderea unui depozit de deşeuri neconforme.

‘Foloasele respective, în cantitate de 22 de tone (aproximativ 103.000 lei), ar fi fost primite, în datele de 23 aprilie 2020 şi 7 iulie 2020, la punctul de lucru al unei societăţi comerciale administrată de o rudă de-a sa’, menţionează anchetatorii.

Fostul ministru Costel Alexe a declarat luni că are încredere în actul de justiţie şi că îşi doreşte cât mai repede finalizarea acestui demers.

‘Am aflat cu surprindere şi am luat act de comunicatul Direcţiei Naţionale Anticorupţie privind propunerea începerii urmăririi penale îndreptată împotriva mea. Vreau să precizez următoarele: am încredere în actul de justiţie şi îmi doresc cât mai repede finalizarea acestui demers care va statua exact realitatea: nu am cerut şi nu am luat în întreaga mea activitate publică foloase necuvenite cu încălcarea legii. Nu voi face nicio referire publică la această situaţie, în acest moment al demersului judiciar, dar vă asigur că în perioada următoare voi studia acuzaţiile care îmi sunt aduse şi voi oferi toată cooperarea şi transparenţa mea în faţa organelor judiciare”, a transmis Alexe, preşedinte al PNL Iaşi. (Agerpres)

UPDATE, 5 ianuarie 2021 – Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, marţi, ministrului Justiţiei, Stelian Ion, cererea de urmărire penală a fostului ministru al Mediului Costel Alexe.

‘Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a transmis marţi, 5 ianuarie, ministrului justiţiei, domnul Stelian-Cristian Ion, cererea de urmărire penală a domnului Costel Alexe, în calitate de fost ministru al mediului, apelor şi pădurilor în perioada 4 noiembrie 2019 – 5 noiembrie 2020, pentru faptele ce fac obiectul Dosarului penal nr. 176/P/2020 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei, sub aspectul săvârşirii de către acesta a infracţiunilor de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin. (1) din Codul penal raportat la art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, şi instigare la săvârşirea infracţiunii de delapidare, prevăzută de art. 47 raportat la art. 295 alin. (1) din Codul penal cu aplicarea art. 308 alin. (1) din Codul penal, în concurs, conform art. 38 alin. (1) din Codul penal, urmând a se proceda conform legii, având în vedere solicitarea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în temeiul dispoziţiilor art. 109 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 270/2008’, arată Administraţia Prezidenţială.

Totodată, se arată că Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost înştiinţat cu privire la formularea acestei cereri.

Marţi, procurorul general Gabriela Scutea a declarat că este posibil ca în această zi să fie finalizat referatul de sesizare a preşedintelui Klaus Iohannis pentru începerea urmăririi penale în cazul fostului ministru al Mediului Costel Alexe.

(Agerpres)

UPDATE – Liderul PNL Iași, Costel Alexe, se declară surprins de acuzaţiile formulate de DNA privind luarea de mită, dar afirmă că are încredere în justiţie şi că la încheierea demersului se va demonstra că nu a încălcat legea.

Într-o primă reacţie, fostul ministru al mediului, actual preşedinte al Consiliului Judeţean, a afirmat că nu a cerut şi nu a obţinut folosease necuvenite în întreaga activitate publică.

El a precizat că va coopera cu autorităţile în mod transparent.

Potrivit procurorilor, Costel Alexe este acuzat că în perioada în care era ministru ar fi pretins de la managerul unui combinat siderurgic produse din tablă în valoare de peste 100.000 de lei în schimbul acordării gratuite către fabrica respectivă a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Cele 22 de tone de tablă ar fi ajuns la o societate comercială administrată de o rudă a ministrului Costel Alexe.

(Lucian Bălănuță, Radio Iași)

UPDATE – Instituţiile statului trebuie să îşi facă datoria, indiferent despre cine este vorba, a declarat astăzi prim-vicepreşedintele organizaţiei judeţene PNL Iaşi, Mihai Chirica, referitor la cazul fostului ministru Costel Alexe, acuzat de DNA de luare de mită şi instigare la delapidare.

El şi-a manifestat încrederea că fostul ministru Costel Alexe, actual şef al CJ Iaşi, va reuşi să îşi demonstreze nevinovăţia cât mai repede.

Mihai Chirica:

”Am aflat cu neplăcută surprindere despre dosarul în care este vehiculat numele președintelui Consiliului Județean Iași, domnul Costel Alexe. Nu pot comenta acest subiect, dar, așa cum am spus-o întotdeauna, instituțiile statului trebuie să își facă datoria, indiferent despre cine este vorba. Dincolo de chestiunea juridică, sper ca domnul Costel Alexe să reușească să își demonstreze nevinovăția cât mai repede!”

În schimb, liderul PSD Iaşi, senatorul Maricel Popa, solicită demisia lui Costel Alexe de la conducerea forului judeţului Iaşi.

Maricel Popa:

”Încă din campania electorală am scos la iveală o serie de nereguli ale lui Costel Alexe, inclusiv dovezi de incompetență. Toate aceste lucruri pot fi acum confirmate de DNA. Nu pot să zic decât atât – am încredere în justiție. Președintele Iohannis trebuie să încuviințeze cererea de începere a urmăririi penale, iar Costel Alexe trebuie să-și dea imediat demisia din funcția de președinte al CJ Iași. Este singurul gest onorabil pe care poate să îl mai facă față de ieșeni. Ne-a păcălit pe toți! Face de rușine un întreg județ!”

(Lucian Bălănuță, Radio Iași)

UPDATE – Prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, consideră că liderul PNL, Ludovic Orban, ar trebui să îi solicită lui Costel Alexe să demisioneze din funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi.

Totodată, liderul social-democrat crede că preşedintele Klaus Iohannis ar trebui să încuviinţeze cu celeritate cererea DNA de începere a urmăririi penale în cazul fostului ministru liberal al mediului.

Radio România Iaşi a încercat să obţinuă un punct de vedere şi de la liderii naţionali ai PNL, însă până la această oră nu a fost transmis niciun răspuns.

(Rador)

Până în prezent, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, nu a putut fi contactat.

De asemenea, Organizaţia Judeţeană PNL Iaşi nu a oferit, deocamdată, un punct de vedere oficial.

(Lucian Bălănuță, Radio Iași)