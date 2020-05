UAIC Iași organizează online a patra ediție a conferinței internaționale EUFIRE

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizează vineri, 15 mai 2020, conferința internațională European Finance, Business and Regulation – EUFIRE. Evenimentul, ajuns la cea de-a patra ediție, va avea loc anul acesta exclusiv online.

Cei 150 de cercetători înregistrați, prin cele 85 de lucrări acceptate pentru prezentare de către membrii comitetului științific, vor pune în discuție subiecte importante legate de cerințele actuale ale reglementărilor financiare în Uniunea Europeană și vor încerca să identifice soluții pentru consolidarea cadrului juridic în vigoare. Participanții vor avea ocazia să prezinte rezultatele cercetărilor în domeniu și să le supună dezbaterilor, atât în cele trei sesiuni plenare, cât și în cadrul discuțiilor în grupurile de lucru. Lucrările selectate vor fi publicate în volumul conferinței, care va fi supus evaluării spre indexare în baza de date internațională Conference Proceedings Citation Index (CPCI), administrată de Clarivate Analytics. Toate volumele publicate în edițiile anterioare au fost indexate și sunt disponibile pe site-ul evenimentului: http://eufire.uaic.ro/

Sesiunile plenare ale conferinței EUFIRE 2020 vor fi susținute de prof. Denis HYAMS-SSEKASI (Universitatea din Bolton, Regatul Unit Al Marii Britanii) – Entrepreneurship Education and Covid-19 Perspectives, prof. Ulrike STEFANI (Universitatea din Konstanz, Germania) – The Effects of Corona-virus on Financial Statements și prof. univ. dr. Ovidiu Constantin BUNGET (Universitatea de Vest din Timișoara) – Changes and Challenges brought by Digital Technologies on the Accounting Profession.

Conferința Internațională European Finance, Business and Regulation – EUFIRE este organizată de Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor în cadrul proiectului Jean Monnet CHAIR European Financial Regulation finanțat prin programul ERASMUS+ al Uniunii Europene, care își propune să optimizeze programele de studii cu specific juridic, oferind studenților UAIC din ciclurile de licență, masterat și doctorat cursuri specializate în drept financiar european. De asemenea, proiectul promovează standarde înalte de performanță în cercetare, inovare și practică, atât la nivel național cât și european.

Informații detaliate pot fi consultate vizitând site-ul proiectului: http://eufire.uaic.ro/ (Radio Iași/ FOTO radioiasi.ro)