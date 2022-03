Suceava: Preţul gigacaloriei pe biomasă va creşte cu peste 20% de la 1 aprilie, în municipiul reşedinţă

Preţul gigacaloriei în municipiul Suceava va fi mai mare cu peste 20% la sută de la 1 aprilie din cauza creşterii preţului la energia electrică, a anunţat, miercuri, primarul Ion Lungu, însă va rămâne neschimbat în continuare tariful pentru populaţie, care este unul dintre cele mai mici din ţară, de 240 lei pe gigacalorie.

Edilul a adăugat că acţionarii austrieci de la societatea producătoare Bioenergy l-au informat că, din cauza creşterii preţurilor la utilităţi, în special la energia electrică care s-a mărit de aproximativ cinci ori, cheltuielile de transport/distribuţie a energiei termice au crescut cu 33,9%.

Lungu a arătat că preţul de producţie rămâne cel mai mic din ţară, de 142,78 de lei/Gcal, dar preţul total al gigacaloriei va creşte cu 20,37% din cauza influenţei preţului de transport şi distribuţie.

‘Ceea ce am redus noi anul trecut, am avut două etape de scădere a preţului gigacaloriei, cu circa 23%, iată că 20% le punem înapoi în acest an din cauza influenţelor din transport distribuţie’, a spus Lungu.

Potrivit edilului, s-a stabilit şi strategia de funcţionare pentru iarna viitoare şi se doreşte menţinerea funcţionării pe biomasă, situaţie în care preţul pentru populaţie va rămâne în continuare de 240 de lei/Gcal.

Primarul a spus că sunt agenţi economici importanţi din oraş care doresc să cumpere energie termică de la Bioenergy, în condiţiile în care se încălzesc acum cu gaz metan.

De asemenea, municipalitatea este pregătită cu două proiecte în valoare de 70 de milioane de euro pentru reabilitarea sistemului de transport şi distribuţie, pentru ca în viitor să existe un sistem modern şi performant pe tot lanţul de producere, transport şi distribuţie a energiei termice, cu costuri suportabile pentru populaţie.

Primarul Ion Lungu a mai făcut din nou apel la populaţie să achite facturile restante către societatea Thermonet, distribuitorul energiei termice produsă de Bionergy, arătând că sunt facturi de circa un milion de euro neplătite în condiţiile în care Primăria a făcut eforturi pentru a se menţine acest preţ de 240 de lei/Gcal de la începutul sezonului rece actual. (Agerpres/ FOTO observator.ro)