Soluția „Bridging Time, Bridging Communities”, proiectată de UNStudio, a fost desemnată câștigătoarea concursului internațional de arhitectură organizat de IULIUS, pentru o nouă dezvoltare în zona centrală a Iașului

Ansamblul arhitectural proiectat de UNStudio, în cadrul concursului internațional de la Iași, organizat de compania IULIUS, a fost desemnat de un juriu de specialiști drept soluția câștigătoare pentru o viitoare dezvoltare în zona centrală a Iașului. Descris de membrii juriului drept „răspunsul cel mai complet și echilibrat la întregul set de criterii din tema concursului”, proiectul propus de UNStudio a răspuns cu multă creativitate și inovație tuturor provocărilor generate de caracteristicile amplasamentului, unul cu un patrimoniu istoric și cultural dominant și valoros.

După două zile de deliberări, juriul format din arhitecții Șerban Țigănaș, Augustin Ioan, Dragoș Ciolacu, Mihai Corneliu Drișcu, Matei Bogoescu și istoricul Cătălin Turliuc, specializați în aspecte de patrimoniu, urbanism, arhitectură contemporană și valorificarea spațiului public, a desemnat câștigătorul concursului internațional de arhitectură a cărui provocare a fost propunerea unui ansamblu arhitectural contemporan, care să completeze peisajul urban actual din centrul Iașului, definit de repere emblematice, cu diferite vârste arhitecturale.

Cele patru soluții oferite de reputatele birouri de arhitectură invitate au demonstrat, în egală măsură, o profunzime deosebită a cercetării și cunoașterii contextului complex și particular al terenului pe care se va construi viitorul ansamblu. Strategiile de relaționare cu acest context au fost diferite, nelipsind din niciuna dintre acestea atenția pentru calitatea spațiilor publice, a perspectivelor esențiale către monumentele istorice, pentru natură și componenta socială, cât și pentru punerea în valoare a recentelor descoperiri arheologice din zonă.

„Am așteptat cu entuziasm răspunsul la tema formulată oferit de cei patru participanți în concurs, știind încă de la început cât de grea va fi misiunea juriului de a le departaja. Toate lucrările au fost de o înaltă calitate din perspectiva îndeplinirii criteriilor care trebuiau respectate și am constatat că fiecare dintre birourile participante la acest concurs a depus un efort conceptual consistent.

Suntem bucuroși că am reușit desemnarea unui proiect câștigător care poate reseta relația dintre arhitectura contemporană și cea istorică, atât la nivel local, cât, de ce nu, și la nivel național”, a declarat președintele juriului, dr. arh. Șerban Țigănaș. „Bridging Time, Bridging Communities”

Proiectul a fost gândit de arhitecții UNStudio din Amsterdam și este dezvoltat pe principiul „construind în jurul orizontului”. În motivația deciziei, juriul concluzionează că „soluția volumetrică este cea mai aplatizată dintre toate propunerile, construind un plan de relaționare cu orizontul orașului, care este în același timp și o amplificare a platoului pieței Palatului Culturii. Se oferă, astfel, o experiență de 360 de grade către silueta Iașului și peisajul urban. Conexiunile spațiale între cotele superioare și inferioare se fac prin traseul plantat, o adevarată oază”.

Totodată, juriul a remarcat că „înrămarea perspectivelor spre principalele monumente este o tehnică reușită, care fragmentează baza ansamblului în șase corpuri distincte, asigurând permeabilitatea la nivelul pietonilor și permițând traseele de parcurgere a

spațiilor. Se realizează, astfel, o adevărată cameră urbană, care devine o destinație atractivă, atât pentru public, cât și pentru rezidenți. Atmosfera propusă este complexă, diferită și generoasă, cu o multitudine de planuri suprapuse, în care natura și arhitectura contemporană creează spații de relaxare pentru toate categoriile de utilizatori ai locului.

Proiectul este foarte deschis prin flexibilitate pentru adaptări în timp, atât a locuințelor, cât și a spațiilor publice”.

Un alt aspect apreciat de specialiști a fost acela că „propunerea lucrează inteligent cu separații și continuități gradiente de intimitate a spațiilor comune exterioare și interioare, toate legate de o expresie arhitecturală contemporană clară și subtilă în același timp. Sustenabilitatea propunerii oferă o alternativă structurală hibridă avansată, care poate ajunge prin dezvoltarea proiectului la o amprentă de carbon remarcabil de scăzută”.

„Sunt fără cuvinte. Am sperat să câștigăm, dar nu ne-am așteptat, pentru că toate birourile au făcut proiecte uimitoare. Suntem foarte încântați, dar și curioși,

pentru că este un proiect foarte dificil. Asta ne aduce entuziam, dar ne și responsabilizează, pentru că va trebuie să gestionăm toate provocările. Dar, la final, cred că va fi un demers foarte satisfăcător”, a spus Stella Nikolakaki, Senior Architect and Project Manager UNStudio.

Aflat la Iași la evenimentele de prezentare a soluțiilor, Arjan Dingsté, Director și Senior Architect UNStudio, a spus în cadrul vernisajului că: „e a patra oară când vin în Iași și de fiecare dată descopăr câte ceva nou. Am studiat foarte, foarte mult pentru a realiza un proiect care să respecte monumentele din oraș. Sper să ne susțineți viziunea, pentru că am fost foarte entuziasmați să lucrăm la acest proiect. Am adus un proiect foarte sustenabil pentru oraș, dar și pentru generațiile viitoare, și suntem foarte onorați să facem parte din acest demers”.

Organizator al concursului este compania IULIUS, care a dorit ca, astfel, să dezvolte un proiect fundamentat pe viziunea locuitorilor orașului, pe așteptările unei comunități și pe aspirațiile unei generații. „Acum trei ani de zile, când am pornit la acest drum, grupul IULIUS a promis să atragă cele mai bune companii de arhitectură din lume într-un concurs din care să rezulte o propunere într-o zonă care pentru ieșeni înseamnă foarte mult. Iar o zonă de o asemenea complexitate și valoare istorică ne-a determinat să țintim spre specialiști din domeniu din topurile mondiale. Am fost impresionați de toate proiectele participante în concurs și credem că fiecare dintre ele a venit cu o viziune valoroasă, confirmând încă o dată înalta clasă a birourilor de arhitectură participante în concurs. Sperăm ca ieșenii să fie mândri de viitorul proiect, finalizarea concursului fiind o primă etapă, pentru că de acum urmează parcursul firesc al unei dezvoltări, de avizare, autorizare și consultare publică, care să conducă la proiectul final”, a spus Raluca Munteanu, Director Dezvoltare IULIUS.

Patru birouri din topurile mondiale de arhitectură au participat la concursul internațional cu invitați, organizat de IULIUS, la Iași, cu scopul construirii unui reper arhitectural contemporan, pentru orașul de astăzi și mâine. Soluțiile au fost propuse de Foster+Partners , MVRDV , UNStudio și Zaha Hadid Architects , birouri de arhitectură care și-au pus semnătura asupra unor clădiri emblematice de pe tot mapamondul și care au lucrat în premieră pentru un concurs de specialitate în țara noastră.

Viziunea lor poate fi descoperită în soluțiile expuse în cadrul expoziției „Un Iași pentru viitor”, găzduită de Palatul Culturii din Iași, partener al evenimentului, în perioada 30 iunie – 14 iulie 2022, programul fiind de marți până duminică, în intervalul 10.00 – 17.00, dar și pe platforma online www.iasipentruviitor.ro .