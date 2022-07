Situația înscrierilor la Universitatea de Medicină și Farmacie Iași

S-au încheiat înscrierile la examenul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, 2207 candidați urmând să susțină examenul de admitere duminică, 24 iulie. Situația înscrierilor și concurența sunt similare cu cele din anul trecut, când au fost înscriși 2226 candidați.

În acest an, la Medicină sunt 1166 candidați (concurență de 3,59/loc bugetat), la Asistență Medicală Generală – 275 (concurență de 3.93/loc bugetat), la Nutriție și Dietetică – 46 (concurență de 3,29/loc bugetat), la Medicină Dentară – 344 (concurență de 3.34/loc bugetat), la Asistență de Profilaxie Stomatologică – 3 (concurență de 0.25/loc bugetat), Tehnică Dentară – 64 (concurență de 1.73 /loc bugetat), la Farmacie – 31 (concurență de 0.40/loc bugetat), la Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic – 38 (concurență de 1,52), la Bioinginerie – 119 (concurență de 1.53/loc bugetat), iar la Balneo fiziokinetoterapie şi recuperare – 121 (concurență de 1.53/loc bugetat). Testul grilă va avea loc duminică, 24 iulie. „Tabloul înscrierilor ne arată

interesul constant al tinerilor pentru specializările medicină și medicină dentară, unde avem concurența cea mai mare, dar și pentru celelalte specializări din generoasa noastră ofertă educațională. Noutatea în acest an este specializarea Cosmetică Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic, în cadrul Facultății de Farmacie, pentru care am scos la concurs 25 de locuri bugetate și 25 de locuri cu taxă. Din păcate se menține trendul descrescător îngrijorător la specializarea Farmacie, o situație pe care o întâlnim și la celelalte universități de medicină și farmacie tradiționale din țară și care nu are legătură cu calitatea actului didactic.”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

Admiterea pentru toate cele 10 specializări se va face pe baza rezultatelor obținute la concursul de tip grilă, programat pentru data de 24 iulie. Concursul se va desfăşura fizic, repartiţia pe săli a candidaților urmând a fi stabilită în aceste zile. „Și în acest an ne vom mobiliza astfel încât concursul de admitere din data de 24 iulie să decurgă fără probleme. Le doresc candidaților mult succes!” a completat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF „Grigore T. Popa” din Iași.