Serviciile pentru public la Primăria Focşani sunt asigurate în regim de avarie

Serviciile pentru public la Primăria Municipiului Focşani sunt asigurate în regim de avarie. Săptămâna trecută, primarul municipiului anunţase că din 2 iunie, instituţia va fi închisă din lipsa banilor, după ce bugetul a fost invalidat de sistemul de raportare al Ministerului de Finanţe.

Primăria a renunţat şi la serviciile firmei de pază, înlocuindu-i, în regim temporar, cu poliţişti locali, instituţie aflată în subordinea Consiliului Local.

Cristi Valentin Misăilă, primarul municipiului Focşani: Vom continua activitatea cu publicul, am stat şi am analizat foarte atent situaţia, nu putem să văduvim cetăţenii municipiului Focşani de serviciile Primăriei municipiului. Nu mai avem servicii de pază. Am renunţat la toate serviciile de nu maximă urgenţă. Vom continua activitatea până în momentul în care furnizorii de energie electrică şi ceilalţi furnizori de servicii de mentenanţă pentru sistemele informatice şi de listare a documentelor, efectiv, ne vor sista toate furnizările de astfel de servicii. Avem restanţe deja de două luni de zile neachitate.

Ana-Maria Dimitriu, viceprimar: Ştiu că acest lucru l-a transmis primarul municipiului. Nu ştiu ce înseamnă, în viziunea dumnealui, pe modul avarie, în schimb, ce am putut remarca de dimineaţă, accesul viceprimarilor nu mai are loc, deci, această uşă este blocată. Am înţeles că s-a reziliat, sau poate s-a suspendat contractul cu firma de pază care asigura în Primărie acest lucru, iar serviciul de curăţenie am înţeles, de asemenea, că nu mai funcţionează.

Toţi cei care s-au prezentat la prima oră a dimineţii solicitând diverse servicii la sediul central al Primăriei au beneficiat de acestea, la fel cum s-a întâmplat şi la celălalt punct de lucru, situat în zona de nord a municipiului. (Rador/FOTO radioiasi.ro)