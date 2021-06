Scandal într-un club din Iași. Patru tineri au fost reţinuţi

O bătaie generală între mai mulţi bărbaţi s-a iscat, sâmbătă noapte, într-un club din Iași.

După mai multe discuții contradictorii, mai mulți tineri au început să-și împartă pumni și picioare și să arunce cu ce le venea în cale. Polițiștii au deschis o anchetă, iar patru tineri au fost reținuți.

UPDATE – Alți doi bărbați au fost reținuți de polițiști și introduşi în Arestul IPJ Iaşi.

„La data de 13 iunie a.c., conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi a dispus sesizarea din oficiu şi demararea de îndată de verificări, cu privire la conflictul care a avut loc între mai multe persoane într-un club din municipiul Iaşi, în noaptea de 12/13 iunie a.c.. In cadrul cercetărilor au fost ridicate şi vizionate imagini de pe camerele de luat vederi, au fost identificaţi şi audiaţi martori, precum şi persoanele care ar fi fost implicate în conflict. Astfel, în urma verificărilor şi investigaţiilor efectuate de poliţiştii Poliţiei Municipiului Iaşi şi Serviciului de Investigaţii Criminale Iaşi a rezultat faptul că pe fondul consumului de băuturi alcoolice între două grupuri de persoane s-a iscat un conflict spontan. În cauză a fost întocmit un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice. Pana in prezent niciuna dintre persoane nu a depus plângere penală. În baza probatoriului administrat în cauză, doi dintre barbatii bănuiţi de comiterea faptei au fost reţinuţi de poliţişti pentru 24 de ore, fiind introduşi în Arestul IPJ Iaşi. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt și luării măsurilor legale.”, se arată în comunicatul transmis de reprezentanții IPJ Iași.