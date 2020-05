Şapte muncitori din Sri Lanka, care lucrează la o fabrică din Focşani, confirmaţi cu COVID-19

Şapte muncitori din Sri Lanka, care lucrează la o fabrică de confecţii din Focşani, au fost depistaţi pozitiv la COVID-19, fiind internaţi în spitalele din Vrancea, în timp ce alţi 51 de muncitori srilankezi se află în autoizolare într-un centru modular deţinut de firmă pe raza comunei Garoafa.

Potrivit DSP Vrancea, faţă de contacţii persoanelor declarate pozitive au fost dispuse mai multe măsuri, în vederea evitării răspândirii infecţiei cu noul coronavirus.

‘Şapte persoane de la societatea de confecţii au fost identificate pozitiv la infecţia cu SARS-CoV-2. În prezent, persoanele care au prezentat simptomatologie au fost testate şi, în funcţie de situaţie, DSP Vrancea a dispus măsura de izolare la domiciliu pentru contacţii apropiaţi cazurilor confirmate de COVID-19 pentru o perioada de 14 zile începând cu data ultimului contact, desemnarea unei persoane responsabile cu efectuarea monitorizării stării de sănătate a persoanelor izolate, în locaţia din Garoafa, din rândul angajaţilor proprii sau din cadrul prin Serviciul de medicina muncii, monitorizarea zilnică a temperaturii corporale şi urmărirea semnelor de infecţie respiratorie‘, a declarat purtătorul de cuvânt al DSP Vrancea, Silviu Stanciu.

Potrivit acestuia, măsuri de izolare a persoanelor care au intrat în contact cu cazurile confirmate COVID-19 au fost dispuse şi pentru mai mulţi angajaţi srilankezi care îşi au domiciliul în municipiul Focşani.

În centrul modular de la Garoafa locuiesc la acest moment 51 de muncitori, care şi-au exprimat nemulţumirea faţă de situaţia în care se găsesc. Unii dintre aceştia au rămas fără contracte de muncă din motive nejustificate, spun ei, iar alţii, care au acuzat simptome nu au primit îngrijire medicală corespunzătoare.

‘Acum locuim aici 51 de persoane, câţiva dintre noi au fost duşi la spital. 21 de persoane au fost date afară, fără niciun motiv. Când a început această epidemia de coronavirus, câteva persoane au avut simptome, s-au simţit rău şi au stat acasă vreo două zile. Când s-au întors la muncă, i-au dat afară. Din motive disciplinare. Pentru cele 21 de persoane concediate, compania nu a asigurat mâncare, apă, nimic. Doar cei de la Crucea Roşie ne-au ajutat. Din cei care stau aici, mai sunt unii cărora le mai e rău, au avut febră, dureri de cap… Dar nu ne-au testat pe niciunul. Am sunat la ambulanţă, au venit şi pe unii i-au luat la spital. O doamnă doctor vine aici şi ne ia temperatura zilnic. Înainte de aceasta, aveam un doctor în fabrică la care mai mergeam. Pentru probleme foarte grave mergeam direct la spital‘, a declarat unul dintre muncitorii srilankezi cazaţi la Garoafa.

Muncitorii spun că au venit aici pentru a-şi face un viitor, însă acum, ar vrea să se întoarcă în Sri Lanka, dar nu au bani. Acum speră că vor primi plata pe orele pe care le-ar fi lucrat suplimentar, mai ales că aceştia susţin că un contract au semnat la plecarea din Sri Lanka şi un altul când au ajuns în Vrancea.

‘Cei care au fost concediaţi stau aici de o lună şi jumătate. Restul au deja două săptămâni de când stau în izolare. Nu avem nimic de făcut aici. Mulţi se gândesc să plece înapoi acasă, dar nu au bani. Sperăm ca societatea să ne dea banii pe ceea ce am muncit suplimentar, pe zilele de concediu. Unii au doi, trei ani de când sunt aici, alţii un an şi jumătate. Am venit aici să facem bani. Mulţi dintre noi provin din familii sărace şi sperau să-şi facă un viitor. Cel mai tânăr dintre noi are 22 de ani. Lucram nouă ore pe zi, uneori zece, câteodată veneam la lucru şi sâmbătă. Nu eram întotdeauna plătiţi. Când am plecat din Sri Lanka, am semnat un contract. Când am ajuns aici, am avut un alt contract, unul diferit, în limba română, pe care nu l-am înţeles. Ne-au spus că dacă nu semnăm, putem să plecăm înapoi acasă. Ne-au forţat să semnăm contractul în română. Într-o lună câştigăm 2.160 lei. Ne deduc din salariu banii de transport şi cazare. În contractul iniţial era scris că toate acestea vor fi gratis’, spun muncitorii.

Referitor la cei 21 de muncitori concediaţi de la firma de confecţii, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Vrancea susţine că aceste contracte au fost încetate cu acordul părţilor sau pentru motive disciplinare.

‘În luna martie au fost încheiate cinci contracte pentru lucrători de altă cetăţenie, la cererea lor. În luna aprilie au fost încetate alte 16 contracte pentru lucrători de altă cetăţenie, în majoritatea cazurilor în urma unor cercetări disciplinare. Din ceea ce am înţeles de la reprezentanţii fabricii, a fost vorba de persoane care, în stare de ebrietate, au comis anumite fapte de natură penală. În luna mai, au fost încetate opt contracte, pe acordul părţilor, la cererea lucrătorilor. Cei care sunt în izolare şi carantină cu avizul DSP, vor beneficia de concediul medical, care va fi transmis angajatorului şi va fi calculat şi plătit. În aceste cazuri, contractul de muncă se suspendă automat, iar angajatorul nu poate interveni asupra lui‘, a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al ITM Vrancea, Sebastian Ciocan.

Reprezentanţii societăţii comerciale angajatoare au transmis că toate deciziile de management luate la nivel intern ‘au respectat şi respectă reglementările în vigoare’.

‘Societatea comercială SORSTE SA (…) dorim să clarificăm următoarele: toate deciziile de management luate la nivel intern au respectat şi respecta reglementările în vigoare referitoare la legislaţia muncii, la drepturile şi libertăţile persoanelor şi la normele de securitate în muncă şi sănătate publică. Noi asigurăm în continuare protecţie socială şi condiţii normale de muncă pentru toţi angajaţii societăţii noastre, chiar şi în contextul acesta dificil. Suntem deschişi faţă de orice instituţie abilitată cu atribuţiuni de a face verificări. Vă solicităm, în consecinţă, să ne respectaţi opţiunile, ca orice diferend să îl reglementăm prin intermediul pârghiilor date de legislaţia în vigoare’, se arată într-un comunicat de presă semnat de reprezentantul legal al societăţii, Sorina Luminiţa Bucuraş.

Conform reprezentanţilor Serviciului pentru Imigrări Vrancea, în judeţul Vrancea sunt 26 de cetăţeni din Sri Lanka, cărora le-a expirat sau la expiră în curând permisul de muncă şi care au posibilitatea, ca în termen de 90 de zile, după starea de urgenţă, să-şi reglementeze situaţia, putând solicita prelungirea permisului de şedere.

