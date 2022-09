Protocolul pentru realizarea Centurii municipiului Buzău, semnat în prezenţa ministrului Grindeanu

Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a participat marţi, la Primăria Buzău, la semnarea protocolului pentru realizarea Centurii municipiului.

Aceasta va avea o lungime de 26 km şi va face legătura cu viitorul drum expres Buzău – Brăila şi cu viitoarea autostradă A7, Bucureşti – Ploieşti – Buzău – Focşani – Paşcani – Siret.

Primarul municipiului, Constantin Toma, a menţionat că proiectul ‘Buzău – oraş radial concentric’, prevede realizarea unui sistem ‘orbital’ de drumuri, respectiv a patru centuri, trei în interior şi una în exterior, care va înconjura localitatea.

‘Prin ceea ce se semnează astăzi, respectiv trei tronsoane din ceea ce numim oraşul de tip radial concentric, Buzăul va avea patru centuri. (…) Primele trei sunt definite prin Planul Urbanistic General, la care lucrăm şi suntem foarte avansaţi, iar a patra centură, sistemul orbital, 25,9 km din care astăzi se pot prelua de Ministerul Transporturilor 9,06 km (…), respectiv de la Podul de la Mărăcineni până la intersecţia cu drumul expres Buzău-Brăila, de unde se va intra pe autostrada A7’, a declarat Constantin Toma.

Ministrul Sorin Grindeanu a menţionat, printre altele, că investiţia va fi finanţată prin POIM şi Programul Operaţional de Transporturi.

‘Dincolo de ceea ce s-a semnat astăzi, să ştiţi că toată această zonă e o zonă extrem de importantă din punctul nostru de vedere, al Ministerului Transporturilor, şi o zonă în care se va investi extrem de mult în anii viitori. Ăsta este şi argumentul pentru care am hotărât, la nivelul CNAIR, înfiinţarea unei Direcţii Regionale la Buzău, pentru că sunt investiţii în toată această regiune, în toate cele patru judeţe pe direcţie regională, iar ceea ce se întâmplă astăzi este de fapt al 40-lea protocol semnat de către CNAIR cu autorităţile locale. Acest lucru l-am pornit din dorinţa de a descentraliza toate aceste lucrări. (…) Rolul CNAIR, al Ministerului este să plătească, iar lucrările, că vorbim de studiu de fezabilitate în primă fază, care este decontat prin POIM, că vorbim de fazele ulterioare, proiectare şi execuţie, toate acestea vor fi gestionate de Primăria municipiului Buzău. (…) Am convingerea că vă veţi înscrie în termen, pentru că POIM, aşa cum ştiţi, are termen de finalizare 31 decembrie 2023. Până atunci sunt convins că veţi termina studiul de fezabilitate, astfel încât să putem să-l decontăm, pentru ca fazele ulterioare, proiectare şi execuţie, să poată fi prinse pe Programul Operaţional de Transporturi 2021-2027. Acesta este scadenţarul’, a declarat, într-o conferinţă de presă, ministrul Transporturilor.

Preşedintele Camerei Deputaţilor şi liderul PSD, Marcel Ciolacu, prezent la eveniment, a declarat că acest proiect este decisiv pentru dezvoltarea judeţului Buzău, dar şi a întregii regiuni.

‘Asistăm la un exerciţiu de bune practici în ceea ce priveşte colaborarea dintre administraţia centrală şi administraţia locală. Nu am nicio reţinere să vă spun că Sorin Grindeanu este primul ministru care nu a trâmbiţat descentralizarea, este primul ministru care efectiv a mers la peste 40 de consilii judeţene şi primării şi a descentralizat lucrările de la CNAIR către administraţiile locale, unde sunt adevăraţii beneficiari, în cazul nostru fiind buzoienii. Din punctul meu de vedere, acest lucru ar trebui copiat şi la alte ministere, chiar şi la Ministerul Dezvoltării, la CNI, unde în acest moment toate lucrările se fac centralizat. Ele ar trebui descentralizate, obiectivele majore rămânând în atribuţiile Ministerului Dezvoltării. Cred că aceasta este calea de urmat. (…) E un proiect decisiv pentru buzoieni şi pentru firmele buzoiene această centură de 26 de kilometri, care va face legătura cu A7 şi viitorul drum expres Buzău-Brăila şi mai departe, continuându-se spre Autostrada A2 Constanţa (…) şi va duce la dezvoltarea atât a municipiului, cât şi a judeţului şi regiunii şi va uşura traficul extrem de mult’, a spus Marcel Ciolacu.

(AGERPRES/FOTO – imagine ilustrativă)