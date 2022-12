Piața Unirii Iași: Târgul de Crăciun al Meșterilor Populari, ediția a II-a

Asociaţia „ART – Meşteşugurile Prutului”, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iaşi, organizează Târgul de Crăciun al Meșterilor Populari, ed. a II-a

Perioada: 15-18 decembrie 2022, în intervalul orar 10,00 – 19,00

Locul de desfăşurare: Piața Unirii, Iaşi

Deschiderea oficială: vineri, 16 decembrie 2022, ora 12.00

În aceste vremuri destul de agitate pe care le trăim, peste 30 meșteri și creatorii populari din asociația noastră, dar și colaboratori, doresc să aducă la Iași un strop de bucurie și speranță ieșenilor și turistilor care poposesc in urbea noastră, expunând frumoase și autentice obiecte tradiționale pe care, cu dragoste și trudă le lucrează.

Pe de altă parte, în marea globalizare în care, deja suntem, dorim să promovăm tradiția meșteșugărească și frumoasele noastre obiceiuri din cea mai însemnată perioadă de sărbătoare românească a anului : Crăciunul și Anul Nou.

Programul manifestărilor, va cuprinde:

Ø demonstrații efectuate de meșterii populari în diferite domenii meșteșugărești, ca: olărit, pictură icoane, cioplitură în lemn, impletituri din fibre vegetale, ţesături, pielărit, etc ;

Ø daca vremea ne va permite vom organiza ateliere de creație interactive cu participarea elevilor de la școlile din Iași

Ø diseminarea în rândul vizitatorilor a unui pliant despre ‘Datini și obiceiuri în sărbătorile de iarnă la români’

Ø expunere cu vânzare de obiecte meşteşugăreşti autentice ale meşterilor populari veniţi la Iasi din Moldova, dar si din alte zonele etnografice ale tării, ce se pot constitui in frumoase si tradiționale cadouri de Crăciun

Ø in cadrul festivitatii de deschidere, studentii de la ASCOR Iași, precum si elevii de la Palatul Copiilor, Iași, ne vor cânta și încânta cu colinde și alte obiceiuri tradiționale, unite sub genericul “DESCHIDE UȘA, CREȘTINE”!

Ne sunt alături, ca parteneri: Primăria Municipiului Iași; Muzeul Etnografic al Moldovei, din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” – Iași; Ateneul Național din Iași; Asociaţia Dialog Pentru Dezvoltare (ADD) – Iași; Asociația Societăților Imobiliare din Moldova (A.S.I.M.); Centrul de Informare Turistică – Iași; Palatul Copiilor- Iași; Asociația Studenților Creștini Ortodocși din România (ASCOR) – filiala Iași.

RADIO IAȘI este partener media al evenimentului