Peste 90 studenți și elevi din 19 țări vor participa la cea de a patra ediție a Școlii Internaționale de Vară JASSY la UAIC

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează, în perioada 5 – 16 iulie 2021, cea de a patra ediție a Școlii Internaționale de Vară JASSY (a Journey through life and hArd sciences, economicS, Social sciences and the tourism industrY), la care sunt așteptați 69 de studenți din Algeria, Austria, Bangladesh, Danemarca, Federația Rusă, Georgia, Germania, Italia, Olanda, Pakistan, Polonia, Republica Moldova, Slovenia, Spania, Turcia, Ucraina, Vietnam, precum și studenți și elevi din liceele din Iași. Aceștia vor studia și vor putea obține 6 credite ECTS la cursurile unuia dintre următoarele module interdisciplinare:

 Life Sciences in the Race Against Emerging Threats to Human Health;

 Hard Sciences Unveiled – an Interdisciplinary Tour;

 Finance and Risk Management;

 Strategic Human Resource Management;

 Eastern Europe: Cultural Frames, Identities and Social-Political Perspectives;

 Tourism at the Eastern Border of the EU. Interdisciplinary Training for Tour Guides.

Deschiderea cursurilor va avea loc luni, 5 iulie 2021, la ora 9.00, în Aula Magna „Mihai Eminescu” a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în prezența doamnei Prof. univ. dr. Daniela Cojocaru, prorector pentru relaţii internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare și a coordonatorilor celor șase module interdisciplinare: Conf. univ. dr. Alina Petre, Conf. univ. dr. habil. Ionuț Topală, Conf. univ. dr. Silviu Ursu, Lect. univ. dr. Carmen Aruștei, Prof. univ. dr. Daniela Șoitu, Lect. univ. dr. Mihai Bulai.

În cadrul modulului „Hard Sciences Unveiled – an Interdisciplinary Tour” participanții vor studia, printre altele, despre inteligența artificială și tehnici spectroscopice utilizate în monitorizarea atmosferei. Modulul „Finance and Risk Management” va oferi participanților o introducere în

măsurarea și gestionarea riscurilor financiare, în acord cu cerințele certificărilor de prestigiu la nivel mondial în domeniu. Studenții care s-au înscris la modulul „Strategic Human Resource Management” vor dobândi abilitatea de a genera și integra competențe organizaționale cheie, de a

realiza o analiză strategică profesionistă și de a crea valoare pentru organizația în care vor activa ca specialiști în resurse umane. Modulul „Eastern European Perspectives” va oferi participanților posibilitatea de a interpreta corect particularitățile culturii est-europene dar și de a descoperi profunzimile celei mai estice limbi romanice, limba română. Studenții care vor participa la cursurile modului „Tourism at the Eastern Border of the EU. Interdisciplinary Training for Tour Guides” vor avea posibilitatea de a descoperi secretele carierei unui ghid turistic de succes cu ajutorul unei abordări interdisciplinare.

Oferta academică a ediției de anul acesta include un modul interdisciplinar nou, intitulat „Life Sciences in the Race Against Emerging Threats to Human Health”, care le va oferi participanților atât cunoștințe teoretice cat și oportunitatea de a dezvolta abilități practice în domeniul Științelor Vieții. Vor fi abordate îndeosebi metode actuale de caracterizare a proteinelor si peptidelor, metode utilizate pentru identificarea poluanților în natură, experimentarea secvențierii genetice și a simulărilor moleculare.

Școala de Vară JASSY propune de asemenea activități zilnice extracuriculare, precum inițierea în canotaj, practica observării păsărilor, interpretarea hărții celeste, turul ghidat al orașului, vizite la mănăstiri, muzee, situri geologice din împrejurimile Iașului și multe altele.

Mai multe informații despre Școala de Vară JASSY 2021 se găsesc la adresa: www.uaic.ro/jassy