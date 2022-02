Noi oportunități de practică plătită pentru studenții USV Iași

Studenții Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) au la dispoziție noi oportunități de practică în țări ale Uniunii Europene. Mai exact, este vorba despre oferte de practică în Germania prin IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience). Astfel, Universitatea Justus Liebig din Giessen (JLU Giessen) și Universitatea de Științe Aplicate din Dresda (HTW Dresden) oferă fiecare câte două stagii de practică de opt săptămâni pentru studenții USV Iași.

„Perioadele de practică la cele două instituții sunt diferite, de exemplu pentru JLU Giessen este vorba despre 1 august – 30 septembrie 2022 și 01 iulie – 31 august 2022 pentru HTW Dresda, iar termenele limită de înscriere sunt prevăzute pentru luna aceasta. Pentru tinerii care doresc să beneficieze de aceste stagii de practică, sunt necesare fie cunoștințele de limbă engleză, fie cunoștințele de limbă germană. Beneficiile aduse de aceste stagii sunt diverse, studenții au posibilitatea de a cunoaște aspecte ale tehnologiilor aplicate de instituțiile partenere, dar și de a câștiga bani pe timpul verii, sumele fiind de 860 euro pe lună”, a declarat conf. dr. Florin LIPŞA, prodecanul Facultății de Agricultură a USV Iași.

Studenții USV Iași au la dispoziție mai multe posibilități de pregătire în afara țării, atât în cadrul mobilităților din cadrul programului Erasmus+, cât și stagiile de practică în străinătate pe baza convențiilor cu instituții partenere din țări precum Anglia, Belgia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Spania, Danemarca și SUA.

(Comunicat de presă)