Muzeul Judeţean Botoşani – Noaptea Muzeelor 2022

Muzeul Judeţean Botoşani organizează sâmbătă, 14 mai 2022, evenimentul cultural intitulat Noaptea Muzeelor.

Înscriindu-se în cadrul manifestărilor organizate anual, la nivel european, sub patronajul Consiliului Europei, al UNESCO şi al Consiliului Internaţional al Muzeelor, dar şi la nivel naţional, sub coordonarea Reţelei Naţionale a Muzeelor din România, evenimentul din acest an oferă publicului botoşănean posibilitatea de a vizita Muzeul de Etnografie Botoşani, Muzeul de Ştiinţele Naturii Dorohoi, Muzeul ‘Ştefan Luchian’ Ştefăneşti şi Muzeul de Arheologie Săveni.

La Muzeul de Etnografie, pe lângă expoziţia etnografică de bază, va putea fi vizitată şi expoziţia temporară intitulată ‘Lumea rurală în arta plastică’, al cărei vernisaj va avea loc la orele 19.00. Vor prezenta Maria-Laura Tocariu şi Liviu Şoptelea.

La Muzeul de Ştiinţele Naturii Dorohoi pot fi vizitate atât expoziţia permanentă, cât şi cea foto-documentară intitulată ‘Judeţele Botoşani şi Dorohoi în La Belle Epoque’. Prin intermediul ilustraţiilor şi al textelor, va fi evocată perioada de maximă dezvoltare a celor două entităţi administrative corespunzătoare ultimului sfert de veac al secolului al XIX-lea şi începutului secolului XX. A fost o epocă în care preocupările personalităţilor locale în direcţia modernizării s-au concretizat în construirea unor importante edificii publice, care astăzi reprezintă mărturii ale importanţei celor două judeţe pe harta vechii Românii.

Muzeele de la Ştefăneşti şi de la Săveni propun publicului vizitarea expoziţiilor permanente.

Pe parcursul evenimentului, accesul vizitatorilor va fi gratuit. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)