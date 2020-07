Ministrul Muncii: Peste 100.000 de persoane continuă să se afle, în momentul de faţă, în şomaj tehnic

UPDATE ora 13:50 – Peste 100.000 de persoane continuă să se afle, în momentul de faţă, în şomaj tehnic, a declarat, vineri, la Botoşani, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru.

Ea a afirmat că măsurile de susţinere a persoanelor afectate de pandemia de COVID-19 nu vor fi întrerupte, arătând că ‘măsura şomajului tehnic a fost utilă, eficientă, livrată la timp şi accesată foarte simplu’.

‘Diferenţa dintre acest guvern şi guvernul anterior este că noi avem rezultate şi avem rezultate într-o perioadă cu totul excepţională pentru care nimeni nu te-a pregătit să o gestionezi, dar pe care apreciez că am gestionat-o cât mai bine cu putinţă’, a afirmat Alexandru într-o conferinţă de presă susţinută la finalul unei întrevederi cu oamenii de afaceri din Botoşani.

Violeta Alexandru a admis că, în cazul în care România ar reveni la starea de urgenţă, Guvernului îi va fi ‘îngrozitor de greu’ să finanţeze şomajul tehnic.

‘Dacă se întâmplă, o să găsim soluţii. Preferabil ar fi să nu (să nu fie instituită starea de urgenţă n.r.), pentru că toate aceste contribuţii la buget înseamnă contribuţii ale noastre, ale tuturor celor care muncim. A nu mai munci înseamnă mai puţine contribuţii, mai puţine resurse pentru plata serviciilor publice, a beneficiilor şi a drepturilor oamenilor’, a adăugat ministrul.

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, participă, vineri, la o întâlnire cu oamenii de afaceri din Botoşani, la invitaţia preşedintelui Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului, Valeriu Iftime.

Întâlnirea are loc la sediul societăţii comerciale Formens SRL, care deţine cea mai mare fabrică de confecţii din municipiul Botoşani, la ea fiind prezenţi în special oameni de afaceri din industria uşoară.

Violeta Alexandru a venit însoţită la discuţiile cu mediul de afaceri din Botoşani de preşedintele filialei teritoriale a PNL, senatorul Costel Şoptică.

În programul vizitei la Botoşani, ministrul Muncii mai are inclusă o vizită la fabrica de confecţii Conted Dorohoi, dar şi la Fundaţia Hand of Help.

(Agerpres/FOTO radioiasi.ro)