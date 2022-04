(INTERVIU) Zilele Școlii ”Ștefan Bârsănescu” din Iași

Școala Gimnazială “Ștefan Bârsănescu” din Iași a organizat, săptămâna aceasta, o ediție specială a Zilelor unității de învățămînt. Activitățile educative au marcat împlinirea a 30 de ani de la înființarea instituției, prilej de bucurie atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice.

Cu acest prilej au fost organizate dezbateri, expoziții, ateliere de lectură și jurnalism.

Despre programul manifestărilor, dar și despre oferta educațională a școlii “Ștefan Bârsănescu” i-a vorbit Andreei Daraban, doamna Cecilia Chifu, consilier educativ în cadrul instituției.

Andreea Daraban: Școala Gimnazială “Ștefan Bârsănescu” din Iași a împlinit 30 de ani de la înființare.Pentru a marca momentul, în această săptămână, au fost organizate o serie de evenimente despre care ne vorbește doamna Cecilia Chifu, consilier educativ în cadrul unității de învățământ.

Cecilia Chifu: În această săptămână, împreună cu colegii mei, am organizat o paletă foarte largă de activități, activități pe care ni le-am dorit să fie, de data aceasta, foarte practice și să-i pună pe copii în situația de a lucra ei înșiși diverse creații literare. Am avut ateliere de lectură, expoziții plastice, am derulat dezbateri pe diverse tematici actuale. Ne-am propus să urmărim și conceptele de bază pe care Ștefan Bârsănescu le-a introdus în pedagogia românească fiind un profesor cu o pregătire foarte vastă, atât în țară, la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, cât și în străinătate, de unde a preluat la acea vreme, jumătatea secolului al XX-lea, ideile noi din școlile europene.

Andreea Daraban: Ce planuri are Școala „Ștefan Bârsănescu”. Știu că au început înscrierile pentru clasa pregătitoare, urmează și înscrierile pentru clasa a V-a. Ce vă propuneți pe viitor?

Cecilia Chifu: Ne propunem să realizăm o ofertă educațională cât mai largă pentru copiii care se înscriu în școala noastră.

Andreea Daraban: Să revenim la clasa pregătitoare. Câte clase vor fi?

Cecilia Chifan: Vor fi 6 clase anul viitor și sperăm să fie suficiente pentru că cererea pentru înscriere în clasa pregătitoare este destul de mare și am avut destul de multe dificultăți în acești ani de pandemie cu numărul foarte mare de copii. Sperăm, poate, că anul acesta ne vom înscrie în niște cifre normale.

Andreea Daraban: În ceea ce privește clasa a V-a, va fi concurs, va fi o testare?

Cecilia Chifan: Ca de obicei școala noastră organizează o selecție pentru copiii care doresc să studieze limba engleză intensiv. Această selecție se va realiza spre sfârșitul anului școlar pentru cele două clase de intensiv care vor fi în școala noastră anul viitor. În total vor fi 5 clase.

Pentru mai multe informații despre Școala Gimnazială “Stefan Bârsănescu” din Iași – accesați linkul https://scsb.ro/

(Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO scsb.ro)