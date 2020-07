IAȘI: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” a înregistrat peste 4.200 de candidați la admitere, cu 15% mai mult față de anul trecut

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a înregistrat un nou an cu cifre record la admitere: din centralizarea dosarelor depuse până marți, 28 iulie, reiese faptul că există cu peste 15% mai mulți candidați la cele 11 facultăți ale universității față de anul de referință 2019, când se marcase cea mai bună admitere din ultimii 12 ani.

În mod concret, au fost 4.216 candidați: 3.453 pe locurile de la buget, 214 pentru locurile cu taxă și 549 pentru locurile destinate românilor de pretutindeni. În condițiile în care anul trecut se înregistraseră 3.600 de dosare atât pentru locuri de la buget destinate candidaților români, cât și cele pentru candidații români de pretutindeni.

„Numărul înscrierilor din acest an la studiile de licență confirmă trendul ascendent de care se bucură în ultima vreme educația care pune bazele profesiilor de inginer și arhitect. Așa cum spuneam și cu alte ocazii, necesitatea dezvoltării domeniilor industriale producătoare de bunuri va solicita din ce în ce mai mulți specialiști, fenomen amplificat de criza pandemică prin care trecem, revenirea la o economie normală nefiind posibilă fără implicarea acestor specialiști”, a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul TUIASI.

Grație sistemului implementat în premieră în 2017 de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, un absolvent de bacalaureat s-a putut înscrie cu un singur dosar și cu o singură taxă plătită la oricâte specializări a dorit de la cele 11 facultăți ale TUIASI. Astfel, nu s-a contorizat numărul dosarelor depuse, ci poate fi determinat mult mai exact numărul de candidați. Prin același sistem va gestiona acum repartiția studenților în funcție de preferințele lor și va genera listele cu rezultate care vor putea fi consultate începând cu ziua de miercuri, 29 iulie, pe platforma www.admitere.tuiasi.ro, aceeași pe care a putut fi urmărită în timp real situația înscrierilor.

„Menținând același sistem de admitere, numărul candidaților fizici a depășit cu aproape 50% numărul locurilor alocat la buget pentru studenții români și cu peste 70% numărul de locuri pentru românii de pretutindeni. În mod evident, aceste cifre reprezintă o reușită care se încadrează în evoluția ultimelor admiteri. Comparativ cu 2019, un an de referință, anul acesta am înregistrat o creștere cu 15% la numărul înscrierilor la studiile de licență pentru români și 25% pentru românii de pretutindeni, în principal din Republica Moldova. Deci putem discuta despre un nou record al admiterii la Politehnica ieșeană”, a completat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval.

Admiterea la studiile de master la TUIASI va continua până la data de 5 august, fiindcă examenele de finalizare a studiilor de licență au fost prelungite până în data de 31 iulie în urma măsurilor de prevenție luate la nivel național în contextul pandemiei COVID-19. Rectorul TUIASI, prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, explică însă faptul că nu putem prevedea exact care va fi situația finală de la master în ceea ce privește numărul final de persoane înscrise, fiindcă promoția de licență 2020 a fost admisă în ultimul an în care a funcționat sistemul anterior de admitere, nefiind foarte numeroasă.

„În plus, solicitarea ridicată de specialiști ingineri pe piața muncii îi determină pe absolvenți să se angajeze imediat, într-un număr care devine de la an la an tot mai ridicat, ceea ce este firesc, și să renunțe la continuarea studiilor de master, ceea ce le poate afecta dezvoltarea profesională”, a specificat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval.

Sesiunea de toamnă de admitere la TUIASI va avea loc în perioada 7 – 18 septembrie, numărul de locuri disponibile, la taxă și la buget, urmând a fi stabilit după perioada de confirmare a înscrierilor. (Radio Iași/ FOTO radioiasi.ro)