Iași: Teatrul Luceafărul se reîntâlnește față-n față cu publicul său

Perioada stării de urgență cauzată de pandemia cu noul Coronavirus a strămutat activitatea de prezentare a spectacolelor teatrale în mediul electronic.

Cele aproape două luni de distanțare impusă au devenit un interval foarte plin, cu evenimente adaptate la noul context. Sub titlul „La distanță, dar în continuare împreună!”, instituția ieșeană pentru copii și tineret a prezentat înregistrări video difuzate online 12 spectacole din arhiva artistică. Feedback-ul publicului a fost extraordinar, practic numărul de urmăritori pe rețelele de socializare și pe canalul youtube dublându-se. O serie de concursuri au stimulat reacțiile fanilor sub forma unor mesaje scrise, desene, like-uri și comentarii, fortificând legătura creatorilor cu publicul. În același demers de menține a contactului strâns cu spectatorii, Teatrul Luceafărul a pus la dispoziție trailere ale propriilor spectacole pe post de suport video pentru activitățile desfășurate acasă cu părinții sau cu profesorii.

Ediția a XIV-a a Festivalului de teatru școlar „Hai la teatru!” s-a finalizat online, cele 52 de trupe participante (618 elevi artiști, 67 de coordonatori) fiind distinse cu premii acordate pe baza vizionării înregistrărilor video. Diplomele au fost livrate pe email.

Un alt program de mare succes a fost „Săptămâna copiilor de toate vârstele” (26 mai-1 Iunie), cu filmulețe realizate de actori utilizând mijloace de expresie foarte variate (storytelling, teatru de obiecte, de umbre, teatru de hârtie, animație etc.) plus un film-surpriză „Și noi am fost copii”, cu echipa artistică a Teatrului Luceafărul, în copilărie și în prezent. „A fost o provocare această scoatere forțată din zona obișnuințelor profesionale, care ne-a stimulat creativitatea în formule specifice artei teatrale. Legăturile cu publicul s-au ranforsat, reatestând capacitatea artiștilor noștri de a se reinventa și de a dezvolta relația emoțională cu publicul tânăr căruia i se adresează”, precizează Oltița Cîntec, directorul artistic al Teatrului Luceafărul.

În acest sfârșit de săptămână, echipa se va reîntâlni față-n față cu publicul său. O va face în aer liber, respectând toate regulile sanitare impuse de autorități, în curtea de la Bojdeuca lui Ion Creangă din Țicău. Astfel, sâmbătă, 6 iunie, de la orele 16 și duminică, 7 iunie, de la orele 11, pot fi vizionate două reprezentații cu URSUL PĂCĂLIT DE VULPE după Ion Creangă. Biletele pot fi achiziționate de la casieria Teatrului Luceafărul sau de pe platforma www.bilet.ro. Prețul unui bilet este 12 lei. Spectatorii vor fi așezați la distanță de 2 m (membrii aceleiași familii stau grupați), sunt rugați să aibă măști și substanțe dezinfectante. Pentru evitarea aglomerării, publicul este așteptat cu cel puțin 15 minute înainte de începerea reprezentației. Întrucât vor fi primii spectatori după pandemie, vor primi mici cadouri din partea Teatrului. (Radio Iași/ FOTO radioiasi.ro)