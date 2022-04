Iași: Romanian Mental Health Film Festival (5 – 8 mai)

Primul festival de film dedicat sănătății mentale, Romanian Mental Health Film Festival se va desfășura la Iași pe 5, 6, 7 și 8 mai 2022 în 5 locații din oraș.

În program sunt incluse 8 proiecții de film, 3 dialoguri și 5 petreceri. Intrarea este libera și accesul se face pe bază de înscriere.

RMHFFest își propune să folosească filmul pentru a iniția conversația despre probleme importante și complexe din realitatea imediată, onorând expertiza oamenilor.

Programul Festivalul include:

8 proiecții de film:

1. După Dealuri

2. Cracking Up

3. Adieu Lacan

4. Otto Barbarul

5. Sorry We Missed You

6. Land Of Not Knowing

7. Elephant Song

8. Noi Împotriva Noastră

3 dialoguri:

1. Katia Pscariu & Vlad Tăușance

2. Tibi Ușeriu & Mihai Dobrovolschi

3. Vasile Ernu & Felicia Stoica

4 petreceri

1. Cel Visător

2. Vlad Dobrescu, Nipple Tropicana

2. Silent Strike, Dan Basu

4. Les Animaux

5 locații:

1.Teatrul Luceafăru

2. Casa de Cultura Mihai Ursachi

3. Casa Muzeelor

4. Cafeneaua Acaju

5. Bistro Bindu

Intrarea la evenimente este liberă și se face pe bază de înscriere

Am decis să folosim în comunicarea noastră sintagma “sănătate mentală” pentru că oferă o definiție mai largă, în acord cu complexitatea trăirilor umane, în timp ce “mintal” acoperă doar fenomene ce țin de minte și de procese psihice.

Sănătatea mentală este un element esențial al stării de bine a oamenilor, deși mai puțin discutată și cercetată decât alte variabile care contribuie la stare de bine generală (well-being).

Sănătatea mentală include bunăstarea noastră emoțională, psihologică și socială. Afectează modul în care gândim, simțim și acționăm. De asemenea, contribuie la felul în care gestionăm stresul, relaționăm cu ceilalți și facem alegeri.

Romanian Mental Health Film Festival își propune să ofere un context în care să se discute despre importanța sănătății mentale și despre implicațiile diverse pe care aceasta le are la nivel individual, relațional și comunitar prin intermediul unui program de filme artistice; discuții cu artiștii și regizorii implicați în realizarea filmelor; dialoguri cu persoane relevante din diferite

domenii; evenimente de socializare.

Subiectul sănătății mentale poate fi delicat pentru mulți dintre noi și suntem conștienți că poate fi asociat cu stigmă, discriminare sau trăiri neplăcute. Credem că discuții organizate, dar relaxate, ne pot ajuta să gestionăm diferit felul în care vorbim despre sănătatea mentală și, astfel, să găsim soluții mai adecvate.

RMHFFest este un proiect de lungă durată, cu ediții anuale în luna mai, care la nivel internațional este luna Conștientizării Sănătății Mentale (eng. Mental Health Awareness Month). Pe parcursul anului, festivalul va avea evenimente satelit în jurul unor proiecții de film organizate atât în Iași, cât și în alte orașe.

Festivalul va susține evenimente culturale și de specialitate prin recomandări de filme. Strategia pe termen lung a festivalului este să devină o competiție internațională de film, cu un juriu reprezentativ pentru cinematografie și domeniul sănătății mentale.

Detalii complete despre fiecare eveniment