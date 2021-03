Iaşi: Număr mare de pacienţi COVID-19 la Unitatea de Primire a Urgenţelor de la Spitalul ‘Sf. Spiridon’

Un număr tot mai mare de pacienţi infectaţi cu SARS-CoV-2 ajung la Unitatea de Primire a Urgenţelor de la Spitalul ‘Sf. Spiridon’ din Iaşi întrucât nu sunt locuri disponibile la terapiile intensive în spitalele COVID-19 şi suport COVID-19.

Şefa UPU, Diana Cimpoeşu, a declarat, marţi, că în prezent la această unitate medicală sunt tratate cinci persoane, printre care o gravidă.

‘Iaşul are acum în Urgenţe un număr mare de pacienţi COVID pozitiv. Dintre aceştia, mulţi au nevoie de terapie intensivă. E vorba de pacienţi care necesită de la început terapie respiratorie non-invazivă şi tratament complet. (…) Sunt pacienţi care în acest moment nu au loc în terapiile intensive din spitalele COVID şi suport COVID din judeţul Iaşi şi sunt trataţi în urgenţă. În acest moment sunt trei pacienţi pe ventilaţie non-invazivă şi doi pacienţi cu necesar de oxigen cu flux mare. Ei sunt trataţi în Urgenţă şi de medicul infecţionist, şi de medicul de medicină internă, dar în primul rând de medicul de urgenţă care face ventilaţia non-invazivă şi monitorizează pacientul. Aşteptăm eliberarea unor locuri prin evoluţia favorabilă a pacienţilor. Asta e tot ce ne dorim, însănătoşirea pacienţilor care sunt în acest moment în secţiile ATI din judeţul Iaşi. Din nefericire, în unele zile eliberarea locului se întâmplă şi prin decesul unor pacienţi care au forme grave’, a explicat Diana Cimpoeşu.

Potrivit medicului, printre persoanele care au COVID-19 şi care primesc îngrijire medicală la UPU din lipsa locurilor în terapiile intensive de la cele şase spitale suport COVID-19 din Iaşi se află şi o gravidă care necesită ventilaţie non-invazivă.

‘Ea este unul din cei trei pacienţi aflaţi în clipa asta pe ventilaţie non-invazivă şi necesită în continuare terapie. Face un tratament complex şi este supravegheată deocamdată şi tratată de noi în Urgenţe în aşteptarea unui loc în terapie intensivă’, a declarat dr. Cimpoeşu.

Medicul atrage atenţia că pacienţii ajunşi la spital sunt tineri şi au forme grave de boală.

‘Constatăm că în acest al treilea val numărul formelor grave este mai mare, iar decompensarea, în primul rând respiratorie, în al doilea rând, cardiacă, şi a altor organe a acestor pacienţi, este mai gravă şi apare mai rapid. Avem pacienţi de la 32 la 60 de ani. Deci, pacienţi tineri care necesită ventilaţie non-invazivă pentru insuficienţa respiratorie non-COVID. Am dori ca toţi oamenii care au simptome să se testeze, să fie monitorizaţi de medicul de familie şi să ajungă la timp la spital. Am avut în aceste zile forme de afectare pulmonară până la 90%, iar 90% înseamnă o mică zonă de parenchim pulmonar care mai poate face schimburi gazoase şi o şansă foarte mică pentru pacient de a supravieţui în ciuda terapiei intensive. Terapia intensivă înseamnă singura şansă de salvare a acestor pacienţi, dar eforturile sunt uriaşe, iar pacientul care are şi alte comorbidităţi nu evoluează aşa cum şi-ar dori echipa medicală’, a spus Cimpoeşu.

Potrivit sursei citate, se fac eforturi pentru a transfera unitatea mobilă de terapie intensivă de la Spitalul Judeţean din Botoşani către Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi, pentru că este tot mai mare numărul de pacienţi care necesită terapie intensivă în acest moment în Iaşi, iar cererile de transfer din toată Regiunea de Nord Est sunt în creştere în ultimele 10 zile. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)