Iaşi: CJ susţine dezvoltarea unui centru pentru copiii cu dizabilităţi

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Iaşi, Costel Alexe, şi directorul naţional al Fundaţiei Hope and Home for Children România, Ştefan Dărăbuş, au semnat, joi, un acord de asociere privind dezvoltarea unui centru de tip respiro destinat copiilor cu dizabilităţi din judeţ.

În urma acestei asocieri, Consiliul Judeţean va pune la dispoziţia fundaţiei HHC România terenul pe care va fi ridicat centrul, iar Fundaţia s-a angajat să investească în construirea şi dotarea lui o sumă de până la 550.000 de euro.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, cel de-al treilea partener al acestei asocieri, va identifica familiile cu copii care au nevoie de serviciile Centrului Respiro şi va asigura personalul care se va ocupa de activităţile cu beneficiarii.

‘În vremurile acestea complicate, trebuie să ne întărim capacitatea de a-i ajuta pe cei în nevoie, să fim mai uniţi şi mai solidari, iar construirea acestui centru pentru copiii cu dizabilităţi a venit la momentul potrivit. Până acum, Fundaţia a investit peste 11,5 milioane de lei, în parteneriat cu DGASPC, pentru a contribui la îmbunătăţirea serviciilor sociale. Peste 6 milioane de lei sunt deja investiţi în proiectele finalizate, iar restul în proiectele care sunt în curs de implementare. La aceştia se adaugă alţi peste 4 milioane de lei alocaţi ca sprijin pentru prevenirea instituţionalizării şi pentru reintegrarea copiilor instituţionalizaţi în familii. Este un efort impresionant pe care oameni de bună credinţă şi cu suflet mare îl fac pentru copiii judeţului, iar noi, autorităţile, trebuie să ne implicăm, să fim deschişi şi receptivi pentru a-i susţine, reducând blocajele, birocraţia, punând la dispoziţie resursele pe care le avem, astfel încât împreună să facem mai mult pentru serviciile sociale’, a declarat preşedintele CJ Iaşi, Costel Alexe.

Centrul Respiro va găzdui pentru o perioadă limitată de timp copiii cu dizabilităţi care sunt îngrijiţi de asistenţi maternali sau în propriile familii.

‘Din ce am constatat noi, atunci când copiii cu deficienţe severe ating vârsta de 12-13 ani este momentul în care multe familii nu mai pot lupta. Centrul Respiro le va oferi posibilitatea copiilor de a sta două, trei nopţi, pentru ca părinţii şi asistenţii maternali să se odihnească. Prin acest serviciu, mulţi copii cu nevoi speciale vor fi ajutaţi să rămână în familii şi, în acelaşi timp, va creşte numărul de asistenţi maternali specializaţi. Având această posibilitate de a lua o pauză şi a-şi reface forţele, cei care sunt asistenţi maternali nu vor renunţa atât de uşor şi vor fi încurajaţi şi alţii să facă asta’, a declarat directorul naţional al Fundaţiei Hope and Home for Children România, Ştefan Dărăbuş.

Centrul Respiro destinat copiilor cu dizabilităţi din judeţul Iaşi urmează să fie finalizat în doi ani.

(AGERPRES/Foto radioiasi.ro)