Grădina Botanică Iași: Expoziție cu specii de ciuperci comestibile și toxice

Începând de sâmbata, 8 octombrie 2022, ora 11.00, până duminică, 9 octombrie 2022, ora 18.00, va invitam sa vizitati expozitia anuala cu specii de ciuperci comestibile si toxice, colectate din sectiile Gradinii Botanice, padurile din imprejurimile municipiului Iasi, dar si din zona montana a judetelor Neamt si Suceava.

Cu prilejul acestei editii vor fi prezentate esantioane cu specii de ciuperci cunoscute sau mai putin cunoscute, care surprind prin forme, dimensiuni, culori, dar si prin importanta alimentara, farmaceutica si ecologica in cadrul ecosistemelor in care traiesc. Speciile vor fi insotite de diagnoze unde sunt evidentiate principalele caractere ce permit evitarea confuziilor intre ciupercile comestibile si cele toxice. Vor fi expuse numeroase exemplare de Amanita phalloides, cea mai toxica specie din Romania, cunoscuta sub numele de buretele viperei.

Evenimentul este organizat in cadrul manifestarilor prilejuite de cea de-a XXXVII-a ediție a Zilelor Academice Ieșene, de catre Subcomisia de Ocrotire a Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Romane – Filiala Iasi, in colaborare cu specialişti de la Grădina Botanică „Anastasie Fătu” Iaşi, studenţi doctoranzi şi masteranzi de la Facultatea de Biologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Expozitia poate fi vizitata in compartimentul de la intrarea in serele noi. Pretul de intrare este de 10 lei, iar pentru grupurile organizate este de 5 lei.

Fotografiatul este liber.