Galaţi: Peste 100 de participanţi din 24 de judeţe la Concursul Naţional de Pescuit pentru Persoanele cu Deficienţe de Vedere

Un număr de 102 de concurenţi, nevăzători şi însoţitorii lor, din 24 de judeţe, participă, joi, la Concursul Naţional de Pescuit pentru Persoanele cu Deficienţe de Vedere, informează Biroul de presă al Consiliului Judeţean (CJ) Galaţi.

‘Cu mare bucurie am dat, la balta Zătun, startul unei noi ediţii a singurei competiţii naţionale din ţară de pescuit sportiv destinată persoanelor cu deficienţe de vedere. Continuăm astfel şi anul acesta un proiect de suflet pentru mine, care aduce atât de multă bucurie şi care înseamnă foarte mult pentru toţi cei care participă la această competiţie pescărească. A fost o reală plăcere să mă reîntâlnesc cu cei care au participat şi în anii trecuţi la acest eveniment, iar celor sosiţi pentru prima oară la Galaţi le-am urat din suflet Bun Venit. Cu toţii sunt oameni extraordinari, care ne inspiră şi ne dau curaj. Dincolo de întrecerea pescărească, acest frumos şi unic eveniment înseamnă relaxare în aer liber, socializare şi sper eu multă voie bună. Am făcut tot ce era necesar pentru ca nevăzătorii şi însoţitorii lor să se simtă foarte bine şi să se bucure din plin de această zi minunată şi am asigurat cazarea, masa, transportul la baza de agrement şi bineînţeles premiile concursului’, a declarat preşedintele CJ Galaţi, Costel Fotea.

Potrivit acestuia, se vor acorda premii pentru locurile I, II şi III, cel mai tânăr pescar şi cea mai mare captură.

Anul acesta în competiţie s-au înscris 102 persoane din Galaţi, Argeş, Bacău, Bistriţa, Botoşani, Braşov, Bucureşti, Buzău, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Vaslui şi Vrancea.

