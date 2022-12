Galaţi: Ministrul Rafila admite că e nevoie de un spital nou în municipiu, dar nu poate fi realizat prin PNRR

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat vineri, la Galaţi, că este nevoie de un nou spital în acest municipiu, în condiţiile în care zona Galaţi-Brăila este a doua aglomerare urbană din ţară după Bucureşti, însă lista de spitale care pot fi finanţate prin PNRR s-a închis, iar pentru realizarea proiectului este nevoie de găsirea altor surse de finanţare.

‘Un spital care are 50 de ani, cum este şi cel din Galaţi, are nevoie de o reabilitare profundă sau de o clădire nouă. Ca să faci o reabilitare profundă este mai complicat deoarece trebuie să-l închizi parţial. O opţiune este construirea unui spital nou, dacă există teren. Şi cred că există la Consiliul Judeţean. Zona este foarte populată, nu numai că este centru regional. Galaţi-Brăila va deveni o zonă aglomerată mare, cred că a doua din ţară, după Bucureşti. Cred că se justifică, dacă există studiu de fezabilitate. Cred că este nevoie de un nou spital la Galaţi’, a declarat Aleandru Rafila.

Ministrul Rafila precizat însă că lista de spitale vizate de investiţii cu finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) nu mai poate fi modificată, iar în ea nu se regăseşte nicio investiţie spitalicească în Galaţi, iar pentru construirea unui spital nou în municipiu vor trebuie găsite alte fonduri.

‘Nu am găsit nicio unitate spitalicească din judeţul Galaţi în lista pe care ne-a lăsat-o fostul guvern. Am găsit 22 de judeţe care nu aveau nici măcar un obiectiv pe această listă, în schimb alţii aveau patru. Cum s-a luat această decizie, am încercat să aflu, nu mi s-a dat niciun răspuns. Am fost la Bruxelles să completez lista şi răspunsul a fost că nu se poate. Asta mi-a spus Comisia Europeană’, a spus Rafila.

Pe de altă parte, Consiliul Judeţean Galaţi a început deja demersurile pentru realizarea unui nou spital. Conform proiectului, znitatea medicală va avea 375 de paturi şi secţii moderne, dotate cu aparatură de ultimă generaţie. Noul spital va avea şase etaje şi aceeaşi înălţime cu actualul corp de clădire al Spitalului Judeţean, o suprafaţă desfăşurată totală de peste 96.000 de mp, 20 de săli de operaţie.

Din cele 375 de paturi, 260 vor fi pentru spitalizarea continuă, 54 pentru spitalizarea de zi şi 61 pentru secţia ATI.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a vizitat, vineri, Secţia de Radioterapie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ‘Sf. Apostol Andrei’, unde a fost pus în funcţiune cel de-al doilea accelerator liniar de particule. De asemenea, el a vizitat noul ambulatoriu de la Spitalul TBC Galaţi, dar şi Unitatea de Primi Urgenţe a Spitalului Judeţean Galaţi.

